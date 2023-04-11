Шумный и величественный, мудрый и самобытный, Каир запомнится вам на всю жизнь. Вы погрузитесь в его историю, прикоснетесь к тайнам пирамид и сфотографируетесь с Большим сфинксом. Погуляете по Большому Египетскому музею и увидите сокровища, найденные археологами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Плато Гиза: пирамиды, Большой сфинкс и бескрайние просторы

С утра, пока на улице еще не очень жарко, мы отправимся на плато Гиза — к великим пирамидам Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы узнаете, как жили фараоны и их жены: как проходил их типичный день, как они одевались, как украшали свои жилища, что ели и пили. А также: когда в Древнем Египте начали строить усыпальницы в виде пирамид, что символизируют их декоративные элементы и как проходили погребальные обряды. Расшифруем мы и символику Большого сфинкса — «визитной карточки» Египта.

Большой Египетский музей: удивительные артефакты древности

Экспозиция охватывает период в 7000 лет. Вы увидите 83-тонную статую Рамсеса II возрастом 3250 лет, золотую маску Тутанхамона, отделанные драгоценными камнями саркофаги, найденные в гробницах сокровища и настоящих мумий. Мы расскажем о самых важных экспонатах, поможем понять их предназначение и раскрыть художественную ценность.

После музея по желанию проплывём на лодке по Нилу.

Примерный тайминг

9:00 — встреча в вашем отеле

9:40 — приезд в Гизу

12:00 — музей

15:00 — отправление в отель

Организационные детали