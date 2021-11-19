Вторник, пятница, выезд 01:00, возвращение в 23:00

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Петра — город загадка
Петра — город загадка, построенный исчезнувшим с лица земли народом —набатеями. Его история соткана из библейских упоминаний, бедуинских легенд, рассказанных у костра, отрывочных сведений античных историков и археологических открытий, бережно извлеченных слой за слоем из земли пустыни.
Петра была сценой для многих фильмов, самый известный из них — «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Красота удивительного города, укрытого среди розово-красных скал и вырезанного в них потрясает воображение.
История открытия Петры
Еще два века назад для европейцев Петра была лишь мечтой, своеобразной Атлантидой пустыни, древним городом, о котором сохранились лишь отрывочные упоминания в трудах ученых античности. Несколько веков бедуины всячески охраняли Петру от глаз чужаков, убивая каждого, кто отваживался приблизиться к тайне древнего города.
Современные европейцы узнали о Петре от швейцарского ученого Иогана Буркхарда, который отправился в опасное путешествие, чтобы найти «затерянный город». Швейцарец написал о своем открытии: «Это розово-красный город, который в два раза старше самого времени».
На сегодняшний день в Петре все еще ведутся раскопки, многие ее тайны все еще не раскрыты.
Важно знать
Возьмите с собой:
- загранпаспорт, египетская виза не требуется, для оформления иорданской визы необходимы данные ваших паспортов (фамилия, имя латинскими буквами, дата рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи).,
- сухой паек,
- солнцезащитные очки,
- головной убор,
- удобная одежда и обувь по сезону,
- фотоаппарат,
- деньги на сувениры.
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер,
- услуги русскоговорящего гида,
- обед,
- входные билеты.
Туристы оплачивают самостоятельно: