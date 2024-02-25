Восхождение к горе Моисея

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Приглашаем вас на захватывающую экскурсию к священной горе, о которой повествует Библия — Горе Моисея. В этом путешествии вам предстоит не только подняться на высоту 2285 метров над уровнем моря, но и пройти путь, захватывающий дух, вместе с местным бедуинским гидом. Восхождение займет четыре часа, в течение которых вы преодолеете 7 километров и 700 ступеней. По легенде, каждый паломник, завершивший это трудное восхождение, получает прощение за свои грехи. В рамках программы экскурсии вы также посетите монастырь святой Екатерины, внесенный в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Здесь вы сможете ознакомиться с историей и почитать святые мощи Екатерины в уникальной атмосфере этого духовного места. Важная информация:• Возьмите с собой воду, легкий перекус (сухой завтрак), теплые вещи и наличные деньги на сувениры.