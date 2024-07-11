На яхте - к Белому острову в национальном парке Рас-Мохаммед

Посетить «египетские Мальдивы» и увидеть волшебный мир Красного моря (в группе)
Рас Мохаммед – единственный в Египте национальный парк. Его эндемичный мир привлекает любителей заповедных мест.

Если величайшие памятники для вас – это не исторические древности, а чудеса природы, присоединяйтесь к нашей морской прогулке.

На борту яхты вы проследуете к морской части территории заповедника, исследуете коралловые рифы и повстречаете причудливых рыбок и других обитателей глубин.
На яхте - к Белому острову в национальном парке Рас-Мохаммед
На яхте - к Белому острову в национальном парке Рас-Мохаммед
На яхте - к Белому острову в национальном парке Рас-Мохаммед
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание водной прогулки

Что вас ожидает

  • Путешествие начнётся с трансфера в главный порт Шарм-эль-Шейха.
  • На борту яхты вы пройдёте инструктаж по тезнике безопасности и поплывёте к морской части территории заповедника.
  • У Вас будет 3 остановки для плавания и снорклинга в манящих своей красотой местах. Там вы исследуете коралловые рифы, повстречаете причудливых рыбок и других фантастических морских обитателей. Отыщете исключительные виды твёрдых и мягких кораллов, большие стаи тунца и барракуд.
  • Для Вашего удовольствия мы приготовим обед на борту. Отдыхая на палубе, вы полюбуетесь эндемичной флорой на береговой линии заповедника.
  • После всех открытий дня мы вернёмся в порт и отвезём вас обратно в отель к ужину.

Организационные детали

  • Во время прогулки вас будет сопровождать один из гидов нашей команды.
  • В назначенное при бронировании время вас будут ожидать у главного въезда в отель (у поста охраны, ворот или шлагбаума).
  • В стоимость входит:
    — Трансфер из отеля и обратно
    — Входной билет в национальный парк Рас-Мохаммед
    — Сопровождение русскоговорящего гида
    — Прохладительные напитки и обед на борту
    — Обед.

ежедневно в 08:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный$27
Дети до 7 лет$16
с 1 погружением$38
с 2 погружениями$49
сертификатом (профессиональный дайвинг )$86
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Шарм-Эль-Шейха

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