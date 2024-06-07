Групповой круиз со снорклингом и дайвингом по желанию + шанс увидеть дельфинов (обед включён)
Отправляемся к острову Тиран, чтобы как следует отдохнуть. Морские виды вокруг, чистейшая вода, дельфины, которых здесь часто можно встретить.
Мы сделаем остановки в лучших локациях для снорклинга и дайвинга, где вы полюбуетесь коралловым рифом. Также на борту вас ждёт сытный обед.
5
2 отзыва
5 причин купить этот билет на круиз
🌊 Удивительные морские виды
🐬 Возможность увидеть дельфинов
🤿 Снорклинг и дайвинг
🍽️ Сытный обед на борту
🚌 Удобный трансфер из отеля
Что можно увидеть
Коралловый риф
Дельфины
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание круиза
Что вас ожидает
08:00 — трансфер начинает забирать путешественников с отелей, везёт в порт, где вы познакомитесь с вашим гидом 10:00 — отправление в море на круизной яхте
3 остановки для купания, снорклинга, дайвинга
Обед
Время для отдыха
16:00–17:00 возвращение в порт и трансфер в отель
Информационное сопровождение
Всем желающим наш гид готов рассказать об экосистеме Красного моря, различных видах кораллов, рыб и других морских обитателей. Вы узнаете о геологическом формировании острова Тиран, который является частью горного хребта, соединяющего Египет и Саудовскую Аравию.
Дайвинг
На яхте будет несколько инструкторов, около 5 человек. Погружение на глубину до 10 м, зависит от уровня подготовки участника. Продолжительность погружения — около 10 мин. При бронировании этой экскурсии мы сразу у всех уточняем, нужен дайвинг или нет, и готовим соответствующее количество снаряжения. Дети допускаются с 12 лет.
Организационные детали
Обратите внимание: на самом острове остановки нет, т. к. он принадлежит Саудовской Аравии и останавливаться на нём запрещено
Обед включён в стоимость: 2 вида мяса, гарнир, салат, напитки (чай, кофе, вода)
Дополнительные опции
Дайвинг — $10–15
Снаряжение для снорклинга: маска, ласты, костюм (оплачивается в порту) — $3–5
Обед из морепродуктов — от $7–10
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 92 туристов
Здравствуйте, меня зовут Наталья! Я организую качественные экскурсии и поездки в Египте, предоставляю услуги индивидуального гида, консультирую по любым вопросам отдыха в этой гостеприимной стране. Поэтому, дорогие мои, я буду рада организовать для вас незабываемое приключение, наполненное только лучшими эмоциями! Работаю со своими коллегами-гидами.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
Л
Людмила
7 июня 2024
Посетили групповую поездку на яхте к острову Тиран со снорклингом и дайвингом, виды просто шикарные, цвет воды не реальный. Все понравилось, сопровождающие гиды/инструкторы профессионалы, все объясняют, заботятся. На яхте всю читать дальше
дорогу был чай, сок и вода, накормили вкусным обедом, на обратном пути дали фруктов. Примечание: бронируйте дайвинг на сайте, если будет оплачивать на яхте, то цена будет 20$ вместо 13$. Прокат масок, жилета (оплачивается в порту) — $2–5, и фотографии на яхте тоже делают платно - $10-25
Виктория
25 мая 2024
Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг! Сначала я хотела отказаться от дайвинга, потому что первое погружение вышло неудачным и у меня читать дальше
при мысли о погружении были страх и паника, но инструктор уговорил меня попробовать. И очень бережно, осторожно и внимательно меня инструктировал и погружался со мной, мне удалось успокоиться и насладиться дайвингом, опустились на 10 метров до самого дна👍👍👍 Инструкторы по снорклингу тоже молодцы, за всеми следили, сопровождали группу к красивым кораллам, показывали интересных рыб, ракушки итд. Обед был вкусным и сытными, всю дорогу на яхте был горячий чай и прохладительные напитки, вечером давали фрукты. Немного мешала громкая музыка на обратном пути, так как все уже были уставшие и хотели спать. Также было бы здорово если бы рассказали немного про остров Тиран и затонувший корабль, возле которого мы ныряли.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха