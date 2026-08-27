На яхте вы отправитесь в нацпарк «Рас-Мохаммед», сделаете две остановки у коралловых рифов для снорклинга и, если позволит погода, посетите Белый остров. Трансфер из отеля, обед и напитки на борту уже входят в стоимость.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $45 за человека

Описание экскурсии

7:30–8:30 — трансфер из отеля в порт

9:00 — выход в море

Яхта отправится к национальному парку «Рас-Мохаммед». По пути вы увидите побережье Синайского полуострова с моря.

10:00–10:45 — первая остановка для снорклинга

В водах «Рас-Мохаммеда» вы сможете поплавать с маской у кораллового рифа и понаблюдать за рыбами. Снорклить не обязательно — можно остаться на яхте.

11:30–12:15 — Белый остров

Вы высадитесь на песчаной отмели, отдохнёте, искупаетесь и сделаете фото. Остановка состоится при благоприятной погоде и подходящем состоянии моря.

12:45–13:30 — обед на яхте

На борту вам подадут блюда и прохладительные безалкогольные напитки.

13:45–14:30 — вторая остановка для снорклинга

Яхта остановится у другого кораллового рифа.

15:00–16:00 — возвращение в марину и трансфер в отель

Время и последовательность остановок могут измениться из-за погоды, состояния моря или распоряжений администрации порта.

Во время прогулки вы узнаете:

как формировались коралловые рифы Красного моря

какие морские обитатели встречаются у побережья

как наблюдать за подводным миром, не повреждая кораллы

как уровень воды влияет на облик Белого острова

Организационные детали