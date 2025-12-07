читать дальше

на вершине чаще всего очень ветрено и правильно продумать одежду, взять небольшой термос с чаем, будет вполне комфортно. Для нас (двое взрослых, 17 летний сын и 9 летняя дочь) сам подъем был не сложный, но нужно учитывать, что это ночь и организм хочет спать, а не взбираться на гору, бороться с этим состоянием сложнее, чем подниматься, на мой взгляд. Нам очень повезло с проводником Махди, идеально задал темп движению, чтобы и не уставать и не замерзать на стоянках, максимально заботился о нашем комфорте, отлично говорит на русском и еще 7 языках. К моменту рассвета вывел нас на плато, где не было людей и был потрясающий вид на восход солнца. Нам повезло и на вершине горы в церквушке была служба и мы причастили детей. Восхождение, безусловно, имеет свою магию. Сказать, что восхождение совсем простое нельзя, но если нет проблем со здоровьем и вы отдаете себе отчет в том, что вам ночь идти в гору, а потом пару часов уставшими спускаться вниз и готовы к этому, то это будет потрясающий опыт и вы получите незабываемые эмоции. На маршруте есть несколько стоянок, где можно отдохнуть, выпить чая, покормить котов. Долго отдыхать не советую - начинаешь мерзнуть. Идеально идти в спокойным шагом, не торопясь (к рассвету точно успеете), отдыхая на стоянках минут по десять, так получится и не замерзнуть и не устать и сэкономить силы на последнюю часть пути к вершине, который наиболее сложный.

Экскурсия по монастырю св. Екатерины после спуска с горы тоже очень интересная. Мощь монастыря впечатляет. Жаль, что усталость после бессонной ночи уже не дает в полной мере насладиться прогулкой по монастырю, поэтому хочется отдельно вернуться в эти места ради монастыря.

Экскурсия организованна очень хорошо, детально проговаривается вся предварительная информация о том, как одеться, что взять с собой. Экскурсовод Муса по дороге к подножию горы рассказал много интересного о Синае, о Моисее, о легендах и исторических событиях, связанных с местом проведением экскурсии.

Благодарны за экскурсию, за эмоции, которые получили. Очень рекомендуем.