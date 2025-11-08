Откройте для себя тайны загадочной цивилизации! На комфортабельном автобусе мы доедем до самого сердца Древнего Египта — Каира. А дальше изучим сакральные памятники, которые поражают воображение даже спустя тысячелетия. Вы исследуете плато Гизы, зайдёте в пирамиду Хеопса и посмотрите на Большого сфинкса. Экскурсия идеально подойдёт для всех возрастов и интересов.
Описание экскурсии
Мечеть Султана Бейбарса. Одна из старейших мечетей города, где вы познакомитесь с наследием исламского периода Египта.
Национальный музей Каира. Вы изучите экспонаты самого большого музея города.
Пирамида Хеопса. Посетите величайшую пирамиду, разгадаете секреты её возведения и значение для древних египтян.
Великий сфинкс. Мы погрузимся в мифы и рассмотрим скульптуру, которая охраняет вход в некрополь уже тысячи лет.
Музей Солнечной ладьи. Исследуем древнее судно, построенное специально для загробного путешествия фараона Хеопса.
Фабрики парфюма и папируса. Вы узнаете, как древние ремесленники создавали ароматные масла и изящные рукописи.
Река Нил. По желанию вы прокатитесь вдоль Нила на небольшом катере.
А ещё вы услышите:
- историю строительства пирамид
- какие гениальные инженерные решения использовали древние египтяне
- почему пирамиды играли ключевую роль в ритуалах погребения
- результаты последних научных открытий
- кто жил и трудился на этих землях
Примерный тайминг экскурсии:
- 01:00 — трансфер из отеля (по дороге будут две остановки для перекуса и отдыха)
- 8:00 — прибытие в Каир
- 10:00 — мечеть Бейбарса
- 11:00 — национальный музей
- 12:00 — пирамиды Гизы
- 15:00 — обед
- 16:00 — фабрика парфюмерии
- 17:00 — фабрика папируса
- 18:00 — выезд в Шарм
Организационные детали
- Для этой программы необходима виза. Вы можете сделать по прилёте — $25 или перед экскурсией её сделает организатор — $35
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе с кондиционером и туалетом
- Отдельно оплачивается вход в пирамиду Хеопса — $20
- Дополнительные расходы по желанию: прогулка по Нилу — $10, фото и видео от фотографа — $25, катание на верблюдах, лошадях — от $5, перекусы, посещение Большого Египетского музея — $65 (трансфер + билеты)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 23:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 23:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 1938 туристов
Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я организую качественные экскурсии и поездки в Египте, предоставляю услуги индивидуального гида, консультирую по любым вопросам отдыха в этой гостеприимной стране. Поэтому, дорогие мои, я буду рада организовать для вас незабываемое приключение, наполненное только лучшими эмоциями! Работаю со своими коллегами-гидами.
Отзывы и рейтинг
4.6
Фотографии от путешественников
Л
Людмила
8 ноя 2025
Итак… Забирали из отеля, как договаривались, в 23.30. И наш гид даже вежливо подождал, пока работники отеля соберут нам ланч-боксы в дорогу (тут вина отеля полностью, потому что просьба о
Илья
21 окт 2025
Египетские пирамиды, это фантастическое место притяжения, ради которого стоит потратить своё время. По фактам: вас забирают из вашего отеля, на минивэне Toyota Hiace, заранее сообщив время прибытия. Далее, собрав всю
О
Ольга
17 окт 2025
Не рекомендую брать эту экскурсию никому!
Специально отзыв писал не сразу, чтобы эмоции немного улеглись.
Единственное светлое пятно - это безопасник, который был с нами в поездке, он отработал на 5. Остальное
Наталья
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ольга!
Нам искренне жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Очень ценим, что вы нашли время поделиться впечатлениями, нам важно
В
Вячеслав
13 окт 2025
Экскурсия была организованна на высшем уровне, все безумно понравилось, гид и маршрут былы на высоте, всем рекомендую
O
Oyuna
10 окт 2025
всё очень понравилось!!!
Ю
Юлия
8 сен 2025
Добрый день, экскурсия от 19.08.2025.
1) Для тех, кто покупает визу в аэропорту Шарм-эль-Шейха и оформляет самостоятельно - проверяйте наличие большого прямоугольного штампа на визе! Штамп должен поставить местный пограничник при
Наталья
Ответ организатора:
Здравствуйте, Юлия!
Спасибо за ваш отзыв. Я рада, что то, что относится к самой экскурсии- вас устроило и впечатлило!)
Штамп, который вам
Альбина
3 сен 2025
Ездили на экскурсию с дочкой, забрали ночью, автобус комфортный с туалетом. Дорога конечно утомительная, но она стоит того. Кормили хорошо, но нужно учитывать что напитки везде платные. Экскурсовод хорошо говорил по русски, все было понятно и интресно👍
М
Михайлова
1 сен 2025
Хочу поблагодарить Наталью за прекрасную экскурсию к пирамидам. Хотя поездка и была длительной, но время прошло совсем не заметно. Все санитарные остановки были быстрыми и организованными, автобус комфортабельный, сопровождающий гид
А
Анель
24 авг 2025
Экскурсия была очень интересной. Музей, пирамиды особенно. Единственное, я думала что вести будут наши ребята с СНГ, но оказывается в Каире разрешено лишь египтянам. Жаль, наши рассказывают интереснее и внятнее.
П
Переверзева
15 авг 2025
очень понравилось, дорога долгая, но мы знали на что шли. гид очень харизматичные интересно рассказывает. посоветуем друзьям)
А
Анфиса
2 авг 2025
Ездила 31 июля. Быстро нашли место и подходящую дату для меня. Наталья (оператор) всегда на связи и готова решить все вопросы. Гиды «заботливые» скажут где лучше купить сувениры, договорятся с
Аллаберген
31 июл 2025
Исходно мы отдыхали в Шарм-эль-Шейхе, забрали нас в назначенное время на микроавтобусе. Потом пересели на комфортабельный автобус, что полностью соответствовало описанию организатором. Откидные сиденья, кондиционер и большой + туалет. Гид
В
Вика
27 июл 2025
Поездка очень понравилась)Наталья рассказала и объяснила все по телефону. Трансфер приехал вовремя, забирали других людей с отелей, а позже уже пересели на большой автобус. Кондиционеры рабочие, туалет, удобные сидения, все
Н
Наталия
19 июл 2025
Понравилось всё, кроме дороги, но это того стоит.
Море впечатлений на всю жизнь)
К
Ксения
12 июн 2025
Это дно организации! Полиции на вас мало!!! За такую поездку
Наталья
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ксения!
Я нахожусь в недоумении от вашего отзыва..
Вы мне ничего не писали. . после полученного отзыва, я вам написала и
