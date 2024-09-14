Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаем вас провести день весело и активно! Программа включает почти десяток развлечений, которые добавят динамики, эмоций и классных фото вашему отдыху. Вы покатается по пустыне на квадроциклах, багги и верблюдах. Увидите, как живут бедуины.



А потом отправитесь на закрытый пляж, где пролетите на парашюте над морем, проедете на скоростном банане и пообедаете в ресторане.