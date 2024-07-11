Рас Мохаммед – единственный в Египте национальный парк. Его эндемичный мир привлекает любителей заповедных мест.
Если величайшие памятники для вас – это не исторические древности, а чудеса природы, присоединяйтесь к нашей морской прогулке.
На борту яхты вы проследуете к морской части территории заповедника, исследуете коралловые рифы и повстречаете причудливых рыбок и других обитателей глубин.
Если величайшие памятники для вас – это не исторические древности, а чудеса природы, присоединяйтесь к нашей морской прогулке.
На борту яхты вы проследуете к морской части территории заповедника, исследуете коралловые рифы и повстречаете причудливых рыбок и других обитателей глубин.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание водной прогулки
Что вас ожидает
- Путешествие начнётся с трансфера в главный порт Шарм-эль-Шейха.
- На борту яхты вы пройдёте инструктаж по тезнике безопасности и поплывёте к морской части территории заповедника.
- У Вас будет 3 остановки для плавания и снорклинга в манящих своей красотой местах. Там вы исследуете коралловые рифы, повстречаете причудливых рыбок и других фантастических морских обитателей. Отыщете исключительные виды твёрдых и мягких кораллов, большие стаи тунца и барракуд.
- Для Вашего удовольствия мы приготовим обед на борту. Отдыхая на палубе, вы полюбуетесь эндемичной флорой на береговой линии заповедника.
- После всех открытий дня мы вернёмся в порт и отвезём вас обратно в отель к ужину.
Организационные детали
- Во время прогулки вас будет сопровождать один из гидов нашей команды.
- В назначенное при бронировании время вас будут ожидать у главного въезда в отель (у поста охраны, ворот или шлагбаума).
- В стоимость входит:
— Трансфер из отеля и обратно
— Входной билет в национальный парк Рас-Мохаммед
— Сопровождение русскоговорящего гида
— Прохладительные напитки и обед на борту
— Обед.
ежедневно в 08:00
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$27
|Дети до 7 лет
|$16
|с 1 погружением
|$38
|с 2 погружениями
|$49
|сертификатом (профессиональный дайвинг )
|$86
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Богдади — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 254 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники! Меня зовут Богдади. Уже более 17 лет я живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе. Я лицензированный египтолог. В моей команде работают профессиональные, русскоговорящие, харизматичные и дружелюбные гидыЗадать вопрос
Похожие экскурсии из Шарм-Эль-Шейха
скидка
4%
9 часов
Водная прогулка
Групповая яхтенная прогулка: Египетские Мальдивы с дайвингом и снорклингом
Вас ждет незабываемое путешествие на яхте к берегам Рас-Мохаммед и Белого острова. Погрузитесь в мир подводных красот Красного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
12 июля в 08:00
27$26 за человека
8 часов
Водная прогулка
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Насладитесь морской прогулкой на яхте, погружением в подводный мир и вкусным обедом. Услуги капитана и прокат оборудования включены
12 июля в 08:00
13 июля в 08:00
$698 за всё до 6 чел.
8 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия в Рас-Мохаммед: Снорклинг и панорамы Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки к заповеднику Рас-Мохаммед
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
12 июля в 08:00
$59 за человека