Отправляемся к острову Тиран, чтобы как следует отдохнуть. Морские виды вокруг, чистейшая вода, дельфины, которых здесь часто можно встретить. Мы сделаем остановки в лучших локациях для снорклинга и дайвинга, где вы полюбуетесь коралловым рифом. Также на борту вас ждёт сытный обед.

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Описание круиза

Что вас ожидает

08:00 — трансфер начинает забирать путешественников с отелей, везёт в порт, где вы познакомитесь с вашим гидом

10:00 — отправление в море на круизной яхте

3 остановки для купания, снорклинга, дайвинга

Обед

Время для отдыха

Информационное сопровождение

возвращение в порт и трансфер в отель

Всем желающим наш гид готов рассказать об экосистеме Красного моря, различных видах кораллов, рыб и других морских обитателей. Вы узнаете о геологическом формировании острова Тиран, который является частью горного хребта, соединяющего Египет и Саудовскую Аравию.

Дайвинг

На яхте будет несколько инструкторов, около 5 человек. Погружение на глубину до 10 м, зависит от уровня подготовки участника. Продолжительность погружения — около 10 мин. При бронировании этой экскурсии мы сразу у всех уточняем, нужен дайвинг или нет, и готовим соответствующее количество снаряжения. Дети допускаются с 12 лет.

Организационные детали

Обратите внимание: на самом острове остановки нет, т. к. он принадлежит Саудовской Аравии и останавливаться на нём запрещено

на самом острове остановки нет, т. к. он принадлежит Саудовской Аравии и останавливаться на нём запрещено Обед включён в стоимость: 2 вида мяса, гарнир, салат, напитки (чай, кофе, вода)

Дополнительные опции

Дайвинг — $10–15

Снаряжение для снорклинга: маска, ласты, костюм (оплачивается в порту) — $3–5

Обед из морепродуктов — от $7–10

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.