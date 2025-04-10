Бухта Рас-Ум-Сид – экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 3 экскурсии в категории «Бухта Рас-Ум-Сид» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $16. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
В Петру на пароме из Шарм-эль-Шейха
На автобусе
На пароме
22 часа
32 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Петру: путешествие в прошлое из Шарм-Эль-Шейха
Вас ожидает погружение в историю Петры, великолепного города, высеченного в скалах, с профессиональным гидом
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда и Суббота, выезд 01:00, возвращение в 23:00
19 апр в 01:00
23 апр в 01:00
$230 за человека
К Великим Пирамидам и Сфинксу на самолете из Шарм-эль-Шейха
Полеты на самолетах
14 часов
25 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
К Великим Пирамидам и Сфинксу на самолете из Шарм-эль-Шейха
Исследуйте древние чудеса Египта: Пирамиды, Сфинкс, Египетский музей в однодневной экскурсии на самолете
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник-четверг в 05:00(время выезда зависит от расположения отель
21 апр в 04:00
22 апр в 04:00
$250 за человека
Тур по вечернему Шарм-Эль-Шейху в мини-группе
На автобусе
4 часа
301 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Тур по вечернему Шарм-Эль-Шейху в мини-группе
Начало: От отеля
Завтра в 15:30
19 апр в 15:30
$16 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Leonik
    10 апреля 2025
    Тур по вечернему Шарм-Эль-Шейху в мини-группе
    Добрый день! Спасибо большое за прекрасную экскурсиию по вечернему Шармальшейху и особенно экскурсоводу Богдади
  • Т
    Тамара
    9 апреля 2025
    Тур по вечернему Шарм-Эль-Шейху в мини-группе
    Спасибо гиду Мухамеду, интересная и позновательная экскурсия. Район Сохо с музыкальным фантоном великолепен
  • Г
    Галина
    6 апреля 2025
    В Петру на пароме из Шарм-эль-Шейха
    Замечательная экскурсия и возможность посетить великолепную Петру! Приехали за мной к отелю вовремя, любые вопросы или заминки решались. Экскурсовод в
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    Иордании Каид человек с юмором, хорошо «держал» аудиторию. Но не без заездов в магазины, кто часто бывает в Египте уже наверное привык к этой особенности. Мне конечно жалко времени. Но зато на всем пути не было проблем с туалетами, на каждый остановке и бесплатно. Про долгую дорогу многие написали. Могу посоветовать только постараться поспать до поездки, а не сидеть в баре до последнего. Сохраняете энергию и всё будет супер! 🙌🏻

  • А
    Александр
    3 апреля 2025
    В Петру на пароме из Шарм-эль-Шейха
    Петра супер. В Иордании встречал и сопровождал нескучный гид Каид он же Николай Николаевич. Оценка ему высшая, несмотря на умело
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    законспирированную рекламу некоторых магазинов. Дорога утомительна: мелкий автобус- автобус большой-граница- паром-граница-автобус уже до Петры… И так же обратно… Думаю просто на автобусе (я понял, что есть такая) будет наверное полегче. Но в нашем варианте были небольшие плюсы ввиде посещения краткого Акабы (интересный город в Иордании, похоже достойный отдельного путешествия) и неплохого вида с парома вечером на обратном пути. Был огромный организационный минус!: Я бронировал все еще из Петербурга. В Шарме со мной связался на ватсап кто-то и просто написал время когда ждать трансфер. В автобусе до парома сопровождающий (еле еле говорящий по русски и английски) выдал всем билеты на паром, кроме нас. На вопрос где они, он долго куда то звонил, потом сказал" Не валнуся приедем разберемся". Мы конечно напряглись.. . У самого паспортного контроля вынырнул кто-то другой, долго рылся в телефоне и нашел там фото наших паспортов. Просто по его указке нас пропустили. Но на обратном пути при посадке на паром, никаких сопровождающих уже не было…. И мне весьма волнуясь пришлось минут пять объяснять иорданцам проверяющим билеты, почему у нас их нет… Они пропустили, огромное им спасибо…. Но только из уважения к Петре не ставлю оценку плохо…. Пользоваться ли Спутником в следующий раз подумаю… Раньше таких накладок не встречал…

  • С
    Стамблер
    3 апреля 2025
    К Великим Пирамидам и Сфинксу на самолете из Шарм-эль-Шейха
    Вчера ездили на эту экскурсию, организованную агенством Аделя. Всё прошло отлично. Адель всегда на связи и если возникали вопросы-всегда отвечал. Трансфер,
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    самолет-всё четко и понятно организовано; и, главное, быстро-в отличие от автобуса. Чуть меньше часа перелет, и мы уже были в Каире. В Каире нас встретил гид Ибрагим. Молодой человек достаточно хорошо говорит по-русски. Так получилось, что на экскурсии в этот день из рускоговорящих были только мы втроём- получилась практически индивидуальная эксурсия. (Между локациями мы передвигались вместе с группой итальянцев-у них был свой гид. В музее, на пирамидах и в прочих местах посещения, мы были отдельно). Привезли море классных фоток (Ибрагим-спасибо!!!) и кучу впечатлений. Аделю спасибо за отличную организацию эксурсии!

  • M
    MAKSIM
    16 марта 2025
    К Великим Пирамидам и Сфинксу на самолете из Шарм-эль-Шейха
    Всё было интересно и хорошо организовано - вовремя забрали из отеля, комфортный и короткий внутренний перелёт - и вот вы
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    в Каире. Гид Ибрагим хорошо говорит по-русски, да и группа подобралась совсем небольшая - мы с женой и семейная пара казахов с детьми, так что экскурсия проходила в камерной атмосфере. Музей и Пирамиды - стоят посещения, хотя в районе пирамид очень уж навязчивый сервис от окрестных торговцев и прочих непонятных личностей. Брали дополнительно прогулку по Нилу и поездку на колестнице - не пожалели - и там и там хорошие виды. Снимаю одну звезду за обед - хоть и щведский стол, но весьмо простенький.

  • К
    Камилла
    9 марта 2025
    К Великим Пирамидам и Сфинксу на самолете из Шарм-эль-Шейха
    Экскурсия была прекрасно организована, слаженная работа гида и сопровождающих, в поездке не пришлось ни о чем переживать, только наслаждаться великими
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    пирамидами, историей и занимательным рассказом. Посетили музей, видели золотую маску и саркофаг Тутанхамона. Неожиданно очень понравилась водная прогулка по Нилу, от которой многого не ждали, но оказалось очень красиво и атмосферно. В общем, от души рекомендую данную экскурсию и желаю приятных впечатлений!

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Бухта Рас-Ум-Сид»

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  1. В Петру на пароме из Шарм-эль-Шейха
  2. К Великим Пирамидам и Сфинксу на самолете из Шарм-эль-Шейха
  3. Тур по вечернему Шарм-Эль-Шейху в мини-группе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Цветной каньон
  7. Белый остров
  8. Остров Тиран
  9. Старый город
  10. Петра
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в апреле 2025
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Бухта Рас-Ум-Сид" можно забронировать 3 экскурсии от 16 до 250. Туристы уже оставили гидам 358 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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