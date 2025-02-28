Ю Юлия Хельсинки для детей Ольга, спасибо Вам огромное за чудесное утро! Я и дочка получили огромное удовольствие от общения с Вами, от прекрасного Хельсинки, несмотря на прохладную погоду. Вернёмся к Вам еще)

V Viktors Хельсинки для детей Ольге огромное спасибо. Знающий и опытный гид. Несмотря на неважную погоду смогли посмотреть и узнать все что хотели. С удовольствием рекомендуем воспользоваться ее услугами.

Н Наталья Хельсинки для детей Отлично погуляли с Ольгой по Хельсинки. Быстро расположила к себе, увлекла ребенка рассказом. 2 часа пролетели незаметно. Рекомендуем как увлеченного, позитивного гида.

Л Лола Хельсинки для детей Ольга, отличный гид. Я была с ребёнком 6 лет, и для моей дочери это была первая экскурсия познавательная. Ольга смогла адаптировать маршрут, экскурсию с учетом возраста и особенностей моего ребёнка. Я и моя дочь остались довольны, планируем вернутся снова. Рекомендую.

О Олеся Хельсинки для детей читать дальше день выдался очень ветреным и, поэтому казался вдвое холоднее. Ольга заводила нас по маршруту экскурсии в магазинчики и кафе, где мы могли немножко согреться и продолжать воспринимать её))). Мне понравилось, что рассказ о городе был не книжно-заученным, а живым и где-то юмористическим.

Конечно, летом прогуляться по городу спокойно, а не короткими перебежками было бы лучше, но… это вопрос не к гиду)

С удовольствием рекомендую Ольгу туристам! Ольга - очень приятная молодая женщина. Экскурсия прошла в дружелюбной, непринуждённой обстановке. Мы были в Хельсинки с детьми в январе,

Т Татьяна Хельсинки для детей Спасибо Ольге за знакомство с Хельсинки!

О Ольга Хельсинки для детей Побывали вчера в Зоопарке. Несмотря на погоду все было прекрасно. Смело рекомендую Ольгу как для семей с детьми, так и просто как хорошего человека:))) Оля, спасибо!

С Сергей Хельсинки для детей читать дальше в удобное для нас время, в удобном для нас месте встретила на машине. . С комфортом (ребенку 4 года) получили первые впечатления о городе, узнали интересные исторические факты и составили дальнейший самостоятельный маршрут, причем Ольга позаботилась об информационных буклетах для нас-пригодились! Экскурсия прошла живо,спасибо нашему гиду-Ольге! Впечатления прекрасные, успели все что наметили… потому что правильно начали. РЕКОМЕНДУЕМ! 25 ноября впервые были в Хельсинки. Для первого знакомства с городом выбрали экскурсию … чем остались очень довольны! Наш гид

Е Елена Хельсинки для детей Нам очень понравилось, то что гид готов индивидуально подстраиваться под запросы гостей и выстраивать программу экскурсии так, чтобы всем было интересно