Найдено 4 экскурсии в категории «Навамис» в Шарм-эш-Шейхе, цены от $215. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
На машине
13 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Синайский монастырь и Дахаб
Перезагрузитесь во время египетского отдыха: посетите древний монастырь Св. Екатерины и насладитесь морскими приключениями в Дахабе
Начало: У вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
11 дек в 06:00
12 дек в 06:00
от $515 за всё до 10 чел.
Большая экскурсия на полдня: сафари на квадроциклах + заповедник Рас-Мохаммед
На машине
На квадроциклах
На верблюдах
На микроавтобусе
6.5 часов
4 отзыва
Водная прогулка
Большая экскурсия на полдня: сафари на квадроциклах + заповедник Рас-Мохаммед
Прокатиться по дюнам, побывать в гостях у бедуинов и искупаться в коралловой бухте
Начало: У ворот вашего отеля
12 дек в 07:00
13 дек в 07:00
$215 за всё до 3 чел.
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
На машине
13 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Совершить ночное путешествие в Синайскую пустыню в поисках смыслов, свободы и обретения себя
Начало: В вашем отеле
Завтра в 20:30
12 дек в 20:30
от $300 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по южному Синаю - из Шарма-эль-Шейха
На машине
Джиппинг
На яхте
13 часов
Водная прогулка
Большое путешествие по южному Синаю - из Шарма-эль-Шейха
Белый каньон, сафари на джипах, древние памятники, обед на яхте и снорклинг - всё-всё включено
Начало: В вашем отеле
11 дек в 07:00
14 дек в 07:00
$520 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    7 декабря 2025
    Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
    Отличная экскурсия. Магическое место, крутые пейзажи. Проводник Салах надежный и заботливый. Махмуд - просто восхищение, как человек старается все правильно
    рассказать про монастырь и эти места на русском языке. Достойно уважения!
    Всем рекомендую, чудеса случаются там же, на горе:)
    Идти тяжело, но нужно выбрать свой темп и почаще отдыхать. И все получится!

    Отличная экскурсия. Магическое место, крутые пейзажи. Проводник Салах надежный и заботливый. Махмуд - просто восхищение, как человек старается все правильно
  • Н
    Наталия
    1 ноября 2025
    Большая экскурсия на полдня: сафари на квадроциклах + заповедник Рас-Мохаммед
    В принципе не плохо. Экскурсию вел сын Али 14 лет. Скажу сразу это не большое сафари -45 минут покатались немного
    в сафари парке (причем минут 10-15 из них сидели в бедуинском шалаше за чаем и платными соками и кофе по 3 доллара)) Квадроцикл дали ребенку поводить с проводником У нас был подбитый багги который не очень тянул))Вообще дети и папа хотели погонять -не случилось.. Сам заповедник странный… кусок пустыни отгороженной Мангровая роща-немного кустов с корнями в воде. Но море и пляж там красивые - купались и смотрели кораллы и рыбок. Учтите туда привозят огромное количество туристов. Уединиться не выйдет)) Оправдало ли ожидания -не совсем.. Но мы не любим групповые туры и нам хватило.. так в принципе не плохо. .

  • Е
    Екатерина
    15 августа 2025
    Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
    Ездили четверо (двое детей 10 и 14) на гору Синай и монастырь св. вмч. Екатерины. Превосходно организована экскурсия. Нас довезли
    до монастыря, далее нас сопровождал проводник, которому просто миллион раз благодарность, он окружил нас такой заботой, что даже мама 68 лет преодолела этот сложный путь. Бонус превосходные фотографии, интересное информационное сопровождение, и не смотря что бы много народа, мы не чувствовали что мы в толпе. Ездили в августе 13, теплые вещи не понадобились даже на вершине. На пути можно взять верблюда.
    Георгий провел познавательную экскурсию по монастырю.
    Все отлично, рекомендую, особенно для кого эти места имеют такое же сакральное значение.

    до монастыря, далее нас сопровождал проводник, которому просто миллион раз благодарность, он окружил нас такой заботой, что даже мама 68 лет преодолела этот сложный путь. Бонус превосходные фотографии, интересное информационное сопровождение, и не смотря что бы много народа, мы не чувствовали что мы в толпе. Ездили в августе 13, теплые вещи не понадобились даже на вершине. На пути можно взять верблюда.
  • Т
    Тимченко
    13 апреля 2025
    Большая экскурсия на полдня: сафари на квадроциклах + заповедник Рас-Мохаммед
    Динамичная, насыщенная и очень комфортная экскурсия! Чёткая организация, прекрасный, эрудированный гид, отличный инструктор по квадрикам и очаровательный Верблюжа 😀. Шикарные
    рифы и уникальные природные достопримечательности заповедника. Были вчетвером, мы- родители и наш сын с женой, у которых поездка в Египет - стала свадебным путешествием. И мы и наши ребята очень рады. Замечательный Египет, потрясающее море и, за день до отъезда, эта классная экскурсия! Большое спасибо, Али!

    Динамичная, насыщенная и очень комфортная экскурсия! Чёткая организация, прекрасный, эрудированный гид, отличный инструктор по квадрикам и очаровательный Верблюжа 😀. Шикарные
  • Ю
    Юлия
    22 февраля 2025
    Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
    Экскурсия запоминающаяся, звездная ночь в горах была потрясающей. Если учесть особенности того, что в это время в горах холодно, а
    на вершине чаще всего очень ветрено и правильно продумать одежду, взять небольшой термос с чаем, будет вполне комфортно. Для нас (двое взрослых, 17 летний сын и 9 летняя дочь) сам подъем был не сложный, но нужно учитывать, что это ночь и организм хочет спать, а не взбираться на гору, бороться с этим состоянием сложнее, чем подниматься, на мой взгляд. Нам очень повезло с проводником Махди, идеально задал темп движению, чтобы и не уставать и не замерзать на стоянках, максимально заботился о нашем комфорте, отлично говорит на русском и еще 7 языках. К моменту рассвета вывел нас на плато, где не было людей и был потрясающий вид на восход солнца. Нам повезло и на вершине горы в церквушке была служба и мы причастили детей. Восхождение, безусловно, имеет свою магию. Сказать, что восхождение совсем простое нельзя, но если нет проблем со здоровьем и вы отдаете себе отчет в том, что вам ночь идти в гору, а потом пару часов уставшими спускаться вниз и готовы к этому, то это будет потрясающий опыт и вы получите незабываемые эмоции. На маршруте есть несколько стоянок, где можно отдохнуть, выпить чая, покормить котов. Долго отдыхать не советую - начинаешь мерзнуть. Идеально идти в спокойным шагом, не торопясь (к рассвету точно успеете), отдыхая на стоянках минут по десять, так получится и не замерзнуть и не устать и сэкономить силы на последнюю часть пути к вершине, который наиболее сложный.
    Экскурсия по монастырю св. Екатерины после спуска с горы тоже очень интересная. Мощь монастыря впечатляет. Жаль, что усталость после бессонной ночи уже не дает в полной мере насладиться прогулкой по монастырю, поэтому хочется отдельно вернуться в эти места ради монастыря.
    Экскурсия организованна очень хорошо, детально проговаривается вся предварительная информация о том, как одеться, что взять с собой. Экскурсовод Муса по дороге к подножию горы рассказал много интересного о Синае, о Моисее, о легендах и исторических событиях, связанных с местом проведением экскурсии.
    Благодарны за экскурсию, за эмоции, которые получили. Очень рекомендуем.

    Экскурсия запоминающаяся, звездная ночь в горах была потрясающей. Если учесть особенности того, что в это время в горах холодно, а
  • Д
    Диана
    19 ноября 2024
    Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
    Эта поезда была моей мечтой и подарком себе на ДР. И оправдала ожидания на 100 процентов.
    Экскурсию я заказала за несколько
    месяцев до даты. Махмуд все это время был на связи, если появлялись какие-то вопросы, отвечал, мне кажется, в любое время дня и ночи. Заранее прислал инструкцию что взять с собой, заказать сухой паек и так далее. В день экскурсии прислал сообщение с информацией и гиде.
    Качество организации поездки 10 из 10. В машине (мы ездили с сестрой вдвоём), был гид и два водителя. Я сама бывший организатор туризма, отметила это сразу. С точки зрения безопасности это важно. В машине нам выдали арафатки и фонарики. Остановок на пути к горе было две, достаточно, чтобы выпить кофе, зайти в туалет и не заснуть)
    У подножия горы экскурсовод передал нас проводника-бедуину, который поднимался с нами в гору и вёл обратно. Опять же, все чётко, быстро, приятно. Подъем для меня был не тяжёлым, для сестры - да. Проводник подстраивался под более слабого, подбадривал, указывал на удобные места для отдыха и вообще помогал.
    Сам рассвет - нечто потрясающее, можно писать об этом много. Но лучше увидеть.
    На обратном пути ещё была экскурсия по монастырю, тоже очень интересная, спасибо нашему гиду. Было видно, что он действительно обладает знаниями, а не пересказывает заученный текст.
    Спасибо ему за это, а Махмуду за отличную организацию нашей поездки.
    Однозначно, рекомендую.

    Эта поезда была моей мечтой и подарком себе на ДР. И оправдала ожидания на 100 процентов.
  • Т
    Татьяна
    21 сентября 2024
    Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
    Чудесный был день. Организовано все супер. Все по часам: вовремя забрали, вовремя привезли. Задержек по пути не было никаких. Монастырь
    красивый, колоритный. Поскольку он находится в горах, температура комфортная. Немного маловато локаций в монастыре, мало куда можно зайти и посмотреть. Очень понравился музей в монастыре, уникальные иконы и книги, есть экспонаты датированные 4 веком.
    Морская часть экскурсии тоже очень понравилась. Махмуд супер, очень позитивный, улыбчивый. Отвез в прекрасное кафе, где очень вкусно пообедали, покатал на лодке, сделал много красивых фото. Вода просто невероятной красоты в тех местах. Приятно и неожиданно порадовали подарки от компании. Спасибо большое за отлично проверенный день. Рекомендую экскурсию от Надежды и Махмуда.

    Чудесный был день. Организовано все супер. Все по часам: вовремя забрали, вовремя привезли. Задержек по пути не было никаких. Монастырь
  • Ю
    Юрий
    30 августа 2024
    Большая экскурсия на полдня: сафари на квадроциклах + заповедник Рас-Мохаммед
    Тур понравился. Рано утром у отеля встречает русскоговорящий гид с хорошей машиной, во время поездки рассказывает различные факты о Шарм-эль-Шейх,
    Синае и Египте. Первая точка - довольно продолжительное сафари по пустыне на квадроциклах. На сафари сопровождает другой гид, который ведёт группу индивидуально и снимет вас на фото и видео. По дороге будет заезд в деревню бедуинов, где вас покатают на верблюдах и также сфотографируют верхом. Однако будьте готовы что у вас попросят "бакшиш". После сафари вы отправитесь в заповедник. В заповеднике гид отвезёт вас к месту с красивым рифом где вы сможете искупаться и заняться снорклингом. Помимо рифа в заповеднике имеется много других точек интереса, к которым вас отвезут, однако будьте готовы к большим только туристов. К обеду вы уже вернётесь в отель.

  • Т
    Татьяна
    26 июля 2024
    Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
    Хотим выразить благодарность Надежде и Махмуду за организацию прекрасной экскурсии! Все было на высшем уровне! Хотелось бы отметить, что запрос
    на экскурсию был индивидуальный и Надежда подошла к этому вопросу очень чутко и профессионально. В момент организации экскурсии нам была предоставлена подробная информация, получены ответы на все интересующие нас вопросы. Поэтому могу смело сказать, что мы не ошиблись с выбором!
    Это был насыщенный день, полный эмоций и впечатлений!
    Рано утром побывали на службе в Монастыре Святой Екатерины, осмотрели многие достопримечательности. Насладились душевной атмосферой.
    Вторая часть экскурсии подразумевала активное времяпровождение. Мы поехали в город Дахаб, где нас сопровождал гид Махмуд. Махмуд – замечательный, отзывчивый человек! Благодаря ему, время, проведенное в Дахабе, пролетело как одно мгновение! Мы посмотрели потаенные места города, покатались на катере, поныряли в море, вкусно поели! Сделали много интересных фотографий, получили кучу новых эмоций!
    Одним словом – впечатления об экскурсии самые восторженные!
    Смело рекомендую Надежду и Махмуда в организации ваших экскурсий! Уверена, с их помощью ваши эмоции от экскурсий будут только положительные!
    Еще раз огромное благодарю Вам от нас!

    Хотим выразить благодарность Надежде и Махмуду за организацию прекрасной экскурсии! Все было на высшем уровне! Хотелось
  • S
    Svetlana
    26 июля 2024
    Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
    Второй раз мы совершаем восхождение на мгору Моисея. Первый раз был 23 года назад зимой. Восхождение тогда и сейчас, это
    небо и земля. В этот раз мы были подготовлены и знали, на что идём, и какие трудности нас могут поджидать. Тёплые куртки, шапки, фонарики и удобные кроссовки должны были уберечь нас от ненужных потрясений. Однако гид Махмуд сделал нашу поездку ещё более комфортной и безопасной. Удобная машина с кондиционером. История о Египте. Время до горы пролетело незаметно. В 1.30 мы начали подъём. Дорога, по которой мы шли, сложно назвать дорогой. Магистраль, будет правильнее ее назвать. Раньше это была узкая,"слепая" каменистая тропа. Сейчас- широкое песчаное полотно почти без камней. С нами шёл русскоговорящий гид Салах, отзывчивый, спокойный и дружелюбный человек, за что ему отдельное спасибо. Нам выдали фонарики, но они были ни к чему, потому что луна так ярко освещала путь, что мы невольно почувствовали себя в декорациях студии мирового масштаба.
    [ ] По пути мы сделали 4 остановки, где можно было посидеть в небольшом помещении и выпить чаю за 2$. К рассвету мы были на вершине и ни разу не пожалели, что тащили с собой рюкзаки с тёплыми вещами. На горе дует ледяной ветер, пробирающий до костей. Те, кто поднялся на вершину в шортах и в майках, а таких - основная масса, могли взять в аренду видавший виды верблюжий плед за сколько-то долларов.
    [ ] Громада солнца поднялась и осветила все вокруг. Вдруг стало понятно, насколько ты ничтожен по сравнению с вечностью.
    [ ] Спуск был быстрым и лёгким, но усталость давала о себе знать. К монастырю мы подошли в хорошем настроении. Немного посидели во внутреннем дворике, где нас атаковали местные мальчишки с молчаливого согласия взрослых. Они буквально разобрали нас на молекулы, требуя еду, одежду, воду и покупки им чипсов. Понятно, что бизнес есть бизнес, и у каждого он свой, но пришлось ненадолго выпасть из умиротворения. А потом мы прогулялись по территории монастыря, посетили библиотеку за символическую сумму то ли 4 то ли 5$, и отправились домой, понимая, что благодаря Махмуду, мы смогли вынести из поездки только хорошее. Спасибо!

    Второй раз мы совершаем восхождение на мгору Моисея. Первый раз был 23 года назад зимой. Восхождение тогда и сейчас, это
  • M
    Maria
    20 февраля 2024
    Большая экскурсия на полдня: сафари на квадроциклах + заповедник Рас-Мохаммед
    Я написала Али вечером накануне выезда, и, несмотря на то, что желаемый день был недоступен для бронирования в системе, Али
    смог организовать нашу поездку!

    Экскурсия состояла из двух объёмных частей: пустыня и морской заповедник. В пустыне долгая, но очень весёлая поездка на квадроциклах и верблюдах. В заповеднике много остановок для знакомства с природными достопримечательностями и купание. Переезды между локациями не дольше 30 минут. Нигде никого не нужно ждать и никто никуда не подгоняет. Гид предлагал разные вариации маршрута и, по нашему желанию, к обеду мы были в отеле. Али с удовольствием фотографировал, предлагал места и позы для фото.

    Мы были на экскурсии с 2 детьми (7 лет и 2 года). Али следил, чтобы всем был легко и комфортно, младшего даже носил на ручках.

    Али пунктуален, вежлив, доброжелателен и образован (исторический факультет Каира, отличный русский язык). Всю дорогу рассказывает и отвечает на все вопросы.

    Минусов не нашли - рекомендую!

  • В
    Валерия
    22 января 2024
    Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
    Решили юбилей мужа с детьми (13 и 20 лет) встретить на горе Моисея! Подъем был ночной с пятью остановками, не
    легкий, но и спуск тоже легким не назовешь. С нами все время шел русскоговорящий, знающий свое дело местный гид Самшид. Поднялись без верблюдов! Хотя бедуины с верблюдами до ступеней шли за нами, в надежде, что кто-то сдастся, но мы преодолели себя! И это того стоило.

    Решили юбилей мужа с детьми (13 и 20 лет) встретить на горе Моисея! Подъем был ночной с пятью остановками, не
  • K
    Katerina
    4 января 2024
    Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
    Классная экскурсия. Отлично организована. Заботливо и внимательно. Спасибо! Рекомендуем
    Классная экскурсия. Отлично организована. Заботливо и внимательно. Спасибо! Рекомендуем
  • Е
    Екатерина
    31 декабря 2023
    Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
    Это было невероятное приключение!
    Махмуд все четко организовал, приехал за нами в отель заранее на комфортабельном автобусе. По дороге рассказывал много
    интересного об истории и географии Египта и о Синае. Махмуд очень вежливый, чуткий, даже галантный, заботливо предлагал воду, соки и другие прохладительные напитки. У Махмуда хорошее чувство юмора.
    Мы знали, что восхождение на гору непростое, Махмуд нам предложил взять в аренду скандинавские палки (это правда были в итоге обычные трости) или подняться на верблюде.

    На гору мы поднимались с проводником по имени Салах, он хорошо говорит по-русски. По дороге рассказывал много интересного. Мы делали несколько остановок, где можно было попить горячего чая и перекусить.

    Рассвет просто великолепен. Это того стоит! Тяжело подниматься, но впечатления очень яркие именно наверху!

    С утра Махмуд нам провел экскурсию по монастырю святой Екатерины после завтрака прямо во дворе церкви, под деревом оливы - очень. Приятно было!

    Если выбирать, то доверять свой отдых только Махмуду! На трипстере он три месяца, но опыт работы у него огромный - более 10 лет в крупных туристических компаниях! Причем Махмуд работал с VIP клиентами!

    Спасибо большое Махмуду и его команде!

    Это было невероятное приключение!
  • E
    Edgar
    22 ноября 2023
    Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
    Вчера у нас было все самое лучшее, Махмуд спасибо тебе за поездку, спасибо за организацию, спасибо всей твоей команде (водителю,
    службе безопасности, проводнику) которые были с нами в этом сложном, но безумно интересном пути. Это был самый трудный путь, самый красивый рассвет и самые лучшие эмоции….
    Махмуд, с тобой работает лучший проводник на вершину, медленно но верно мы шли всю ночь на вверх, он знает каждый сантиметр этого пути, он знает сколько времени мы можем отдохнуть, перевести дух, попить горячего чая… Он был рядом и это предовало сил. Спасибо ему…
    Лучшие оценки тебе Махмуд! рекомендую всем кто ещё сомневается, это незабываемые эмоции, это будет лучший рассвет в вашей жизни!

    Вчера у нас было все самое лучшее, Махмуд спасибо тебе за поездку, спасибо за организацию, спасибо всей твоей команде (водителю,
  • E
    Ekaterina
    16 августа 2023
    Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
    Замечательная экскурсия - осмотрели монастырь Святой Екатерины, ознакомились с небольшим городком Дахаб, вкусно поели, погуляли, посетили смотровые площадки, делали интересные
    и живописные остановки по ходу маршрута. Поплавали в Красном море на отличном песчаном пляже. Все по программе и немножечко больше! Восторг! Рекомендуем! Спасибо!

  • Н
    Наталья
    6 мая 2023
    Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
    Добрый день!
    Хотела бы поблагодарить Надежду и Махмуда за первоклассно организованное приключение!
    Всем кому интересно выйти за рамки классического отдыха в Шарм-эль-Шейхе,
    Хургаде или Каире - смело рекомендую отправляйтесь в Дахаб! Очень благодарны всей команде за организацию, насыщенную, увлекательную программу и чуткий подход. Нас сопровождали квалифицированные гиды, прекрасно знающие английский и русский язык. Махмуд прекрасный инструктор по виндсерфу - за полтора часа поставил меня на доску! Остались очень вдохновлены поездкой. Спасибо, Надежде и Махмуду за то, что открыли для нас Египет с новой стороны. С удовольствием вернемся снова!

    Добрый день!
  • А
    Алексей
    1 ноября 2022
    Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
    Спасибо за экскурсию! Однозначно рекомендую! Ездили семьей, я, жена и двое детей 8 и 6 лет. Все было замечательно организовано,
    хорошая машина, хороший водитель и очень чуткое отношение как к родным. Надежда и Махмуд спасибо Вам от нашей семьи за замечательно проведенный день и хорошее отношение.

  • О
    Ольга
    31 августа 2022
    Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
    Огромная благодарность Надежде и Махмуду!
    Ответственные, организованные, знающие, умеющие слышать туристов.
    Мы заказали индивидуальную. экскурсию: ночью подняться на гору Синай, встретить там
    рассвет, потом спуститься вниз и посетить монастырь, а затем в Дахаб.
    Во первых, все было точно по времени, без задержек и опозданий.
    Во-вторых: на пропускных пунктах (а их там 5 или 6) нас быстро пропускали (тоже благодаря гиду и водителю)
    Махмуд - прекрасный гид. В дороге узнали много нового про страну, обычаи, про жизнь местных жителей.
    На гору мы поднялись легко, шли почти до самой вершины без фонариков, видно было очень хорошо.
    И Махмуд прекрасно знает маршрут,поскольку он туда поднимался уже много раз.
    И нам повезло, что в это день почти не было туристов, очень редкое явление для этого места.
    В общем, рассвет своего дня рождения я встретила на горе. Было приятно, что организаторы решили сделать мне сюрприз и подарили свежий манго со свечкой, чтобы загадать желание:)
    В целом, не буду все дальше подробно описывать.
    В описании экскурсии и так все есть.
    Еще раз огромное спасибо!
    Рекомендую всем!:)

    Огромная благодарность Надежде и Махмуду!

