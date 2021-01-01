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Летим в Марсу-Алам

Как добраться до Марсы-Алама на самолёте

В Марсе-Аламе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Marsa Alam International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Марсы-Алама

  1. Марса-Алам RMF
    Marsa Alam International Airport

Самые дешёвые билеты в Марсу-Алам из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
01.01.2021из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне7 90223ч 40м (⇵1)
25.12.2020из 🇷🇺Москвы9 30629ч 40м (⇵2)
28.02.2021из 🇹🇷Стамбула10 31144ч 35м (⇵2)
29.10.2020из 🇨🇿Праги11 0644ч 30м
28.02.2021из 🇪🇬Каира12 4551ч 25м
09.11.2020из 🇮🇹Болоньи14 64532ч 55м (⇵2)
09.11.2020из 🇮🇹Вероны15 20342ч 25м (⇵2)
11.11.2020из 🇱🇹Вильнюса15 26637ч (⇵2)
10.11.2020из 🇪🇬Хургады18 41736ч 45м (⇵2)
11.11.2020из 🇩🇪Нюрнберга18 69634ч 20м (⇵2)
11.11.2020из 🇪🇬Луксора21 88923ч 15м (⇵1)
24.02.2021из 🇨🇭Женевы22 38627ч 8м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга22 83039ч 55м (⇵2)
01.11.2020из 🇨🇭Цюриха24 82541ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Марсы-Алама