Воздушный шар + экскурсия на целый день в Луксоре

Начните день с восхода солнца над Луксором на воздушном шаре, а затем посетите Долину царей, храм Хатшепсут и Карнакский храм с частным гидом
Пролетая над Луксором на воздушном шаре, можно увидеть масштаб археологических раскопок, что невозможно с земли.

Эта индивидуальная однодневная экскурсия с гидом начинается с величественных видов на восход солнца, а затем продолжается
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посещением древних достопримечательностей: Долины царей, храма Хатшепсут, колоссов Мемнона, а также Карнакского и Луксорского храмов. Полет на воздушном шаре занимает 45 минут, после чего экскурсия продолжается на земле. Важно заранее подтвердить участие в полете

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎈 Полет на воздушном шаре над Луксором
  • 🏛 Посещение Долины царей
  • ⛪ Храм Хатшепсут
  • 🗿 Колоссы Мемнона
  • 🌄 Величественные виды на восход солнца
  • 📜 Индивидуальная экскурсия с гидом
    • Воздушный шар + экскурсия на целый день в Луксоре
    Воздушный шар + экскурсия на целый день в Луксоре
    Воздушный шар + экскурсия на целый день в Луксоре
    Ближайшие даты:
    Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

    Что можно увидеть

  • Долина царей
  • Храм Хатшепсут
  • Колоссы Мемнона
  • Карнакский храм
  • Луксорский храм

    • Описание экскурсии

    Рано утром наш представитель встретит вас и вы отправитесь в морской порт и на моторной лодке отправитесь на западный берег, затем вас доставят в зону взлета воздушного шара в небе крупнейшего музея под открытым небом (Луксор). Полет на воздушном шаре занимает 45 минут, после чего вы снова приземляетесь. Откройте для себя Восточный и Западный берега Луксора во время индивидуального тура на целый день, который позволит вам исследовать каждое направление в вашем собственном темпе. Пролетая над Луксором на воздушном шаре, вы сможете увидеть весь масштаб археологических раскопок, что невозможно увидеть с уровня земли. Эта индивидуальная однодневная экскурсия с гидом начинается с величественных видов на восход солнца, а затем продолжается посещением древних достопримечательностей: Долины царей, храма Хатшепсут, колоссов Мемнона, а также Карнакского и Луксорского храмов. Проведите день, исследуя древние руины Луксора с частным гидом. Важная информация:
    «Полет на воздушном шаре» происходит каждый день, однако настоятельно рекомендуется заблаговременное подтверждение.

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    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Карнакский храм
    • Долина царей
    • Храм Хатшепсут
    • Колоссы Мемнона
    Что включено
    • Встреча и высадка в отеле
    • Вода в бутылках во время поездки на моторной лодке для переправы на Западный берег
    • Полет на воздушном шаре на рассвете в течение 35-45 минут в небе Луксора
    • Экскурсия на целый день по Луксору с посещением Восточного и западного берегов
    • Услуги гида
    • Кондиционер в роскошном авто
    • Обед
    Что не входит в цену
    • Все входные билеты платные
    • Гробница Тутанхамона за дополнительную плату в размере 15 долларов с человека
    • Чаевые
    Место начала и завершения?
    Луксор
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 10 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Важная информация
    • После подтверждения бронирования отправьте фотографии вашего паспорта и паспорта вашей группы для получения разрешений
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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