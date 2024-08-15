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из отеля Риф оазис на комфортабельном автомобиле, по дороге рассказывал интересные факты из жизни населения Шарм эль-Шейха и Дахаба. В Дахабе пересели на катер и поплыли на рыбные места. Справа горы и дикие пляжи, слева море. Виды потрясающие! Валид предусмотрел всё, что могло потребоваться нам во время поездки: снасти, прохладительные напитки, фрукты, чай! Вроде мелочь, а приятно! Сначала попадались мелкие рыбешки (отпускали), потом морские окуни. Ловили до темноты, а после рыбалки Валид привёз нас в калоритный египетский ресторан, где наш улов почистили и оригинально подали к нашему столу! Всё было очень вкусно! В отель приехали довольные,сытые и счастливые! Однозначно рекомендую эту экскурсию! Огромное спасибо Валиду за организацию поездки, предусмотрение мельчайших нюансов, за душевность и незабываемые впечатления!