В сердце Древнего Египта: из Шарм-эль-Шейха в Каир

Оказаться в учебнике истории и увидеть легендарные пирамиды Гизы
Откройте для себя тайны загадочной цивилизации! На комфортабельном автобусе мы доедем до самого сердца Древнего Египта — Каира. А дальше изучим сакральные памятники, которые поражают воображение даже спустя тысячелетия. Вы исследуете плато Гизы, зайдёте в пирамиду Хеопса и посмотрите на Большого сфинкса. Экскурсия идеально подойдёт для всех возрастов и интересов.
4.6
26 отзывов
Описание экскурсии

Мечеть Султана Бейбарса. Одна из старейших мечетей города, где вы познакомитесь с наследием исламского периода Египта.

Национальный музей Каира. Вы изучите экспонаты самого большого музея города.

Пирамида Хеопса. Посетите величайшую пирамиду, разгадаете секреты её возведения и значение для древних египтян.

Великий сфинкс. Мы погрузимся в мифы и рассмотрим скульптуру, которая охраняет вход в некрополь уже тысячи лет.

Музей Солнечной ладьи. Исследуем древнее судно, построенное специально для загробного путешествия фараона Хеопса.

Фабрики парфюма и папируса. Вы узнаете, как древние ремесленники создавали ароматные масла и изящные рукописи.

Река Нил. По желанию вы прокатитесь вдоль Нила на небольшом катере.

А ещё вы услышите:

  • историю строительства пирамид
  • какие гениальные инженерные решения использовали древние египтяне
  • почему пирамиды играли ключевую роль в ритуалах погребения
  • результаты последних научных открытий
  • кто жил и трудился на этих землях

Примерный тайминг экскурсии:

  • 01:00 — трансфер из отеля (по дороге будут две остановки для перекуса и отдыха)
  • 8:00 — прибытие в Каир
  • 10:00 — мечеть Бейбарса
  • 11:00 — национальный музей
  • 12:00 — пирамиды Гизы
  • 15:00 — обед
  • 16:00 — фабрика парфюмерии
  • 17:00 — фабрика папируса
  • 18:00 — выезд в Шарм

Организационные детали

  • Для этой программы необходима виза. Вы можете сделать по прилёте — $25 или перед экскурсией её сделает организатор — $35
  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе с кондиционером и туалетом
  • Отдельно оплачивается вход в пирамиду Хеопса — $20
  • Дополнительные расходы по желанию: прогулка по Нилу — $10, фото и видео от фотографа — $25, катание на верблюдах, лошадях — от $5, перекусы, посещение Большого Египетского музея — $65 (трансфер + билеты)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 23:45

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 23:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 1938 туристов
Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я организую качественные экскурсии и поездки в Египте, предоставляю услуги индивидуального гида, консультирую по любым вопросам отдыха в этой гостеприимной стране. Поэтому, дорогие мои, я буду рада организовать для вас незабываемое приключение, наполненное только лучшими эмоциями! Работаю со своими коллегами-гидами.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
2
3
1
2
1
2

Фотографии от путешественников

Л
Людмила
8 ноя 2025
Итак… Забирали из отеля, как договаривались, в 23.30. И наш гид даже вежливо подождал, пока работники отеля соберут нам ланч-боксы в дорогу (тут вина отеля полностью, потому что просьба о
читать дальше

ланч боксах была еще накануне плюс в день поездки 2 раза мы им напоминали). Расположились в автобусе, наверное вторыми, потом поехали по отелям, и в итоге набрался автобус англоязычных и русскоязычных туристов. Гид объяснялся на двух языках, затем сел еще гид и у каждой группы говорящих стал свой организатор. Жаль, что из Шарма в итоге мы выбрались спустя часа 2, пока всех собрали. Дорога комфортная, кондиционер работал хорошо, водитель профессионал. Санитарные остановки и время перекусить было, туалеты на остановках бесплатные. Утром, часов в 8 мы были в Каире. Первым был Каирский египетский музей. Нам достался чудесный русскоговорящий экскурсовод, который очень интересно рассказывал и показывал экспонаты музея, отвечал на все вопросы. Было захватывающе интересно! После музея была прогулка по Нилу на катере с музыкой, фотосессией и небольшим рассказом. (10 долларов дополнительно). Затем Музей папируса, тоже показали очень интересно процесс приготовления папируса, ну и желающие могли прикупить себе изделия из папируса с сертификатами. Затем то, ради чего мы приехали в Каир: пирамиды! Мы по дороге к ним подписались на поездку на верблюдах (плюс 10 долларов) с целью приехать на смотровую площадку и посмотреть сразу несколько пирамид. Желающих поехать на верблюдах и колесницах было много). Мы пофотографировались на фоне пирамид. Огорчило, что погонщик верблюдов просил чаевые для души, как он сказал, но 1-2 доллара его не устраивало, он очень презрительно на это реагировал. Мы даже боялись, что нас после этого не снимут с верблюдов, но все обошлось хорошо. Потом осталось совсем немного времени для самостоятельного осмотра пирамид, из-за чего мы не смогли спуститься в маленькую пирамиду, хотя хотелось. После этого автобус подвез нас к Сфинксу, там тоже очень много народу, как в городе Вавилон, все говорят на разных языках, очень колоритное место. Вокруг сувенирные лавки. Мы там тоже пофотографировались. Для поездки на пирамиды желательно надевать более закрытую обувь, так как набивается песок. После пирамид нас еще завозили в магазин-салон Нефертити, где рассказывали про масла, парфюмы и другие продукты. Но мы это видели уже на обзорной экскурсии в Шарм-эль-Шейхе… Кстати, днем нас покормили по системе шведский стол в кафе, где было еще много групп, кроме нас. А вечером собирали заявки на ужин уже за допплату: пиццу или шаурму, но у нас еще оставалось много своей провизии, мы не заказывали, ходили только в это придорожное кафе попить чай. Затем очень долгая дорога домой, в Шарм. Очень хотелось вытянуть ноги, принять удобную позу, не спалось. В общем, в отеле мы были в 3 часа ночи, пока снова всех развезли по отелям, и мы наконец-то смогли растянуться на своих кроватках)))
Итог: путешествие стоящее, нужное, необходимое, гиды, эксурсовод, водитель -замечательные, трудности дальней поездки вполне переносимые.

Илья
Илья
21 окт 2025
Египетские пирамиды, это фантастическое место притяжения, ради которого стоит потратить своё время. По фактам: вас забирают из вашего отеля, на минивэне Toyota Hiace, заранее сообщив время прибытия. Далее, собрав всю
читать дальше

группу, довозят до точки сбора, где вы пересаживаетесь в автобус, следующий до Каира. Автобус оборудован кондиционером, жарко не будет, но учтите, места для ног немного, дорога занимает около 7 часов, будут остановки, чтобы сходить в туалет и перекусить. Советую запастись напитками и фруктами. У нас был чудесный сопровождающий, добродушный и приятный человек, видно, что любящий свое дело. Так же как и гид, рассказывающий об истории древнего Египта, было познавально и интересно, им отдельное спасибо. Прогулка по Нилу стоит 10$, по времени занимает 40 минут, считаю того стоит, ведь это великая река и главное это память. Перед посещением пирамид, ожидает обед, в формате шведский стол, напитки оплачиваются отдельно. И наконец они❤️. Пирамида Хеопса, чудо света, божественное и невероятное сооружение. По желанию, отведенное время проводите лично, либо с группой, прогуливаясь на верблюде или колеснице. Конечно, владельцы верблюдов попросят вас заплатить за фото, делают они их хорошо, делайте, но обязательно торгуйтесь, никогда не платите озвученную цену сразу, это сэкономит ваши деньги, которые вы ещё найдете где потратить. За вход в пирамиду Хеопса платить не стоит, делать там нечего, лишь 40 метров голых стен. Далее, на автобусе едете к Сфинксу, расстояние небольшое, в целом время проведенное у пирамид занимает около 2 часов. Я доволен этой поездкой, невзирая на некоторые сложности и неудобства, ведь это великие пирамиды, оно того стоит и надеюсь, что я ещё вернусь. Всем мира, добра и любви♥️

О
Ольга
17 окт 2025
Не рекомендую брать эту экскурсию никому!
Специально отзыв писал не сразу, чтобы эмоции немного улеглись.
Единственное светлое пятно - это безопасник, который был с нами в поездке, он отработал на 5. Остальное
читать дальше

вспоминать не приятно.
"Эту экскурсию проведу я или экскурсовод из нашей команды" - вроде бы так и было, но дьявол кроется в деталях:
1. нигде нет упоминания, что поездка не в русскоязычной группе, и отговорка про то, что русскоязычных групп в Каир не бывает прозвучала из уст организаторов глупо
2. группа мультиязычная, а значит экскурсовод вынужден все рассказывать на 5 языках, ну, если у вас есть потребность узнать другие языки, то вам сюда
3. экскурсовод с русским языком сел только в Каире и вышел тоже на выезде из Каира, вся дорога прошла в томительном молчании, хотя нормальный экскурсовод в дороге успевает рассказать много интересного, ведь мы же не просто так оторвались от отдыха, мы поехали за впечатлениями и знаниями. Если вы представляете, что экскурсовод на 5 языках рассказывает о городе, стране, истории и интересующих вас объектов, то вас ждет сильное разочарование, все его спитчи о том, что сейчас мы заедем в единственный … государственный институт по папирусам (а их еще с десяток таких же), государственный институт по маслам (тоже 20 штук еще таких же), на пирамидах есть свой в доску Рамазан, у которого верблюды и колесницы по 12 баксов а у всех по 20, и все в таком духе. С 9 до 17 часов нас активно пытались доить. И больше собственно ничего! (((
4. на главный музей в Каире выделили 40 мин. Это же просто издевательство. Почему хотя бы не 1,5 часа? Хотя там и дня мало
5. на пирамиды привезли в самую-самую жару посреди дня, когда там ни то что ходить и рассматривать не возможно, даже дышать тяжело. Почему не начать экскурсию именно с пирамид? А, да, как же тогда вся остальная коммерция?
6. обедать привезли в какую-то харчевню, больше всего боялся в ней отравиться
7. организаторы принудили проходить мою дочь на пирамиды по студенческому билету, не спрося нашего согласия и поставив перед фактом, когда возражать было уже поздно, ей пришлось говорить при входе что ей нет и 15 лет, хотя уже 20. Только за это готов был поджарить всех организаторов на сковородке
8. сопровождающий в автобусе Мустафа ни слова не знал по-русски. Взял заказ в кафе на шаурму из говядины и Спрайт. Надо заказать заранее, чтобы не ждать в кафе на остановке. Дело было вечером, решили воспользоваться таким благом. Но получилось только, как и весь день, ужасно. По приезду принесли холодную шаурму из курицы, пришлось давиться, благо не траванулись. И вместо Спрайта Фанта. Мы не пьем ее, но: Брат, нет Спрайта!
9. догадаться посадить в один автобус россиян и украинцев, которые вынуждены были выдавать себя за поляков, хотя говорили на чистейшем русском, было апофеозом бессмыслицы организаторов
10. главная мечеть Каира когда будет? Мечеть, какая мечеть? Не будет её. Занавес.

Жаль, что поездку в Каир выбрал с этими горе-организаторами. Надеюсь мой отзыв поможет другим избежать моей ошибки.

Но пирамиды, ради которых мы с дочерью и ехали, Сфинкс и впечатления от Каира останутся с нами навсегда! А остальное забудется как страшный сон)

Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ольга!

Нам искренне жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Очень ценим, что вы нашли время поделиться впечатлениями, нам важно
читать дальше

знать мнение каждого гостя.

Позвольте уточнить несколько моментов.
Экскурсия действительно проводится в смешанных группах (русскоязычные, итальянские, английские и украинские туристы). В Каире к группе присоединяются местные гиды, которые ведут экскурсионную программу и затем остаются в городе.
Во время ночного переезда с вами находятся сопровождающие, обычно в это время туристы отдыхают в дороге, поэтому экскурсионные рассказы не предусмотрены.

Программа тура стандартная, и на все локации выделено время, указанное в расписании.
К сожалению, погодные условия могут повлиять на общее впечатление, на это мы, к сожалению, повлиять не можем.
Обед также соответствует заявленному формату для групповых экскурсий.

В тот день с вами путешествовало около 20 гостей, и большинство из них остались довольны поездкой. Тем не менее, мы обязательно учтём ваши замечания и передадим их организаторам, чтобы сделать туры ещё комфортнее.

Если в будущем захотите более гибкий маршрут и индивидуальное сопровождение, можем предложить формат персональной экскурсии.

Желаем вам прекрасного отдыха и только приятных впечатлений! 🌸

В
Вячеслав
13 окт 2025
Экскурсия была организованна на высшем уровне, все безумно понравилось, гид и маршрут былы на высоте, всем рекомендую
O
Oyuna
10 окт 2025
всё очень понравилось!!!
Ю
Юлия
8 сен 2025
Добрый день, экскурсия от 19.08.2025.
1) Для тех, кто покупает визу в аэропорту Шарм-эль-Шейха и оформляет самостоятельно - проверяйте наличие большого прямоугольного штампа на визе! Штамп должен поставить местный пограничник при
читать дальше

прохождении паспортного контроля. Нам (мне и ребенку) не поставил! По какой причине - не знаю, предполагаю, что это стандартная практика для незнающих туристов, чтобы подзаработать денег. Паспорта были поданы пограничнику лично в руки в открытом (на визах) виде, но штампы он поставил только о въезде в страну, на визах - нет. Пришлось пережить несколько незабываемых часов перед экскурсией в Каир, чтобы "раздобыть" за доп. плату заветные штампы. Организатор Наталья об этом не предупреждает, говорит, что я сама должна была это знать и проверить наличие штампов в паспортах еще в аэропорту, проконтролировав пограничника. Прекрасно, вопросов нет….
2)Для тех, кто желает оформлять визу через "Наталью", будьте готовы к тому, что паспорта вам придется при транспортировке к экскурсионному автобусу отдать на несколько часов незнакомому местному водителю маршрутки, на которой за вами подъедут к отелю. Далее рассказывать не буду, так как мне любезно разрешили поучаствовать по всей цепочке оформления виз изнутри. Паспорта потом вернут. Но когда незнакомый гражданин, владеющий только арабским, ночью просит отдать ему паспорта…. мысли хорошие не приходят.
3)В ходе движения автобуса рассказывают мало, например,"сейчас мы с вами увидим Суэцкий канал" или "это самый длинный в Каире мост". Но за заплаченную цену (в 2 раза дешевле, чем у отельных гидов) высказываться, по этому поводу, наверное, неуместно.
4)Из плюсов - безопасно, гиды доброжелательные, внимательные, с чувством юмора, автобус новый, кондиционер, туалет, водители аккуратные, обед сытный и вкусный, быстрая посадка. Ну и Пирамиды увидели, потрогали, подышали воздухом рядом с ними.

Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Здравствуйте, Юлия!
Спасибо за ваш отзыв. Я рада, что то, что относится к самой экскурсии- вас устроило и впечатлило!)
Штамп, который вам
читать дальше

не поставили в аэропорту при покупке визы не относится к данной экскурсии. Человек, который приезжает к вам за паспортами, он приезжает перед экскурсией за час. Я понимаю, что это поздно, темно, так как экскурсия ночная. . я всегда предупреждаю, во сколько приедут и кому нужно отдать паспорта..
Что касается - не рассказывали по дороге, я тоже предупреждаю- гиды работают в самом Каире, и соответственно присоединяются к вам, по прибытию в Каир! А ночь вы в дороге (обычно все спят) едете с сопровождающими..
Мне очень жаль, что у вас так получилось со штампами в аэропорту и вам пришлось доплачивать (по 6$ за чел). Возможно, ваше настроение было заведомо испорчено и отразилось на всей экскурсии. К сожалению, мы не можем повлиять на ситуацию с визами.
Хорошего вам отдыха!

Альбина
Альбина
3 сен 2025
Ездили на экскурсию с дочкой, забрали ночью, автобус комфортный с туалетом. Дорога конечно утомительная, но она стоит того. Кормили хорошо, но нужно учитывать что напитки везде платные. Экскурсовод хорошо говорил по русски, все было понятно и интресно👍
М
Михайлова
1 сен 2025
Хочу поблагодарить Наталью за прекрасную экскурсию к пирамидам. Хотя поездка и была длительной, но время прошло совсем не заметно. Все санитарные остановки были быстрыми и организованными, автобус комфортабельный, сопровождающий гид
читать дальше

был очень внимательным (особенно приятно было то что на обратном пути он чётко организовал нам питание в пути, заказав доставку с макдональдса, моя дочь была в восторге, ведь в России МАК под санкциями). В Каире тоже очень довольны остались от Гида, он отработал просто на 200% Всем рекомендуем эту экскурсию, с таким отношением и организацией можно смело ехать и с детьми.

А
Анель
24 авг 2025
Экскурсия была очень интересной. Музей, пирамиды особенно. Единственное, я думала что вести будут наши ребята с СНГ, но оказывается в Каире разрешено лишь египтянам. Жаль, наши рассказывают интереснее и внятнее.
читать дальше

Честно говоря, я не особо понимаю египтян даже на русском.
Заезжали в парфюмерный магазин, где как обычно пихали продукцию, чтобы купили. 90% сбежали.

Мой совет: пожалели, что сели в колесницу. Можно вообще никуда не садиться, ни на колесницу, ни на верблюдов. На колесницах ехать - это ужас. Камни, о которые ударяются колеса, а затем ты о колесницу. Очень больно! Водителю вообще плевать, лишь бы деньги заплатили. А на верблюдах медленно и под жарой.
Эта услуга для того, чтобы отъехать от пирамид и на фоне сделать фото. Но на деле водители делают фото на двойку (Хотя гид показал, какие фотошедевры сделают водители, потому что знают как. И лично рекомендовал своих водителей колесниц и верблюдов). На деле - вообще не так. Лишь потеряли время. Затем у нас оставалось мало времени сделать фото и видео у пирамид. Но мы сами сделали красивые фото и видео. Успели за 20 минут.

П
Переверзева
15 авг 2025
очень понравилось, дорога долгая, но мы знали на что шли. гид очень харизматичные интересно рассказывает. посоветуем друзьям)
А
Анфиса
2 авг 2025
Ездила 31 июля. Быстро нашли место и подходящую дату для меня. Наталья (оператор) всегда на связи и готова решить все вопросы. Гиды «заботливые» скажут где лучше купить сувениры, договорятся с
читать дальше

приставшими местными в пустыни. Национальный музей в Каире - отдельный вид искусства- ооочень интересный. Стоит увидеть! Гид провел не большую экскуРсию по музею и дал свободное время. Оочень понравился музей папируса. Прям восторг😃
Единственное на «фабрике масел» в два (а может и больше) завышены цены - не знаю как масла (кажется особо не толковые), но конфеты которые там продавали в Шарме в магазине рядом с отелем стоят в 2 раза дешевле. В общем восторг - впечатлений много. И на Каир стоит взглянуть- дорога к нему действительно с марсианскими пейзажами

Аллаберген
Аллаберген
31 июл 2025
Исходно мы отдыхали в Шарм-эль-Шейхе, забрали нас в назначенное время на микроавтобусе. Потом пересели на комфортабельный автобус, что полностью соответствовало описанию организатором. Откидные сиденья, кондиционер и большой + туалет. Гид
читать дальше

у нас был Хасан, прекрасно разговаривает на русском и все доступно объяснял нам. Отдельное спасибо второму гиду Мохаммеду, человек который всех собирал со всех уголков и следил за всеми, помогал во всем. И самое важное нас сопровождал на протяжении всей поездки охранник(полицейский), что не мало важно. Хотя мы и не знали об этом. Спасибо большое Наталья, у вас очень хорошая команда. Море впечатлений и полный заряд)))

В
Вика
27 июл 2025
Поездка очень понравилась)Наталья рассказала и объяснила все по телефону. Трансфер приехал вовремя, забирали других людей с отелей, а позже уже пересели на большой автобус. Кондиционеры рабочие, туалет, удобные сидения, все
читать дальше

понравилось. Дорога долгая, но вполне комфортная. Воду можно купить прям в автобусе.
Все шло по графику, приехали в мечеть, затем в музей. В музее нас встретил потрясающий гид Омар. Энергичный, веселый, раскачивал всех. Слушать было интересно, узнали много нового. После музея поплыли по Нилу, тоже понравилось, очень приятный ветерок был. Обед был по типу шведского стола, вкусно.
Самое интересное конечно же пирамиды и сфинкс. Впечатления незабываемые. Испытать это нужно всем кто приехал в Египет)Дополнительно можно зайти в пирамиду или покататься на верблюде.
В общем, все понравилось, организация на уровне!

Н
Наталия
19 июл 2025
Понравилось всё, кроме дороги, но это того стоит.
Море впечатлений на всю жизнь)
К
Ксения
12 июн 2025
Это дно организации! Полиции на вас мало!!! За такую поездку
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ксения!
Я нахожусь в недоумении от вашего отзыва..
Вы мне ничего не писали. . после полученного отзыва, я вам написала и
читать дальше

попросила объяснять что произошло??? В ответ тишина…
Связалась с туристами, которые были с вами на экскурсии- все довольны!!!
Мне непонятна причина вашего отзыва??
Очень жаль, что вам что-то не понравилось, но хотелось бы понять- что именно?

