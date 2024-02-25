Рассвет на горе Синай
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии, чтобы ощутить священную атмосферу Горы Моисея и открыть для себя богатства религиозного наследия этого уникального места.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Возрослый
|$28.10
|Дети
|$20.80
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Колодец Моисея.
- Кусть неопалимой купины.
- Церковь для осмотра мощей святой Екатерины
Описание
Восхождение к горе МоисеяПриглашаем вас на захватывающую экскурсию к священной горе, о которой повествует Библия — Горе Моисея. В этом путешествии вам предстоит не только подняться на высоту 2285 метров над уровнем моря, но и пройти путь, захватывающий дух, вместе с местным бедуинским гидом. Восхождение займет четыре часа, в течение которых вы преодолеете 7 километров и 700 ступеней. По легенде, каждый паломник, завершивший это трудное восхождение, получает прощение за свои грехи. В рамках программы экскурсии вы также посетите монастырь святой Екатерины, внесенный в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. Здесь вы сможете ознакомиться с историей и почитать святые мощи Екатерины в уникальной атмосфере этого духовного места. Важная информация:• Возьмите с собой воду, легкий перекус (сухой завтрак), теплые вещи и наличные деньги на сувениры.
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
- Обязательно возьмите копию своего паспорта.
Воскресенье, Понедельник, Среда, Пятница.
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ресепшн отеляЗавершение: Отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Воскресенье, Понедельник, Среда, Пятница.Экскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Важная информация
- Копия паспорта собой взять на экскурсию
- Возьмите теплые вещи, воду и наличные деньги для покупки сувениров
- Наденьте удобную обувь и одежду по погоде
- Сухой завтрак с рецепшн взять перед отъездом
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Арсений
25 фев 2024
Отличная экскурсия!
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