Водные для детей – экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные для детей» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $30. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
14 отзывов
10 часов
Водная прогулка
Незабываемая рыбалка на моторной лодке в Дахабе из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь на индивидуальную морскую рыбалку из Шарм-эль-Шейха в Дахаб. Живописная дорога, 6 часов рыбалки и обед в приморском ресторане ждут вас
Начало: У вашего отеля
10 сен в 07:00
11 сен в 07:00
$320 за всё до 3 чел.
Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
9 отзывов
3 часа
Круиз
Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
Приглашаем на незабываемое путешествие под воду, где вы встретитесь лицом к лицу с удивительным миром морских глубин
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00 и 14:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
$45 за человека
Вечерний круиз по Красному морю с шоу-программой
Музыкальные теплоходы
4 часа
Круиз
Вечерний круиз с шоу-программой по Красному морю: магия восточной ночи
Проведите вечер незабываемо: круиз по Красному морю с ужином и шоу. Откройте мир восточного гостеприимства и красоты под звездами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Никита
    15 августа 2024
    Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
    Отлично проведенное время. Новые ощущения от казалось привычной рыбалки. Стоит отметить и ресторан, вкусно приготовили всю рыбу, и красиво подали к столу)
    Отлично проведенное время. Новые ощущения от казалось привычной рыбалки. Стоит отметить и ресторан, вкусно приготовили всюОтлично проведенное время. Новые ощущения от казалось привычной рыбалки. Стоит отметить и ресторан, вкусно приготовили всюОтлично проведенное время. Новые ощущения от казалось привычной рыбалки. Стоит отметить и ресторан, вкусно приготовили всю
  • Р
    Рябикина
    9 августа 2024
    Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
    Это была первая экскурсия по приезде, и она задала очень высокую планку для последующих. Нас сопровождал Валид, прекрасный рассказчик, очень
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    внимательный и заботливый на протяжении всей рыбалки. Капитан также был приветлив и заботлив. Оборудование для рыбалки профессиональное, мы такого никогда не видели, с ним легко рыбачить, а Валид был всегда рядом, чтобы помочь. Мы поймали много морских окуней и баракуду! На лодке нас угощали очень вкусным манго, бедуинским чаем и напитками. Было весело и непринужденно. Очень ярким впечатлением было увидеть дельфинов! Сбылась моя мечта! После рыбалки нас привезли в чудесный ресторан, где приготовили нашу рыбу. Очень вкусно!!! Прекрасное завершение прогулки! Спасибо огромное Валиду!!!

    Это была первая экскурсия по приезде, и она задала очень высокую планку для последующих. Нас сопровождалЭто была первая экскурсия по приезде, и она задала очень высокую планку для последующих. Нас сопровождалЭто была первая экскурсия по приезде, и она задала очень высокую планку для последующих. Нас сопровождалЭто была первая экскурсия по приезде, и она задала очень высокую планку для последующих. Нас сопровождалЭто была первая экскурсия по приезде, и она задала очень высокую планку для последующих. Нас сопровождалЭто была первая экскурсия по приезде, и она задала очень высокую планку для последующих. Нас сопровождал
  • С
    Степан
    5 августа 2024
    Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
    28.07.24 взяли индивидуальную экскурсию на морскую рыбалку. Впечатления от поездки замечательное от начала и до конца! Гид Валид забрал нас
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    из отеля Риф оазис на комфортабельном автомобиле, по дороге рассказывал интересные факты из жизни населения Шарм эль-Шейха и Дахаба. В Дахабе пересели на катер и поплыли на рыбные места. Справа горы и дикие пляжи, слева море. Виды потрясающие! Валид предусмотрел всё, что могло потребоваться нам во время поездки: снасти, прохладительные напитки, фрукты, чай! Вроде мелочь, а приятно! Сначала попадались мелкие рыбешки (отпускали), потом морские окуни. Ловили до темноты, а после рыбалки Валид привёз нас в калоритный египетский ресторан, где наш улов почистили и оригинально подали к нашему столу! Всё было очень вкусно! В отель приехали довольные,сытые и счастливые! Однозначно рекомендую эту экскурсию! Огромное спасибо Валиду за организацию поездки, предусмотрение мельчайших нюансов, за душевность и незабываемые впечатления!

  • Ю
    Юлия
    23 мая 2024
    Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
    Благодарим Махмуда за классную экскурсию на батискафе к подводным красотам Шарма! Комфортно и продуманно всё - индивидуальный трансфер, недолгое ожидание
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    в порту и сопровождение на всех этапах поездки. Море эмоций, красивые рыбки и рифы - спасение для тех, кто не может заняться снорклингом и дайвингом!!! Еще раз благодарю!!!

    Благодарим Махмуда за классную экскурсию на батискафе к подводным красотам Шарма! Комфортно и продуманно всё -Благодарим Махмуда за классную экскурсию на батискафе к подводным красотам Шарма! Комфортно и продуманно всё -Благодарим Махмуда за классную экскурсию на батискафе к подводным красотам Шарма! Комфортно и продуманно всё -Благодарим Махмуда за классную экскурсию на батискафе к подводным красотам Шарма! Комфортно и продуманно всё -Благодарим Махмуда за классную экскурсию на батискафе к подводным красотам Шарма! Комфортно и продуманно всё -
  • А
    Александра
    16 мая 2024
    Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
    Отличная экскурсия. Замечательный гид, всё подсказал, где лучше сесть, где подождать. Хорошо провели время!
  • Е
    Евгения
    8 апреля 2024
    Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
    Поездку бронировали заранее через сайт, для группы 1 взр+2 детей восьми лет. Вся переписка в ватсап, зарнее обсудили время подачи трансфера
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    и рекомендации к поездке. Для нас сделалаи индивидуальный трансфер, очень комфортный сервис. Четкие рекомендации гида где, когда и как лучше расположиться на верхней палубе и на время экскурсии. Прекрасная обзорность, дети в восторге от увиденного: барракуда, скаты, мурена, носороги и другие обитатели.

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Водные для детей»

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  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Белый остров
  8. Цветной каньон
  9. Старый город
  10. Петра
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в сентябре 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 320. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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