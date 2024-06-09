Ночевка в кемпинге, расположенном в заповеднике, позволит вам сполна насладиться покоем на лоне природы.
Вы увидите бескрайнее звёздное небо, прогуляетесь по безлюдной пустыне и вспомните, каково это — находиться вне городской суеты. Для вас приготовят вкусную и сытную еду, а еще вы сможете поплавать в море и заняться снорклингом.
Вы увидите бескрайнее звёздное небо, прогуляетесь по безлюдной пустыне и вспомните, каково это — находиться вне городской суеты. Для вас приготовят вкусную и сытную еду, а еще вы сможете поплавать в море и заняться снорклингом.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30
Что вас ожидает:
- Заповедник Рас-Мохаммед
- Бухта Марса Брейка
Описание экскурсии
Бесконечность, в которую хочется убежать от реального мира. Хотя бы на день… Вы скажете: «Невозможно!». А мы вас туда отвезём — в кемпинг, расположенный в красивейшей бухте Марса Брейка, отделяющей заповедник Рас-Мохаммед от Синайского полуострова. Вы познакомьтесь с культурой и обычаями бедуинов, их укладом жизни и традиционными угощениями. Поплаваете в море с маской для снорклинга или без неё. Насладитесь одиночеством или общением с любимым человеком. А может быть, впервые признаетесь в своих чувствах или сделаете предложение провести рядом всю жизнь — обстановка для таких романтических моментов подойдёт идеально. По приезду в кемпинг вас будет ждать вкусный и сытный обед: блюда национальной кухни, мясо и рыба, приготовленные на углях, прохладительные напитки, свежие овощи и фрукты. По желанию вы займётесь снорклингом: полюбуетесь красочным коралловым рифом и яркими рыбками. Ближе к вечеру бедуин разведёт костёр, приготовит ужин и ваши палатки ко сну. Рано утром подадут аутентичный завтрак. Отдохнув после еды и совершив финальный заплыв в море, вы отправитесь обратно в Шарм. Важная информация:
- Лагерь закрыт от ветров, а пляж песчаный, с пологим заходом в море. По всей длине бухты растёт яркий коралловый риф.
- Внутри каждой палатки — удобное спальное место и чистые спальные комплекты. Отдельно на улице стоят оборудованные душ и туалет.
- Кемпинг обслуживает бедуин, который заботится о комфорте гостей, чистоте и наличии воды.
- Вся территория охраняется египетской армией, после 18:00 никого не впускают.
- В стоимость включены: ночёвка в кемпинге, транспортные услуги, питание, снорклинг, а также пледы, свечи и другие мелочи для вашего комфорта. Дополнительно оплачиваются только напитки.
- Мы заберём вас из отеля на комфортабельном минивэне (выезд около 13:00) и привезём обратно. Расстояние от Шарма до заповедника Рас-Мохаммед — около 15 км.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Заповедник Рас-Мохаммед
- Бухта Марса Брейка
Что включено
- Ночёвка в кемпинге
- Транспортные услуги
- Питание
- Снорклинг
- Пледы, свечи и другие мелочи для вашего комфорта
Что не входит в цену
- Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шлагбаум отеля
Завершение: Отель размещения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- В стоимость включены: ночёвка в кемпинге, транспортные услуги, питание, снорклинг, а также пледы, свечи и другие мелочи для вашего комфорта
- Дополнительно оплачиваются только напитки
- Мы заберём вас из отеля на комфортабельном минивэне (выезд около 13:00) и привезём обратно. Расстояние от Шарма до заповедника Рас-Мохаммед около 15 км
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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