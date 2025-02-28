Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Хельсинки: история, дизайн, кухня
Откройте для себя уникальный Хельсинки: исторические эпохи, дизайнерские кварталы, спортивные арены и национальную кухню
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Прогулка по Хельсинки
Встреча в аэропорту Вантаа и насыщенная прогулка по Хельсинки. История, культура и вкусы Финляндии в одной экскурсии
Начало: В терминале
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€105 за всё до 5 чел.
По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
Увлекательная поездка по Хельсинки на комфортабельном автомобиле с местным гидом. Откройте для себя ключевые достопримечательности столицы Финляндии
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€150 за всё до 4 чел.
Хельсинки для детей: зоопарк, музеи, парки развлечений и не только
Приглашаем на увлекательную прогулку по Хельсинки, где каждый ребенок найдет занятие по душе: от зоопарка до научного музея
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 8 чел.
Хельсинки: уникальные городские легенды и местные традиции
Погрузитесь в атмосферу Хельсинки, открывая город через его легенды и традиции в компании опытного гида
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Хельсинки - самое главное и не только: групповая экскурсия
Посетите Торговую и Сенатскую площади, Успенский и Кафедральный соборы, подземные переходы и железнодорожный вокзал
Начало: В центре города или на терминале в порту
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 13:30
13 дек в 11:00
14 дек в 13:30
€56
€85 за человека
- ЮЮлия28 февраля 2025Ольга, спасибо Вам огромное за чудесное утро! Я и дочка получили огромное удовольствие от общения с Вами, от прекрасного Хельсинки, несмотря на прохладную погоду. Вернёмся к Вам еще)
- VViktors4 сентября 2023Ольге огромное спасибо. Знающий и опытный гид. Несмотря на неважную погоду смогли посмотреть и узнать все что хотели. С удовольствием рекомендуем воспользоваться ее услугами.
- ННаталья24 августа 2020Отлично погуляли с Ольгой по Хельсинки. Быстро расположила к себе, увлекла ребенка рассказом. 2 часа пролетели незаметно. Рекомендуем как увлеченного, позитивного гида.
- ЛЛола18 июля 2019Ольга, отличный гид. Я была с ребёнком 6 лет, и для моей дочери это была первая экскурсия познавательная. Ольга смогла адаптировать маршрут, экскурсию с учетом возраста и особенностей моего ребёнка. Я и моя дочь остались довольны, планируем вернутся снова. Рекомендую.
- ООлеся30 января 2018Ольга - очень приятная молодая женщина. Экскурсия прошла в дружелюбной, непринуждённой обстановке. Мы были в Хельсинки с детьми в январе,
- ТТатьяна24 декабря 2017Спасибо Ольге за знакомство с Хельсинки!
- ООльга29 октября 2017Побывали вчера в Зоопарке. Несмотря на погоду все было прекрасно. Смело рекомендую Ольгу как для семей с детьми, так и просто как хорошего человека:))) Оля, спасибо!
- ССергей8 декабря 201625 ноября впервые были в Хельсинки. Для первого знакомства с городом выбрали экскурсию … чем остались очень довольны! Наш гид
- ЕЕлена31 октября 2016Нам очень понравилось, то что гид готов индивидуально подстраиваться под запросы гостей и выстраивать программу экскурсии так, чтобы всем было интересно
- ННаталия22 сентября 2014Экскурсия прошла замечательно. Ольга успешно смогла соединить интересы и мальчика 9 лет и взрослого. На выбор было предложено несколько мест
