Надежда К. проводит ещё 6 экскурсий

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Остров Тиран на яхте

Надежда К.
Надежда К. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Остров Тиран на яхте
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $31 за человека

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Остров Тиран на яхте
Остров Тиран на яхте
Это морская экскурсия ⛳ на комфортабельной яхте 🛥️ по бухтам и островам Шарм Эль Шейха.
Во время прогулки яхта сделает 3 остановки в наиболее красивых 🤩 местах, где коралловые рифы поднимаются к верхней кромке воды. Плавая с маской и ластами, в сопровождении опытных инструкторов по снорклингу (плавание с маской), вы сможете рассмотреть многообразие здешних кораллов и потрясающий подводный мир Красного моря 🌊 Красном море большое разнообразие жизни: в нем представлено более половины видов рыб и значительная часть беспозвоночных всего Индийского океана. Многим видам животных, попавших в эти воды, пришлось приспосабливаться к их повышенной солености, образовались новые виды, которые живут только в Красном море и не встречаются за его пределами.
Одна из остановок производится вблизи острова Тиран. Высадка на сам остров 🏝️ запрещена. Остров Тиран находится в устье Акабского залива между Саудовской Аравией и Египтом. Коралловые рифы около острова пользуются огромной популярностью у дайверов. Если повезет, то вашу яхту будет сопровождать веселая стая дельфинов 🐬, эти удивительные морские создания способны подарить огромную радость. На яхте вам будут предложены безалкогольные напитки в неограниченном количестве (кола, спрайт, вода, чай и кофе) и обед, приготовленный судовым поваром. Для комфортного отдыха есть тент от солнца, душ и туалет.
При желании вы сможете сделать одно или два погружения с аквалангом — в сопровождении профессионального инструктора (по системе 1/1 или ½). Тогда к стоимости экскурсии 🧭 добавится 15 $ (за одно погружение) или 25 $ (за два погружения).
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Начало и место завершения
🚩 Sharm el-Sheikh
Остров Тиран на яхте
Остров Тиран на яхте
Остров Тиран на яхте
Остров Тиран на яхте

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Надежда К.
Надежда К.
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