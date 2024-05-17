Ужин на яхте с фольклорной шоу-программой

Огни побережья, звёздное небо, ужин от шеф-повара и фольклорное шоу ждут вас на борту роскошной яхты в Шарм-Эль-Шейхе
Огни побережья Шарм-эль-Шейха, отражение луны на волнах и звёздное небо создают неповторимую атмосферу на борту роскошной яхты.

Вкусный ужин от шеф-повара, фольклорное арабское шоу с танцем живота и танцем «Танура» погрузят
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вас в мир восточных традиций. Программа подходит для взрослых и детей от 7 лет. В стоимость включены трансфер, ужин и безалкогольные напитки. Присоединяйтесь к этому незабываемому путешествию и наслаждайтесь видами ночного города

5
1 отзыв

5 причин купить этот билет на круиз

  1. ✨ Огни побережья и звёздное небо
  2. 🍽️ Вкусный ужин от шеф-повара
  3. 🎶 Фольклорное арабское шоу
  4. 💃 Танец живота и «Танура»
  5. 🚍 Трансфер из отеля и обратно

Что можно увидеть

  • Огни побережья Шарм-эль-Шейха
  • Звёздное небо
  • Фольклорное шоу
  • Танец «Танура»
  • Танец живота
Ужин на яхте с фольклорной шоу-программой
Ужин на яхте с фольклорной шоу-программой
Ужин на яхте с фольклорной шоу-программой
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00

Описание круиза

Что вас ожидает

  • Выступление фольклорной группы с зажигательными национальными танцами и египетскими песнями (если захотите, можно будет принять в нём участие).
  • Головокружительный мужской танец с юбками и бубнами «Танура» и пленительный танец живота в исполнении восточной красавицы.
  • Вкусный ужин из морепродуктов, блюд из мяса, курицы, разнообразных гарниров, овощей и фруктов.
  • Расслабляющая атмосфера и вид на ночной город в иллюминации.

Организационные детали

  • Программа будет интересна взрослым и детям от 7 лет.
  • В стоимость включено: трансфер из вашего отеля и обратно, шоу-программа, ужин, безалкогольные напитки, кроме кофе по-турецки и свежевыжатых соков (оплачиваются отдельно по желанию).
  • Время выезда из отеля — 17:00, время возвращения — 22:00.
  • Алкоголя на яхте нет.
  • Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды.

ежедневно в 17:00

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Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
17 мая 2024
Всем привет! Рискнули и взяли экскурсию без отзывов(видимо новая). И не пожалели. Решили сбежать из отеля и поужинать в романтической обстановке. И я вам скажу провести вечер в море, на
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чудесной яхте, со вкусным ужином, интересным и весёлым шоу, под чудесную музыку оказалось отличной идеей! Все кто хотел принимали участие в шоу программе, кто танцевал, кто поднимался на третью палубу и наблюдал огни города! Спасибо организаторам за реализацию такой чудесной идеи как ужин в море!

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