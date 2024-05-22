Приглашаем вас принять участие в романтичном вечернем круизе на яхте! Ночные иллюминации курортного Шарм-эль-Шейха с борта комфортабельного судна подарят восхитительные эмоции от отдыха в Египте. Колорита добавят зажигательная фольклорная шоу-программа и вкусный ужин от нашего шеф повара.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00
Описание круиза
Романтическая вечерняя прогулка
Эта незабываемая поездка придётся по вкусу, как влюбленным парам, чтобы насладиться романтической атмосферой от вечерней морской прогулки, так и компании друзей. Лучший вариант для празднования знаменательных дат Вашей жизни, в кругу близких и друзей:
годовщины, помолвки, Дня Рождения (именинники получат в подарок торт и персональные поздравления от ведущего) Развлекательное шоу
И, конечно же, феерическое арабское шоу, в котором Вы принимаете участие! Вас ждет: фольклорная группа с зажигательными национальными танцами, египетскими песнями, свадебными традициями, головокружительный мужской танец с юбками и бубнами «Танура» и пленительный танец живота в исполнении восточной красавицы (программа может меняться).
Вкусный ужин
Расслабляющая атмосфера и вид на ночной город, добавят идеальный вкус вашей еде! Вас ждет вкусный ужин из блюд из мяса, курицы, разнообразных гарниров, морепродуктов, овощей и фруктов. Безалкогольные напитки (кроме свежевыжатых соков и кофе по-турецки), включены в стоимость. Важная информация:
Время возврата — 22:00.
Каждый день в 17-00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Безалкогольные напитки, кроме кофе по-турецки и свежевыжатых соков
- Ужин - шведский стол
Что не входит в цену
- Фото сделанные фотооператором
- Свежевыжатые соки, кофе по-турецки
Место начала и завершения?
Шлагбаум Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 17-00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Константин
22 мая 2024
T
Tatibast
18 мая 2024
Все понравилось! Чудесно провели вечер, вкусно поужинали, посмотрели интересное шоу, потанцевали, полюбовались огнями ночного города! Гости участвовали в шоу программе. Было легко и весело! Очень позитивная обстановка! Всем советуем! Очень романтично провести вечер в море на яхте!
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