Приключения в долине Вади-эль-Вишваши

Я хочу открыть для вас Египет за пределами курортными зон и показать красоту природы этой страны

4.4
9 отзывов
Я хочу открыть для вас Египет за пределами курортными зон и показать красоту природы этой страны.

Со мной вы отправитесь в путешествие по каньону до озера Вишваши, прогуляетесь по берегу моря на верблюде и поплаваете с маской у рифа Три бассейна.

Мы будем много ходить, поэтому важна ваша физическая подготовка.
Приключения в долине Вади-эль-Вишваши
Приключения в долине Вади-эль-Вишваши
Приключения в долине Вади-эль-Вишваши
Приключения в долине Вади-эль-Вишваши
Приключения в долине Вади-эль-Вишваши
Приключения в долине Вади-эль-Вишваши
Приключения в долине Вади-эль-Вишваши
Приключения в долине Вади-эль-Вишваши

Что вы увидите 🤩

  • Долина Вади-эль-Вишваши
  • Горное изумрудное озеро
  • Риф «Три бассейна»
  • Город Дахаб
Экскурсия-приключение в город Дахаб и Нувейба
Вы пройдете по каньону до горного озера Вишваши. Покатаетесь на верблюдах вдоль моря (за доп. плату), поплаваете с масками у рифа «Три бассейна», пообедаете на берегу. По желанию можно покататься на квадроциклах.
Незабываемые впечатления, новые эмоции, красивейшие фото вам гарантированы.
Внимание
  • Эта экскурсия рекомендована для физически подготовленных участников.
  • Данный маршрут не рекомендуем пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам.
  • С вами будет русскоговорящий гид-египтянин

Цены на экскурсию

Для группы 1-14 человек
Взрослый (12+)
$40
Ребенок (до 12)
$35

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из/в отель на комфортабельном микроавтобусе
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Поездка по каньону на джипе
  • Обед (напитки за доп. плату)
Что не входит
  • Завтрак
  • Напитки во время обеда
  • Катание на верблюдах
  • Катание на квадроциклах
  • Аренда снаряжения для снорклинга (маски, ласты)
Место начала и завершения
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, пятница, воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Среда, пятница, воскресенье в 06:00

Наталья Н.
Наталья Н.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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