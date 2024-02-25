Рассвет на горе Синай (Моисея)
Групповая экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе

Рассвет на горе Синай

5
1 отзыв
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии, чтобы ощутить священную атмосферу Горы Моисея и открыть для себя богатства религиозного наследия этого уникального места.
Рассвет на горе Синай (Моисея)
Рассвет на горе Синай (Моисея)
Рассвет на горе Синай (Моисея)
Ближайшие даты:
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мар
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Возрослый$28.10
Дети$20.80
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Колодец Моисея.
  • Кусть неопалимой купины.
  • Церковь для осмотра мощей святой Екатерины

Описание

Восхождение к горе Моисея

Приглашаем вас на захватывающую экскурсию к священной горе, о которой повествует Библия — Горе Моисея. В этом путешествии вам предстоит не только подняться на высоту 2285 метров над уровнем моря, но и пройти путь, захватывающий дух, вместе с местным бедуинским гидом. Восхождение займет четыре часа, в течение которых вы преодолеете 7 километров и 700 ступеней. По легенде, каждый паломник, завершивший это трудное восхождение, получает прощение за свои грехи. В рамках программы экскурсии вы также посетите монастырь святой Екатерины, внесенный в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Здесь вы сможете ознакомиться с историей и почитать святые мощи Екатерины в уникальной атмосфере этого духовного места. Важная информация:• Возьмите с собой воду, легкий перекус (сухой завтрак), теплые вещи и наличные деньги на сувениры.
  • Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
  • Обязательно возьмите копию своего паспорта.

Воскресенье, Понедельник, Среда, Пятница.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ресепшн отеля
Завершение: Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье, Понедельник, Среда, Пятница.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Копия паспорта собой взять на экскурсию
  • Возьмите теплые вещи, воду и наличные деньги для покупки сувениров
  • Наденьте удобную обувь и одежду по погоде
  • Сухой завтрак с рецепшн взять перед отъездом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
А
25 фев 2024
Отличная экскурсия!

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