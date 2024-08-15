10 часов
Водная прогулка
Незабываемая рыбалка на моторной лодке в Дахабе из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь на индивидуальную морскую рыбалку из Шарм-эль-Шейха в Дахаб. Живописная дорога, 6 часов рыбалки и обед в приморском ресторане ждут вас
Начало: У вашего отеля
10 сен в 07:00
11 сен в 07:00
$320 за всё до 3 чел.
3 часа
Круиз
Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
Приглашаем на незабываемое путешествие под воду, где вы встретитесь лицом к лицу с удивительным миром морских глубин
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00 и 14:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
$45 за человека
4 часа
Круиз
Вечерний круиз с шоу-программой по Красному морю: магия восточной ночи
Проведите вечер незабываемо: круиз по Красному морю с ужином и шоу. Откройте мир восточного гостеприимства и красоты под звездами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННикита15 августа 2024Отлично проведенное время. Новые ощущения от казалось привычной рыбалки. Стоит отметить и ресторан, вкусно приготовили всю рыбу, и красиво подали к столу)
- РРябикина9 августа 2024Это была первая экскурсия по приезде, и она задала очень высокую планку для последующих. Нас сопровождал Валид, прекрасный рассказчик, очень
- ССтепан5 августа 202428.07.24 взяли индивидуальную экскурсию на морскую рыбалку. Впечатления от поездки замечательное от начала и до конца! Гид Валид забрал нас
- ЮЮлия23 мая 2024Благодарим Махмуда за классную экскурсию на батискафе к подводным красотам Шарма! Комфортно и продуманно всё - индивидуальный трансфер, недолгое ожидание
- ААлександра16 мая 2024Отличная экскурсия. Замечательный гид, всё подсказал, где лучше сесть, где подождать. Хорошо провели время!
- ЕЕвгения8 апреля 2024Поездку бронировали заранее через сайт, для группы 1 взр+2 детей восьми лет. Вся переписка в ватсап, зарнее обсудили время подачи трансфера
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Водные для детей»
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Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в сентябре 2024
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