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Дайвинг и снорклинг близ острова Тиран

Diaa M.
Diaa M. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Остров 🏝️ Тиран находится в устье Акабского залива напротив курорта Шарм-эль-Шейх и является частью морского заповедника Национального парка Рас-Мохаммед.

Сам остров принадлежит Саудовской Аравии, но находится в долгосрочной аренде у Египта.

Соответственно, остров является пограничной зоной и местом, где гнездятся перелётные птицы и откладывают яйца черепахи.

Подводная флора и фауна острова очень богаты.

Занявшись подводным плаванием, можно увидеть удивительный мир, который очаровывает своей красотой.

В непосредственной близости от берега находятся обломки затонувших кораблей — «Лары» и «Луилы».

Эти остатки кораблекрушений дополняют неприступный образ острова.
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • $30 за человека

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Дайвинг и снорклинг близ острова Тиран
Дайвинг и снорклинг близ острова Тиран

Что вы увидите

  • остров Тиран
Национальный парк 🌳 Рас-Мохаммед считается первым национальным парком Египта и одним из самых живописных мест на всём Красном море 🌊, его южная часть входит в десятку лучших в мире пляжей для подводного плавания. Его площадь около 260 000 и представляют собой сказочные леса из твёрдых и мягких кораллов, ставшие местом обитания множества коралловых рыб (групер, амфитрион-клоун, рыба-попугай, ёж-рыба и другие), а также морских лилий, морских звезд, морских ежей и других подводных жителей тёплых морей. Большинство их проникли в эти воды еще 5 млн лет назад и развились здесь в совершенно уникальные виды. Ключевые моменты экскурсии:• Трансфер в обе стороны в автобусе 🚌 с кондиционером;
  • Прогулка на корабле 🛳️ в открытое море в сторону острова Тиран;
  • Наслаждаться красотой Красного моря;
  • Посмотреть на потрясающие морские пейзажи;
  • Погрузиться в Красном море с аквалангом;
  • Плавать с маской и ластами, чтобы насладиться красотой морского дна;
  • Своими глазами увидеть живописные коралловые сады;
  • Зарядиться энергией солнца;
  • Обед и безалкогольные напитки. Что вас ожидает:Вы сядете на большой трехэтажный корабль, где есть всё необходимое оборудование и снаряжение для погружения и подводного плавания. Отправляясь от причала в открытое море, корабль будет останавливаться в трёх фантастических местах, где вы вместе с нашими опытными инструкторами и гидами будете погружаться в самых лучших местах, где самые красивые 🤩 коралловые рифы и рыбы.
  • У вас будет (одно или два) погружения на глубину 7-9 метров длительностью около 15 минут в сопровождении дайв инструктора. Перед погружением опытные русскоговорящие инструктора проведут с вами необходимый инструктаж по дайвингу. Даже если у вас нет опыта. Главное — внимательно слушайте инструктаж, доверьтесь тренеру и не паникуйте. Тогда у вас всё получится! Мы берём на себя логистик, поэтому вам остаётся только отдыхать и наслаждаться погружениями.
  • Если вы заказали одно погружение, тогда на двух других остановках у вас будет возможность поплавать с ластами и маской у коралловых рифов, увидеть разнообразие рыб и кораллов. В водах рядом с островом обитают не только пестрые рыбки, здесь встречаются и более крупные представители подводного мира. В некоторых местах среди рифов можно наблюдать за жизнью огромных рыб, черепах, дельфинов 🐬 обед и масса самых фантастических впечатлений гарантируются. Безалкогольные напитки в неограниченном количестве (кола, спрайт, вода, чай и кофе). Важная информация• Возьмите с собой: паспорт, снаряжение для подводного плавания — гидрокостюмы (можно взять в прокат), головной убор, купальный костюм, полотенце, солнцезащитные средства, средства личной гигиены, солнцезащитные очки.
  • При желании будет возможность приобрести DVD-запись экскурсии 🧭 и взять на прокат фотоаппарат для подводной съёмки.
Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Входные билеты в заповедник
  • Посещение «Ворот Аллаха»
  • Посещение мангровых рощ
  • Плаванье в Озере Желаний
  • Посещение разлома, произошедший от землетрясения
  • Плавание с масками и ластами в заповеднике Рас Мохаммеда
  • Русскоговорящий гид
  • Все платы и налоги.
Что не входит
  • Чаевые
  • Оборудование для водного плавания (маски, трубки, ласты и жилеты) — 2$ за 1 предмет
  • Личные расходы
  • Фото и видео-съемка.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Дайвинг и снорклинг близ острова Тиран
Дайвинг и снорклинг близ острова Тиран
Дайвинг и снорклинг близ острова Тиран
Дайвинг и снорклинг близ острова Тиран
Дайвинг и снорклинг близ острова Тиран

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Diaa M.
Diaa M.
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