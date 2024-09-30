Рано утром наш представитель встретит вас и вы отправитесь в морской порт и на моторной лодке отправитесь на западный берег, затем вас доставят в зону взлета воздушного шара в небе крупнейшего музея под открытым небом (Луксор). Полет на воздушном шаре занимает 45 минут, после чего вы снова приземляетесь. Откройте для себя Восточный и Западный берега Луксора во время индивидуального тура на целый день, который позволит вам исследовать каждое направление в вашем собственном темпе. Пролетая над Луксором на воздушном шаре, вы сможете увидеть весь масштаб археологических раскопок, что невозможно увидеть с уровня земли. Эта индивидуальная однодневная экскурсия с гидом начинается с величественных видов на восход солнца, а затем продолжается посещением древних достопримечательностей: Долины царей, храма Хатшепсут, колоссов Мемнона, а также Карнакского и Луксорского храмов. Проведите день, исследуя древние руины Луксора с частным гидом. Важная информация:

«Полет на воздушном шаре» происходит каждый день, однако настоятельно рекомендуется заблаговременное подтверждение.