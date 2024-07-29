5 часов
Круиз
Вечерний круиз на яхте с ужином и фольклорным шоу в Шарм-эль-Шейхе
Огни побережья, звёздное небо, ужин от шеф-повара и фольклорное шоу ждут вас на борту роскошной яхты в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$20 за человека
3.5 часа
Индивидуальная
Незабываемый вечер в Синайской пустыне
Насладиться видом песчаных дюн, познакомиться с традициями бедуинов и оценить восточные танцы
Сегодня в 17:00
8 окт в 17:00
$55 за человека
скидка
3%
5 часов
Групповая
до 20 чел.
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
В группе промчаться на квадроцикле, познакомиться с жизнью бедуинов и посмотреть на танцы живота
Начало: У вашего отеля
«Вы услышите, как люди выживают в суровых условиях пустыни и что значат танцы живота и музыка в египетском обществе»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
33$32 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- TTatyana29 июля 2024В целом экскурсия была неплохая, немного подработать организацию гостей, развлечения и все будет хорошо. Ребята молодцы, старались, но… было очень
- ИИрина17 мая 2024Всем привет! Рискнули и взяли экскурсию без отзывов(видимо новая). И не пожалели. Решили сбежать из отеля и поужинать в романтической
- ССоня3 мая 2024Наталья очень любит и болеет за свое дело, постоянно, но при этом не навязчиво, интересуется, всё ли нравится, требуется ли
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Музыкальные»
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