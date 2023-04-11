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Каир - город чудес

Оценить с разных ракурсов пирамиды Гизы, посетить Большой Египетский музей и прокатиться по Нилу
Шумный и величественный, мудрый и самобытный, Каир запомнится вам на всю жизнь. Вы погрузитесь в его историю, прикоснетесь к тайнам пирамид и сфотографируетесь с Большим сфинксом. Погуляете по Большому Египетскому музею и увидите сокровища, найденные археологами.
4
4 отзыва
Каир - город чудес
Каир - город чудес
Каир - город чудес

Описание трансфер

Плато Гиза: пирамиды, Большой сфинкс и бескрайние просторы

С утра, пока на улице еще не очень жарко, мы отправимся на плато Гиза — к великим пирамидам Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы узнаете, как жили фараоны и их жены: как проходил их типичный день, как они одевались, как украшали свои жилища, что ели и пили. А также: когда в Древнем Египте начали строить усыпальницы в виде пирамид, что символизируют их декоративные элементы и как проходили погребальные обряды. Расшифруем мы и символику Большого сфинкса — «визитной карточки» Египта.

Большой Египетский музей: удивительные артефакты древности

Экспозиция охватывает период в 7000 лет. Вы увидите 83-тонную статую Рамсеса II возрастом 3250 лет, золотую маску Тутанхамона, отделанные драгоценными камнями саркофаги, найденные в гробницах сокровища и настоящих мумий. Мы расскажем о самых важных экспонатах, поможем понять их предназначение и раскрыть художественную ценность.

После музея по желанию проплывём на лодке по Нилу.

Примерный тайминг

9:00 — встреча в вашем отеле
9:40 — приезд в Гизу
12:00 — музей
15:00 — отправление в отель

Организационные детали

  • По запросу мы можем встретить вас в аэропорту. Доплата составит 35$.
  • Входные билеты не включены в стоимость: пирамиды — $13 за взрослого, $7 за ребёнка 6–12 лет; Национальный музей — $33 за взрослого, $16 за ребёнка 6–12 лет
  • Катание на лодке по Нилу оплачивается дополнительно — 50$ с группы
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Место пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмад
Эмад — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1477 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
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Экскурсия нам очень понравилась. Мы попросили модифицировать маршрут и заменить Египетский музей на Цитадель.
Организатор Эмад постоянно был с нами на связи. В качестве гида у нас был Мохамед Али. Он
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прекрасно говорит по-русски, эрудирован, знает и любит историю Египта, даёт очень много информации, долго рассказывает. Так что экскурсия больше подходит тем людям, кто любит послушать, а не просто сфотографироваться на фоне достопримечательностей.
Вокруг пирамид гуляли неспешно, около 1,5 часов. Из минусов (не относится к организаторам экскурсии) - длинная очередь за билетами, хотя приехали в районе 9 часов утра. Затем посмотрели Цитадель и полюбовались панорамами города. В 14 часов мы закончили программу экскурсии.
Так как до выезда в аэропорт у нас оставался ещё час, за небольшую доплату гид отвез нас на прогулку в старый город, к рынку Khan Al-Khalili.
До аэропорта нас довезли вовремя. Поездкой остались довольны.

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С
Наша поездка с экскурсоводом Мухамедом была замечательной! Мухамед рассказал много интересных историй про места, в которых мы были. Экскурсию всем 100% советую.
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Светлана
это Африка) это - египтяне,)
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Л
Экскурсия разочаровала. Описание не полностью соответствует действительности.
Организатор сам не приехал, а прислал вместо себя девушку гида. Она добрая, милая, как человек, но не профессионал: По-русски говорит не достаточно хорошо, рассказ
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не структурирован, содержание бедное.
Ещё огорчило то, что вместо обещаных 8 часов, завершили всё за 6, а когда мы попросили свозить куда-либо ещё (по старому городу, по красивым районам Каира,..) гид позвонила организатору, который нам отказал

Эмад
Эмад
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Прежде всего извините, если что то не понравилось,в это время года большой поток туристов,мы постараемся их отстранить.
Во первых:когда вы экскурсию
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заказали я вам не обещал,что сам поеду,а гид из моего Коллектива, она почти 10 лет гидом работает с хорошими отзывами,я в этот день был занят и наверное мы встретились в музее,у меня 40 человек.
Во вторых:от вашего отеля до музея ехать почти 10 минут,и когда вас встретил в музее,я вас спросил как экскурсия, как гид, вы ответили все хорошо, только лимузин не нравится. тогда я сразу позвонил и заменил лимузин на другой большой туристический автобус,который на 12 человек,не на двое, и за транспорт дважды заплатил,но ничего,глваное ваш комфорт,который был готов по окончанию экскурсии в музее. И в лимузине вы буквально 10 минут ездили,то есть должна быть благодарность, не претензие.
Во третих: когда вы тур《каир город чудес》заказали,я конкретно и ясно вам объяснил программу, 1-Каирский музее 2-прогулка по нилу,за отдельную оплату 3-пирамиды и сфинкс 4-обед в ресторане если хотите 5-музей папируса, фабрика масел,где кофе можно попить,бесплатный туалет И по желанию.
Вы от прогулки,обеда отказались И после пирамиды,хотели поехать в другой исторический объект,который не соответствует нашему маршруту и полицейскому маршруту экскурсии.
Это же отдельная экскурсия. не могу добавить к этой программе.
То есть то,что обещал, сделал Вы просто хотели сделать 2 экскурсии за один день по цене одной, по предлогу у вас есть время. Время экскурсии проводится обычно в течении договорённой программы. ещё не реально поехать туда,одним словом старый коптский квартал для посещения после 15:30 не доступен.

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