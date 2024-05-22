Романтическая вечерняя прогулка

Эта незабываемая поездка придётся по вкусу, как влюбленным парам, чтобы насладиться романтической атмосферой от вечерней морской прогулки, так и компании друзей. Лучший вариант для празднования знаменательных дат Вашей жизни, в кругу близких и друзей:

годовщины, помолвки, Дня Рождения (именинники получат в подарок торт и персональные поздравления от ведущего) Развлекательное шоу

И, конечно же, феерическое арабское шоу, в котором Вы принимаете участие! Вас ждет: фольклорная группа с зажигательными национальными танцами, египетскими песнями, свадебными традициями, головокружительный мужской танец с юбками и бубнами «Танура» и пленительный танец живота в исполнении восточной красавицы (программа может меняться).

Вкусный ужин

Расслабляющая атмосфера и вид на ночной город, добавят идеальный вкус вашей еде! Вас ждет вкусный ужин из блюд из мяса, курицы, разнообразных гарниров, морепродуктов, овощей и фруктов. Безалкогольные напитки (кроме свежевыжатых соков и кофе по-турецки), включены в стоимость. Важная информация:

Время возврата — 22:00.