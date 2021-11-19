Вторник, пятница, выезд 01:00, возвращение в 23:00

В Петру на пароме из Шарм-эль-Шейха

Приглашаем вас посетить загадочную Петру, прикоснуться к тайнам древнего города, полюбоваться одним...

Приглашаем вас посетить загадочную Петру, прикоснуться к тайнам древнего города, полюбоваться одним из величайших творений человеческих рук, созданном поверх шедевра самой природы.

Красота удивительного города, укрытого среди розово-красных скал и вырезанного в них, потрясает воображение.
В Петру на пароме из Шарм-эль-Шейха
В Петру на пароме из Шарм-эль-Шейха
В Петру на пароме из Шарм-эль-Шейха
В Петру на пароме из Шарм-эль-Шейха
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет

Петра — город загадка

Петра — город загадка, построенный исчезнувшим с лица земли народом —набатеями. Его история соткана из библейских упоминаний, бедуинских легенд, рассказанных у костра, отрывочных сведений античных историков и археологических открытий, бережно извлеченных слой за слоем из земли пустыни.
Петра была сценой для многих фильмов, самый известный из них — «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Красота удивительного города, укрытого среди розово-красных скал и вырезанного в них потрясает воображение.

История открытия Петры

Еще два века назад для европейцев Петра была лишь мечтой, своеобразной Атлантидой пустыни, древним городом, о котором сохранились лишь отрывочные упоминания в трудах ученых античности. Несколько веков бедуины всячески охраняли Петру от глаз чужаков, убивая каждого, кто отваживался приблизиться к тайне древнего города.
Современные европейцы узнали о Петре от швейцарского ученого Иогана Буркхарда, который отправился в опасное путешествие, чтобы найти «затерянный город». Швейцарец написал о своем открытии: «Это розово-красный город, который в два раза старше самого времени».
На сегодняшний день в Петре все еще ведутся раскопки, многие ее тайны все еще не раскрыты.
Важно знать

Возьмите с собой:

  • загранпаспорт, египетская виза не требуется, для оформления иорданской визы необходимы данные ваших паспортов (фамилия, имя латинскими буквами, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи).,
  • сухой паек,
  • солнцезащитные очки,
  • головной убор,
  • удобная одежда и обувь по сезону,
  • фотоаппарат,
  • деньги на сувениры.

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер,
  • услуги русскоговорящего гида,
  • обед,
  • входные билеты.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • напитки.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • трансфер
  • услуги русскоговорящего гида
  • обед
  • входные билеты.
Что не входит?
  • напитки.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Что важно знать?
  • Возьмите с собой:
  • загранпаспорт, египетская виза не требуется, для оформления иорданской визы необходимы данные ваших паспортов (фамилия, имя латинскими буквами, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи).
  • сухой паек
  • солнцезащитные очки
  • головной убор
  • удобная одежда и обувь по сезону
  • фотоаппарат
  • деньги на сувениры.
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, пятница, выезд 01:00, возвращение в 23:00
Экскурсия длится около 22 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вторник, пятница, выезд 01:00, возвращение в 23:00

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