Я хочу открыть для вас Египет за пределами курортными зон и показать красоту природы этой страны.



Со мной вы отправитесь в путешествие по каньону до озера Вишваши, прогуляетесь по берегу моря на верблюде и поплаваете с маской у рифа Три бассейна.



Мы будем много ходить, поэтому важна ваша физическая подготовка.