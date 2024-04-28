Спасибо Валиду за замечательно организованную экскурсию. Прекрасный русскоговорящий гид Каид. Петра полностью оправдывает ожидания от поездки, несмотря на долгую и трудную, для нас, дорогу. Иордания приятно удивила и заинтересовала.
Почему 5 из 5: Транспорт на Египетской стороне минибус, новый и комфортный, остановки присутствуют, гид Каид в Иордании просто супер читать дальше
- и шутки и информация и советы что как куда и где. На первый взгляд экскурсия не из дешёвых но если учесть цены на билеты в Петру, на паром в оба конца, услуги гида в Иордании, обед после Петры и транспортировку то цена которую просит Валид вас приятно удивит. Да кому то не нравится длинная дорога, кому то мало времени (об этом ниже), кому то надо больше комфорта но обещанные условия были выполнены полностью.
Что следует учесть:
1. Поездка сложная и изнурительная. В час ночи вас заберут, в 2 часа ночи привезут обратно в отель. По дороге к парому (3 часа) одна остановка по середине, на заправке, по дороге в Петру одна остановка в первом магазине сувениров. Туалеты будут присутствовать на заправке, на пароме, после прохождения границы в Иордании до посадки в Автобус, по дороге в Петру, в самой Петре, по дороге обратно на паром во время обеда и тд в обратном порядке. Если ваш отель не способен подготовить завтрак а ресторан не имеет поздний ужин это доставит дискомфорт и потребует дополнительных трат тк обед в Петре достаточно скудный. Если вы рассматриваете поездку с ребёнком стоит задуматься, но наш 7 летний парень справился на ура.
2. Прохождение границы Иордании долго и ещё раз долго, прийдётся постоять как в очереди. Работают медленно, людей много. Нужно запастись терпением не говоря о заполнении иммиграционных форм к слову очень простых но всё же. Формы вам выдадут во время поездки в мини бусе к парому для Египта и на пароме доя Иордании.
Возьмите с собой ручку.
3. В Петре бывает ветрено а в горах относительно холодно. Верхняя одежда обязательна с собой.
4. Петра великолепна и заслуживает намного большего времени для опытного туриста. Эта экскурсия подойдёт как знакомство с Петрой и Иорданией, покупок приятных мелочей, вкусняшек, сувениров и тд. Ваше время ограничено паромом тк он ходит только каждые три дня в определённое время. Вы успеете увидеть только тот минимум что указан в экскурсии исключая Ад-Дейр. Каждая задержка любого из вашей группы после прохождения таможни Иордании будет сокращать время на свободное прогулку в Петре. У нашей группы всё было организованно отлично и в итоге после прохождения Экскурсии у нас осталось 1,5 часа свободного времени НО дорога обратно пешком займёт 45 минут в темпе благо есть гольф кары что довезут вас обратно с ветерком но за дополнительные деньги. Так что планируйте свой отдых с умом и всё будет тип топ. Удачи и отличных экскурсий а Валиду ещё раз спасибо за прекрасный сервис и эту возможность увидеть затерянное!
Экскурсия превзошла все ожидания!
Спасибо большое Валиду за организацию. Всё было четко по времени, нас забрали в 01:00 у отеля, сопровождал читать дальше
сначала один гид до парома, затем нашу группу отметили значком, чтоб мы не потерялись на пути. По прибытию в порт Акабы 08:00 нас встретил уже русскоговорящий гид Кайд и в течение 2-х часов до Петры рассказывал про Иорданию, очень увлекательно и с юмором. Для англоговорящих туристов был свой гид, они по очереди работали с нашим.
Заезжали по пути в магазин сувениров и косметики с Мертвого моря, цены очень приятные. Далее по прибытию в Петру мы продолжили экскурсию с Кайдом и тоже слушали увлекательные факты и истории о Петре и населении этой местности. Провели 3,5-4 часа в Петре вообщем сложности и нам выделили 1,5 часа свободного времени для прогулки и фотосессии (спасибо olya за потрясающее платье).
Время пролетело незаметно! После экскурсии был очень хороший обед в формате шведский стол. Затем вернулись в Акабу, заглянули ещё за сувенирами и арабским кофе и отправились на паром.
Возвращаться очень не хотелось, с удовольствием бы продлила эту экскурсию и на 2-й день!
Для того чтобы экскурсия оставила в памяти приятные воспоминания, нужно правильно рассчитать свои физические, либо финансовые возможности. Важно быть в читать дальше
удобной спортивной обуви. Маршрут с гидом (около 3-4 км) довольно легкий, т. к вы спускаетесь. Оказавшись внизу у театра - гид с вами прощается и говорит встретимся в автобусе. Вам даётся 30 - 40 минут на подъем в горку (3-4 км). Этот маршрут назад можно пройти самому, а можно воспользоваться услугами местных «перевозчиков». Трансфер будет состоять из: верблюда (5-10$ как поторгуетесь) затем гольф-электрокар (20$). В конце можно воспользоваться лошадью, чтоб доехать практически до самого выхода. В остальном экскурсия дает возможность лицезреть и находиться среди красот, о которых пишут в других отзывах.
Очень обрадовалась, увидев в списке экскурсий Иорданию. Не знаю, когда бы я туда вырвалась отдельным путешествием. Каньон в Петре - читать дальше
ну просто ВАУУУ! Первый раз была в каньоне - впечатления захватили! Какой красивый цвет камня, розоватый как-будто бы! Эти солнечные лучи между стенами каньона!!! Море положительных эмоций и фотографий. Спасибо, что организовываете из Египта!