Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран

Групповой круиз со снорклингом и дайвингом по желанию + шанс увидеть дельфинов (обед включён)
Отправляемся к острову Тиран, чтобы как следует отдохнуть. Морские виды вокруг, чистейшая вода, дельфины, которых здесь часто можно встретить.

Мы сделаем остановки в лучших локациях для снорклинга и дайвинга, где вы полюбуетесь коралловым рифом. Также на борту вас ждёт сытный обед.
5
2 отзыва

5 причин купить этот билет на круиз

  1. 🌊 Удивительные морские виды
  2. 🐬 Возможность увидеть дельфинов
  3. 🤿 Снорклинг и дайвинг
  4. 🍽️ Сытный обед на борту
  5. 🚌 Удобный трансфер из отеля

Что можно увидеть

  • Коралловый риф
  • Дельфины
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание круиза

Что вас ожидает

08:00 — трансфер начинает забирать путешественников с отелей, везёт в порт, где вы познакомитесь с вашим гидом
10:00 — отправление в море на круизной яхте

  • 3 остановки для купания, снорклинга, дайвинга
  • Обед
  • Время для отдыха
16:00–17:00 возвращение в порт и трансфер в отель

Информационное сопровождение

Всем желающим наш гид готов рассказать об экосистеме Красного моря, различных видах кораллов, рыб и других морских обитателей. Вы узнаете о геологическом формировании острова Тиран, который является частью горного хребта, соединяющего Египет и Саудовскую Аравию.

Дайвинг

На яхте будет несколько инструкторов, около 5 человек. Погружение на глубину до 10 м, зависит от уровня подготовки участника. Продолжительность погружения — около 10 мин. При бронировании этой экскурсии мы сразу у всех уточняем, нужен дайвинг или нет, и готовим соответствующее количество снаряжения. Дети допускаются с 12 лет.

Организационные детали

  • Обратите внимание: на самом острове остановки нет, т. к. он принадлежит Саудовской Аравии и останавливаться на нём запрещено
  • Обед включён в стоимость: 2 вида мяса, гарнир, салат, напитки (чай, кофе, вода)

Дополнительные опции

  • Дайвинг — $10–15
  • Снаряжение для снорклинга: маска, ласты, костюм (оплачивается в порту) — $3–5
  • Обед из морепродуктов — от $7–10

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Л
7 июня 2024
Посетили групповую поездку на яхте к острову Тиран со снорклингом и дайвингом, виды просто шикарные, цвет воды не реальный. Все понравилось, сопровождающие гиды/инструкторы профессионалы, все объясняют, заботятся. На яхте всю
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дорогу был чай, сок и вода, накормили вкусным обедом, на обратном пути дали фруктов.
Примечание: бронируйте дайвинг на сайте, если будет оплачивать на яхте, то цена будет 20$ вместо 13$. Прокат масок, жилета (оплачивается в порту) — $2–5, и фотографии на яхте тоже делают платно - $10-25

Виктория
25 мая 2024
Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!
Сначала я хотела отказаться от дайвинга, потому что первое погружение вышло неудачным и у меня
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при мысли о погружении были страх и паника, но инструктор уговорил меня попробовать. И очень бережно, осторожно и внимательно меня инструктировал и погружался со мной, мне удалось успокоиться и насладиться дайвингом, опустились на 10 метров до самого дна👍👍👍
Инструкторы по снорклингу тоже молодцы, за всеми следили, сопровождали группу к красивым кораллам, показывали интересных рыб, ракушки итд.
Обед был вкусным и сытными, всю дорогу на яхте был горячий чай и прохладительные напитки, вечером давали фрукты.
Немного мешала громкая музыка на обратном пути, так как все уже были уставшие и хотели спать.
Также было бы здорово если бы рассказали немного про остров Тиран и затонувший корабль, возле которого мы ныряли.

Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!

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