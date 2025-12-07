Индивидуальная
до 10 чел.
Синайский монастырь и Дахаб
Перезагрузитесь во время египетского отдыха: посетите древний монастырь Св. Екатерины и насладитесь морскими приключениями в Дахабе
Начало: У вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
11 дек в 06:00
12 дек в 06:00
от $515 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Большая экскурсия на полдня: сафари на квадроциклах + заповедник Рас-Мохаммед
Прокатиться по дюнам, побывать в гостях у бедуинов и искупаться в коралловой бухте
Начало: У ворот вашего отеля
12 дек в 07:00
13 дек в 07:00
$215 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Совершить ночное путешествие в Синайскую пустыню в поисках смыслов, свободы и обретения себя
Начало: В вашем отеле
Завтра в 20:30
12 дек в 20:30
от $300 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Большое путешествие по южному Синаю - из Шарма-эль-Шейха
Белый каньон, сафари на джипах, древние памятники, обед на яхте и снорклинг - всё-всё включено
Начало: В вашем отеле
11 дек в 07:00
14 дек в 07:00
$520 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 декабря 2025Отличная экскурсия. Магическое место, крутые пейзажи. Проводник Салах надежный и заботливый. Махмуд - просто восхищение, как человек старается все правильно
- ННаталия1 ноября 2025В принципе не плохо. Экскурсию вел сын Али 14 лет. Скажу сразу это не большое сафари -45 минут покатались немного
- ЕЕкатерина15 августа 2025Ездили четверо (двое детей 10 и 14) на гору Синай и монастырь св. вмч. Екатерины. Превосходно организована экскурсия. Нас довезли
- ТТимченко13 апреля 2025Динамичная, насыщенная и очень комфортная экскурсия! Чёткая организация, прекрасный, эрудированный гид, отличный инструктор по квадрикам и очаровательный Верблюжа 😀. Шикарные
- ЮЮлия22 февраля 2025Экскурсия запоминающаяся, звездная ночь в горах была потрясающей. Если учесть особенности того, что в это время в горах холодно, а
- ДДиана19 ноября 2024Эта поезда была моей мечтой и подарком себе на ДР. И оправдала ожидания на 100 процентов.
Экскурсию я заказала за несколько
- ТТатьяна21 сентября 2024Чудесный был день. Организовано все супер. Все по часам: вовремя забрали, вовремя привезли. Задержек по пути не было никаких. Монастырь
- ЮЮрий30 августа 2024Тур понравился. Рано утром у отеля встречает русскоговорящий гид с хорошей машиной, во время поездки рассказывает различные факты о Шарм-эль-Шейх,
- ТТатьяна26 июля 2024Хотим выразить благодарность Надежде и Махмуду за организацию прекрасной экскурсии! Все было на высшем уровне! Хотелось бы отметить, что запрос
- SSvetlana26 июля 2024Второй раз мы совершаем восхождение на мгору Моисея. Первый раз был 23 года назад зимой. Восхождение тогда и сейчас, это
- MMaria20 февраля 2024Я написала Али вечером накануне выезда, и, несмотря на то, что желаемый день был недоступен для бронирования в системе, Али
- ВВалерия22 января 2024Решили юбилей мужа с детьми (13 и 20 лет) встретить на горе Моисея! Подъем был ночной с пятью остановками, не
- KKaterina4 января 2024Классная экскурсия. Отлично организована. Заботливо и внимательно. Спасибо! Рекомендуем
- ЕЕкатерина31 декабря 2023Это было невероятное приключение!
Махмуд все четко организовал, приехал за нами в отель заранее на комфортабельном автобусе. По дороге рассказывал много
- EEdgar22 ноября 2023Вчера у нас было все самое лучшее, Махмуд спасибо тебе за поездку, спасибо за организацию, спасибо всей твоей команде (водителю,
- EEkaterina16 августа 2023Замечательная экскурсия - осмотрели монастырь Святой Екатерины, ознакомились с небольшим городком Дахаб, вкусно поели, погуляли, посетили смотровые площадки, делали интересные
- ННаталья6 мая 2023Добрый день!
Хотела бы поблагодарить Надежду и Махмуда за первоклассно организованное приключение!
Всем кому интересно выйти за рамки классического отдыха в Шарм-эль-Шейхе,
- ААлексей1 ноября 2022Спасибо за экскурсию! Однозначно рекомендую! Ездили семьей, я, жена и двое детей 8 и 6 лет. Все было замечательно организовано,
- ООльга31 августа 2022Огромная благодарность Надежде и Махмуду!
Ответственные, организованные, знающие, умеющие слышать туристов.
Мы заказали индивидуальную. экскурсию: ночью подняться на гору Синай, встретить там
