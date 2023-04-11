Описание трансфер
Плато Гиза: пирамиды, Большой сфинкс и бескрайние просторы
С утра, пока на улице еще не очень жарко, мы отправимся на плато Гиза — к великим пирамидам Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы узнаете, как жили фараоны и их жены: как проходил их типичный день, как они одевались, как украшали свои жилища, что ели и пили. А также: когда в Древнем Египте начали строить усыпальницы в виде пирамид, что символизируют их декоративные элементы и как проходили погребальные обряды. Расшифруем мы и символику Большого сфинкса — «визитной карточки» Египта.
Большой Египетский музей: удивительные артефакты древности
Экспозиция охватывает период в 7000 лет. Вы увидите 83-тонную статую Рамсеса II возрастом 3250 лет, золотую маску Тутанхамона, отделанные драгоценными камнями саркофаги, найденные в гробницах сокровища и настоящих мумий. Мы расскажем о самых важных экспонатах, поможем понять их предназначение и раскрыть художественную ценность.
После музея по желанию проплывём на лодке по Нилу.
Примерный тайминг
9:00 — встреча в вашем отеле
9:40 — приезд в Гизу
12:00 — музей
15:00 — отправление в отель
Организационные детали
- По запросу мы можем встретить вас в аэропорту. Доплата составит 35$.
- Входные билеты не включены в стоимость: пирамиды — $13 за взрослого, $7 за ребёнка 6–12 лет; Национальный музей — $33 за взрослого, $16 за ребёнка 6–12 лет
- Катание на лодке по Нилу оплачивается дополнительно — 50$ с группы
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Организатор Эмад постоянно был с нами на связи. В качестве гида у нас был Мохамед Али. Он
Организатор сам не приехал, а прислал вместо себя девушку гида. Она добрая, милая, как человек, но не профессионал: По-русски говорит не достаточно хорошо, рассказ
Прежде всего извините, если что то не понравилось,в это время года большой поток туристов,мы постараемся их отстранить.
Во первых:когда вы экскурсию