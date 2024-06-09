Лагерь закрыт от ветров, а пляж песчаный, с пологим заходом в море. По всей длине бухты растёт яркий коралловый риф.

Внутри каждой палатки — удобное спальное место и чистые спальные комплекты. Отдельно на улице стоят оборудованные душ и туалет.

Кемпинг обслуживает бедуин, который заботится о комфорте гостей, чистоте и наличии воды.

Вся территория охраняется египетской армией, после 18:00 никого не впускают.

В стоимость включены: ночёвка в кемпинге, транспортные услуги, питание, снорклинг, а также пледы, свечи и другие мелочи для вашего комфорта. Дополнительно оплачиваются только напитки.

Мы заберём вас из отеля на комфортабельном минивэне (выезд около 13:00) и привезём обратно. Расстояние от Шарма до заповедника Рас-Мохаммед — около 15 км.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Бесконечность, в которую хочется убежать от реального мира. Хотя бы на день… Вы скажете: «Невозможно!». А мы вас туда отвезём — в кемпинг, расположенный в красивейшей бухте Марса Брейка, отделяющей заповедник Рас-Мохаммед от Синайского полуострова. Вы познакомьтесь с культурой и обычаями бедуинов, их укладом жизни и традиционными угощениями. Поплаваете в море с маской для снорклинга или без неё. Насладитесь одиночеством или общением с любимым человеком. А может быть, впервые признаетесь в своих чувствах или сделаете предложение провести рядом всю жизнь — обстановка для таких романтических моментов подойдёт идеально. По приезду в кемпинг вас будет ждать вкусный и сытный обед: блюда национальной кухни, мясо и рыба, приготовленные на углях, прохладительные напитки, свежие овощи и фрукты. По желанию вы займётесь снорклингом: полюбуетесь красочным коралловым рифом и яркими рыбками. Ближе к вечеру бедуин разведёт костёр, приготовит ужин и ваши палатки ко сну. Рано утром подадут аутентичный завтрак. Отдохнув после еды и совершив финальный заплыв в море, вы отправитесь обратно в Шарм. Важная информация: