Национальный парк 🌳 Рас-Мохаммед считается первым национальным парком Египта и одним из самых живописных мест на всём Красном море 🌊, его южная часть входит в десятку лучших в мире пляжей для подводного плавания. Его площадь около 260 000 и представляют собой сказочные леса из твёрдых и мягких кораллов, ставшие местом обитания множества коралловых рыб (групер, амфитрион-клоун, рыба-попугай, ёж-рыба и другие), а также морских лилий, морских звезд, морских ежей и других подводных жителей тёплых морей. Большинство их проникли в эти воды еще 5 млн лет назад и развились здесь в совершенно уникальные виды. Ключевые моменты экскурсии:• Трансфер в обе стороны в автобусе 🚌 с кондиционером;

Прогулка на корабле 🛳️ в открытое море в сторону острова Тиран;

Наслаждаться красотой Красного моря;

Посмотреть на потрясающие морские пейзажи;

Погрузиться в Красном море с аквалангом;

Плавать с маской и ластами, чтобы насладиться красотой морского дна;

Своими глазами увидеть живописные коралловые сады;

Зарядиться энергией солнца;

Обед и безалкогольные напитки. Что вас ожидает:Вы сядете на большой трехэтажный корабль, где есть всё необходимое оборудование и снаряжение для погружения и подводного плавания. Отправляясь от причала в открытое море, корабль будет останавливаться в трёх фантастических местах, где вы вместе с нашими опытными инструкторами и гидами будете погружаться в самых лучших местах, где самые красивые 🤩 коралловые рифы и рыбы.

У вас будет (одно или два) погружения на глубину 7-9 метров длительностью около 15 минут в сопровождении дайв инструктора. Перед погружением опытные русскоговорящие инструктора проведут с вами необходимый инструктаж по дайвингу. Даже если у вас нет опыта. Главное — внимательно слушайте инструктаж, доверьтесь тренеру и не паникуйте. Тогда у вас всё получится! Мы берём на себя логистик, поэтому вам остаётся только отдыхать и наслаждаться погружениями.

Если вы заказали одно погружение, тогда на двух других остановках у вас будет возможность поплавать с ластами и маской у коралловых рифов, увидеть разнообразие рыб и кораллов. В водах рядом с островом обитают не только пестрые рыбки, здесь встречаются и более крупные представители подводного мира. В некоторых местах среди рифов можно наблюдать за жизнью огромных рыб, черепах, дельфинов 🐬 обед и масса самых фантастических впечатлений гарантируются. Безалкогольные напитки в неограниченном количестве (кола, спрайт, вода, чай и кофе). Важная информация• Возьмите с собой: паспорт, снаряжение для подводного плавания — гидрокостюмы (можно взять в прокат), головной убор, купальный костюм, полотенце, солнцезащитные средства, средства личной гигиены, солнцезащитные очки.

При желании будет возможность приобрести DVD-запись экскурсии 🧭 и взять на прокат фотоаппарат для подводной съёмки.