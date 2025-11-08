читать дальше

вспоминать не приятно.

"Эту экскурсию проведу я или экскурсовод из нашей команды" - вроде бы так и было, но дьявол кроется в деталях:

1. нигде нет упоминания, что поездка не в русскоязычной группе, и отговорка про то, что русскоязычных групп в Каир не бывает прозвучала из уст организаторов глупо

2. группа мультиязычная, а значит экскурсовод вынужден все рассказывать на 5 языках, ну, если у вас есть потребность узнать другие языки, то вам сюда

3. экскурсовод с русским языком сел только в Каире и вышел тоже на выезде из Каира, вся дорога прошла в томительном молчании, хотя нормальный экскурсовод в дороге успевает рассказать много интересного, ведь мы же не просто так оторвались от отдыха, мы поехали за впечатлениями и знаниями. Если вы представляете, что экскурсовод на 5 языках рассказывает о городе, стране, истории и интересующих вас объектов, то вас ждет сильное разочарование, все его спитчи о том, что сейчас мы заедем в единственный … государственный институт по папирусам (а их еще с десяток таких же), государственный институт по маслам (тоже 20 штук еще таких же), на пирамидах есть свой в доску Рамазан, у которого верблюды и колесницы по 12 баксов а у всех по 20, и все в таком духе. С 9 до 17 часов нас активно пытались доить. И больше собственно ничего! (((

4. на главный музей в Каире выделили 40 мин. Это же просто издевательство. Почему хотя бы не 1,5 часа? Хотя там и дня мало

5. на пирамиды привезли в самую-самую жару посреди дня, когда там ни то что ходить и рассматривать не возможно, даже дышать тяжело. Почему не начать экскурсию именно с пирамид? А, да, как же тогда вся остальная коммерция?

6. обедать привезли в какую-то харчевню, больше всего боялся в ней отравиться

7. организаторы принудили проходить мою дочь на пирамиды по студенческому билету, не спрося нашего согласия и поставив перед фактом, когда возражать было уже поздно, ей пришлось говорить при входе что ей нет и 15 лет, хотя уже 20. Только за это готов был поджарить всех организаторов на сковородке

8. сопровождающий в автобусе Мустафа ни слова не знал по-русски. Взял заказ в кафе на шаурму из говядины и Спрайт. Надо заказать заранее, чтобы не ждать в кафе на остановке. Дело было вечером, решили воспользоваться таким благом. Но получилось только, как и весь день, ужасно. По приезду принесли холодную шаурму из курицы, пришлось давиться, благо не траванулись. И вместо Спрайта Фанта. Мы не пьем ее, но: Брат, нет Спрайта!

9. догадаться посадить в один автобус россиян и украинцев, которые вынуждены были выдавать себя за поляков, хотя говорили на чистейшем русском, было апофеозом бессмыслицы организаторов

10. главная мечеть Каира когда будет? Мечеть, какая мечеть? Не будет её. Занавес.



Жаль, что поездку в Каир выбрал с этими горе-организаторами. Надеюсь мой отзыв поможет другим избежать моей ошибки.



Но пирамиды, ради которых мы с дочерью и ехали, Сфинкс и впечатления от Каира останутся с нами навсегда! А остальное забудется как страшный сон)