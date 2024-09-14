Приглашаем вас провести день весело и активно! Программа включает почти десяток развлечений, которые добавят динамики, эмоций и классных фото вашему отдыху. Вы покатается по пустыне на квадроциклах, багги и верблюдах. Увидите, как живут бедуины.
А потом отправитесь на закрытый пляж, где пролетите на парашюте над морем, проедете на скоростном банане и пообедаете в ресторане.
А потом отправитесь на закрытый пляж, где пролетите на парашюте над морем, проедете на скоростном банане и пообедаете в ресторане.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Трансфер из отеля. В 9-10 утра (в зависимости от расположения вашего отеля) за вами приедет комфортабельный трансфер с кондиционером.
- Брифинг в сафари-центре и выдача снаряжения.
- Катание на квадроциклах и багги по пустыне, в окружении пейзажей Синайских гор.
- Чаепитие у бедуинов. В лагере у вас будет 20-минутный перерыв на ароматный чай из местных трав.
- Катание на верблюде.
- Прибытие на закрытый пляж клубного типа, билеты для входа уже включены в стоимость. Свободное время для отдыха.
- Парасейлинг. Вас посадят на скоростную моторную лодку, которая сделает пару кругов в открытом море. После чего вы пролетите на парашюте, прикреплённые тросом к лодке.
- Поездка на скоростном банане.
- Обед в ресторане клубного пляжа — вам будут предложены на выбор блюда от шефа, а также прохладительные напитки.
Организационные детали
- В стоимость всё включено: трансфер, чай в лагере бедуинов, обед и все указанные развлечения.
- Дополнительные расходы: услуги фотографов (опционально).
- Программа подойдёт для взрослых и семей с детьми от 10 лет.
- В целях безопасности вы должны выполнять все команды инструктора во время сафари по пустыне.
- Для участия в парасейлинге вес участника должен быть не более 150 кг.
- Последовательность пунктов можем меняться по усмотрению гида.
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 22 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валид, я представляю дружную команду гидов в Шарм-эль-Шейхе. Мы любим показывать Египет, рассказывать о нём и разрушать связанные с ним стереотипы.Задать вопрос
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