Музыкальные – экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 3 экскурсии в категории «Музыкальные» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $20, скидки до 3%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Ужин на яхте с фольклорной шоу-программой
На яхте
2 отзыва
5 часов
Круиз
Вечерний круиз на яхте с ужином и фольклорным шоу в Шарм-эль-Шейхе
Огни побережья, звёздное небо, ужин от шеф-повара и фольклорное шоу ждут вас на борту роскошной яхты в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$20 за человека
Незабываемый вечер в Синайской пустыне
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
Незабываемый вечер в Синайской пустыне
Насладиться видом песчаных дюн, познакомиться с традициями бедуинов и оценить восточные танцы
Сегодня в 17:00
8 окт в 17:00
$55 за человека
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
На автобусе
На квадроциклах
На верблюдах
скидка
3%
2 отзыва
5 часов
Групповая
до 20 чел.
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
В группе промчаться на квадроцикле, познакомиться с жизнью бедуинов и посмотреть на танцы живота
Начало: У вашего отеля
«Вы услышите, как люди выживают в суровых условиях пустыни и что значат танцы живота и музыка в египетском обществе»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
33$32 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatyana
    29 июля 2024
    Ужин на яхте с фольклорной шоу-программой
    В целом экскурсия была неплохая, немного подработать организацию гостей, развлечения и все будет хорошо. Ребята молодцы, старались, но… было очень
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    душно, яхта не плыла, а доплыла до определенной точки и остановилась, потом после окончания программы мы просто вернулись в порт. За едой была очередь, столы не накрываются. Гости из разных стран, экскурсия сборная. В конце стало немного скучно.

  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    Ужин на яхте с фольклорной шоу-программой
    Всем привет! Рискнули и взяли экскурсию без отзывов(видимо новая). И не пожалели. Решили сбежать из отеля и поужинать в романтической
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    обстановке. И я вам скажу провести вечер в море, на чудесной яхте, со вкусным ужином, интересным и весёлым шоу, под чудесную музыку оказалось отличной идеей! Все кто хотел принимали участие в шоу программе, кто танцевал, кто поднимался на третью палубу и наблюдал огни города! Спасибо организаторам за реализацию такой чудесной идеи как ужин в море!

  • С
    Соня
    3 мая 2024
    Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
    Наталья очень любит и болеет за свое дело, постоянно, но при этом не навязчиво, интересуется, всё ли нравится, требуется ли
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    помощь. Интересно рассказывает про современный быт египтян, этим погружая в страну пребывания, что для меня очень ценно. Очень рекомендую эту экскурсию именно с организацией Наташи. Будем и по другим экскурсиям обращаться к ней. Спасибо огромное.

    Наталья очень любит и болеет за свое дело, постоянно, но при этом не навязчиво, интересуется, всё

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Музыкальные»

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  8. Цветной каньон
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Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в октябре 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Музыкальные" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 55 со скидкой до 3%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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