Как добраться до Марсы-Алама на самолёте
В Марсе-Аламе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Marsa Alam International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Марсы-Алама
- Марса-Алам RMFMarsa Alam International Airport
Самые дешёвые билеты в Марсу-Алам из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|01.01.2021
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|7 902
|23ч 40м (⇵1)
|25.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|9 306
|29ч 40м (⇵2)
|28.02.2021
|из 🇹🇷Стамбула
|10 311
|44ч 35м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|11 064
|4ч 30м
|28.02.2021
|из 🇪🇬Каира
|12 455
|1ч 25м
|09.11.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|14 645
|32ч 55м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇮🇹Вероны
|15 203
|42ч 25м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|15 266
|37ч (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇪🇬Хургады
|18 417
|36ч 45м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇩🇪Нюрнберга
|18 696
|34ч 20м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇪🇬Луксора
|21 889
|23ч 15м (⇵1)
|24.02.2021
|из 🇨🇭Женевы
|22 386
|27ч 8м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|22 830
|39ч 55м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|24 825
|41ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Марсы-Алама
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Марсы-Алама, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Киев
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