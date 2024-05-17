Огни побережья Шарм-эль-Шейха, отражение луны на волнах и звёздное небо создают неповторимую атмосферу на борту роскошной яхты.
Вкусный ужин от шеф-повара, фольклорное арабское шоу с танцем живота и танцем «Танура» погрузят
Вкусный ужин от шеф-повара, фольклорное арабское шоу с танцем живота и танцем «Танура» погрузят
5 причин купить этот билет на круиз
- ✨ Огни побережья и звёздное небо
- 🍽️ Вкусный ужин от шеф-повара
- 🎶 Фольклорное арабское шоу
- 💃 Танец живота и «Танура»
- 🚍 Трансфер из отеля и обратно
Что можно увидеть
- Огни побережья Шарм-эль-Шейха
- Звёздное небо
- Фольклорное шоу
- Танец «Танура»
- Танец живота
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00
Описание круиза
Что вас ожидает
- Выступление фольклорной группы с зажигательными национальными танцами и египетскими песнями (если захотите, можно будет принять в нём участие).
- Головокружительный мужской танец с юбками и бубнами «Танура» и пленительный танец живота в исполнении восточной красавицы.
- Вкусный ужин из морепродуктов, блюд из мяса, курицы, разнообразных гарниров, овощей и фруктов.
- Расслабляющая атмосфера и вид на ночной город в иллюминации.
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям от 7 лет.
- В стоимость включено: трансфер из вашего отеля и обратно, шоу-программа, ужин, безалкогольные напитки, кроме кофе по-турецки и свежевыжатых соков (оплачиваются отдельно по желанию).
- Время выезда из отеля — 17:00, время возвращения — 22:00.
- Алкоголя на яхте нет.
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды.
ежедневно в 17:00
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Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Нас зовут Тарек и Яна! Живём в Шарм-эль-Шейхе более 10 лет. Занимаемся организацией экскурсий. Наша команда профессиональных гидов по-настоящему влюблена в эту солнечную страну, в это самое синее Красное море! Хотим заразить этой любовью и вас!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
17 мая 2024
Всем привет! Рискнули и взяли экскурсию без отзывов(видимо новая). И не пожалели. Решили сбежать из отеля и поужинать в романтической обстановке. И я вам скажу провести вечер в море, на
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