На яхте вы отправитесь в нацпарк «Рас-Мохаммед», сделаете две остановки у коралловых рифов для снорклинга и, если позволит погода, посетите Белый остров. Трансфер из отеля, обед и напитки на борту уже входят в стоимость.
Описание экскурсии
7:30–8:30 — трансфер из отеля в порт
9:00 — выход в море
Яхта отправится к национальному парку «Рас-Мохаммед». По пути вы увидите побережье Синайского полуострова с моря.
10:00–10:45 — первая остановка для снорклинга
В водах «Рас-Мохаммеда» вы сможете поплавать с маской у кораллового рифа и понаблюдать за рыбами. Снорклить не обязательно — можно остаться на яхте.
11:30–12:15 — Белый остров
Вы высадитесь на песчаной отмели, отдохнёте, искупаетесь и сделаете фото. Остановка состоится при благоприятной погоде и подходящем состоянии моря.
12:45–13:30 — обед на яхте
На борту вам подадут блюда и прохладительные безалкогольные напитки.
13:45–14:30 — вторая остановка для снорклинга
Яхта остановится у другого кораллового рифа.
15:00–16:00 — возвращение в марину и трансфер в отель
Время и последовательность остановок могут измениться из-за погоды, состояния моря или распоряжений администрации порта.
Во время прогулки вы узнаете:
- как формировались коралловые рифы Красного моря
- какие морские обитатели встречаются у побережья
- как наблюдать за подводным миром, не повреждая кораллы
- как уровень воды влияет на облик Белого острова
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер из вашего отеля и обратно на микроавтобусе с кондиционером, морская прогулка на современной комфортабельной яхте, посещение нацпарка, обед и безалкогольные напитки на борту
- Детские кресла по запросу
- Перед выходом на воду проводится инструктаж, есть спасательные жилеты для каждого участника
- Прокат маски и ласт оплачивается отдельно при необходимости
- С вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 10 лет
|$39
|Стандартный
|$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хатем — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы лицензированная туристическая компания в Египте. Специализируемся на организации экскурсий, индивидуальных туров, трансферов и VIP-сервисов для русскоязычных путешественников. Наша команда помогает открыть настоящий Египет — безопасно, комфортно и без посредников.
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