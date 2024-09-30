Пролетая над Луксором на воздушном шаре, можно увидеть масштаб археологических раскопок, что невозможно с земли.
Эта индивидуальная однодневная экскурсия с гидом начинается с величественных видов на восход солнца, а затем продолжается
Эта индивидуальная однодневная экскурсия с гидом начинается с величественных видов на восход солнца, а затем продолжается
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Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Рано утром наш представитель встретит вас и вы отправитесь в морской порт и на моторной лодке отправитесь на западный берег, затем вас доставят в зону взлета воздушного шара в небе крупнейшего музея под открытым небом (Луксор). Полет на воздушном шаре занимает 45 минут, после чего вы снова приземляетесь. Откройте для себя Восточный и Западный берега Луксора во время индивидуального тура на целый день, который позволит вам исследовать каждое направление в вашем собственном темпе. Пролетая над Луксором на воздушном шаре, вы сможете увидеть весь масштаб археологических раскопок, что невозможно увидеть с уровня земли. Эта индивидуальная однодневная экскурсия с гидом начинается с величественных видов на восход солнца, а затем продолжается посещением древних достопримечательностей: Долины царей, храма Хатшепсут, колоссов Мемнона, а также Карнакского и Луксорского храмов. Проведите день, исследуя древние руины Луксора с частным гидом. Важная информация:
«Полет на воздушном шаре» происходит каждый день, однако настоятельно рекомендуется заблаговременное подтверждение.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Карнакский храм
- Долина царей
- Храм Хатшепсут
- Колоссы Мемнона
Что включено
- Встреча и высадка в отеле
- Вода в бутылках во время поездки на моторной лодке для переправы на Западный берег
- Полет на воздушном шаре на рассвете в течение 35-45 минут в небе Луксора
- Экскурсия на целый день по Луксору с посещением Восточного и западного берегов
- Услуги гида
- Кондиционер в роскошном авто
- Обед
Что не входит в цену
- Все входные билеты платные
- Гробница Тутанхамона за дополнительную плату в размере 15 долларов с человека
- Чаевые
Место начала и завершения?
Луксор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- После подтверждения бронирования отправьте фотографии вашего паспорта и паспорта вашей группы для получения разрешений
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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