Экскурсия-приключение в город Дахаб и Нувейба
Вы пройдете по каньону до горного озера Вишваши. Покатаетесь на верблюдах вдоль моря (за доп. плату), поплаваете с масками у рифа «Три бассейна», пообедаете на берегу. По желанию можно покататься на квадроциклах.
Незабываемые впечатления, новые эмоции, красивейшие фото вам гарантированы.
Внимание
- Эта экскурсия рекомендована для физически подготовленных участников.
- Данный маршрут не рекомендуем пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам.
- С вами будет русскоговорящий гид-египтянин