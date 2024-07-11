Богдади — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе

Провели экскурсии для 254 туристов

читать дальше с опытом работы более 10 лет. С нами вы увидите город с лучшей стороны и узнаете много интересного о местных жителях, традициях и обычаях. Я на связи и с удовольствием отвечу на все ваши вопросы.

Приветствую вас, дорогие путешественники! Меня зовут Богдади. Уже более 17 лет я живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе. Я лицензированный египтолог. В моей команде работают профессиональные, русскоговорящие, харизматичные и дружелюбные гиды