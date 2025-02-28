Мои заказы

Зоопарк «Коркеасаари» – экскурсии в Хельсинки

Найдено 6 экскурсий в категории «Зоопарк «Коркеасаари»» в Хельсинки на русском языке, цены от €56, скидки до 34%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Хельсинки для всех
Пешая
2.5 часа
62 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Хельсинки: история, дизайн, кухня
Откройте для себя уникальный Хельсинки: исторические эпохи, дизайнерские кварталы, спортивные арены и национальную кухню
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Обзорная прогулка по Хельсинки из аэропорта Вантаа или морского терминала Хельсинки
Пешая
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Хельсинки
Встреча в аэропорту Вантаа и насыщенная прогулка по Хельсинки. История, культура и вкусы Финляндии в одной экскурсии
Начало: В терминале
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€105 за всё до 5 чел.
По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
На машине
2 часа
133 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
По Хельсинки на автомобиле Merсedes-Benz C-class
Увлекательная поездка по Хельсинки на комфортабельном автомобиле с местным гидом. Откройте для себя ключевые достопримечательности столицы Финляндии
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€150 за всё до 4 чел.
Хельсинки для детей
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Хельсинки для детей: зоопарк, музеи, парки развлечений и не только
Приглашаем на увлекательную прогулку по Хельсинки, где каждый ребенок найдет занятие по душе: от зоопарка до научного музея
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 8 чел.
Хельсинки - городские легенды и местные традиции
Пешая
2.5 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Хельсинки: уникальные городские легенды и местные традиции
Погрузитесь в атмосферу Хельсинки, открывая город через его легенды и традиции в компании опытного гида
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Хельсинки - самое главное и не только
Пешая
2 часа
-
34%
115 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Хельсинки - самое главное и не только: групповая экскурсия
Посетите Торговую и Сенатскую площади, Успенский и Кафедральный соборы, подземные переходы и железнодорожный вокзал
Начало: В центре города или на терминале в порту
Расписание: в субботу в 11:00, в воскресенье в 13:30
13 дек в 11:00
14 дек в 13:30
€56€85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    28 февраля 2025
    Хельсинки для детей
    Ольга, спасибо Вам огромное за чудесное утро! Я и дочка получили огромное удовольствие от общения с Вами, от прекрасного Хельсинки, несмотря на прохладную погоду. Вернёмся к Вам еще)
  • V
    Viktors
    4 сентября 2023
    Хельсинки для детей
    Ольге огромное спасибо. Знающий и опытный гид. Несмотря на неважную погоду смогли посмотреть и узнать все что хотели. С удовольствием рекомендуем воспользоваться ее услугами.
  • Н
    Наталья
    24 августа 2020
    Хельсинки для детей
    Отлично погуляли с Ольгой по Хельсинки. Быстро расположила к себе, увлекла ребенка рассказом. 2 часа пролетели незаметно. Рекомендуем как увлеченного, позитивного гида.
  • Л
    Лола
    18 июля 2019
    Хельсинки для детей
    Ольга, отличный гид. Я была с ребёнком 6 лет, и для моей дочери это была первая экскурсия познавательная. Ольга смогла адаптировать маршрут, экскурсию с учетом возраста и особенностей моего ребёнка. Я и моя дочь остались довольны, планируем вернутся снова. Рекомендую.
  • О
    Олеся
    30 января 2018
    Хельсинки для детей
    Ольга - очень приятная молодая женщина. Экскурсия прошла в дружелюбной, непринуждённой обстановке. Мы были в Хельсинки с детьми в январе,
    читать дальше

    день выдался очень ветреным и, поэтому казался вдвое холоднее. Ольга заводила нас по маршруту экскурсии в магазинчики и кафе, где мы могли немножко согреться и продолжать воспринимать её))). Мне понравилось, что рассказ о городе был не книжно-заученным, а живым и где-то юмористическим.
    Конечно, летом прогуляться по городу спокойно, а не короткими перебежками было бы лучше, но… это вопрос не к гиду)
    С удовольствием рекомендую Ольгу туристам!

  • Т
    Татьяна
    24 декабря 2017
    Хельсинки для детей
    Спасибо Ольге за знакомство с Хельсинки!
  • О
    Ольга
    29 октября 2017
    Хельсинки для детей
    Побывали вчера в Зоопарке. Несмотря на погоду все было прекрасно. Смело рекомендую Ольгу как для семей с детьми, так и просто как хорошего человека:))) Оля, спасибо!
  • С
    Сергей
    8 декабря 2016
    Хельсинки для детей
    25 ноября впервые были в Хельсинки. Для первого знакомства с городом выбрали экскурсию … чем остались очень довольны! Наш гид
    читать дальше

    в удобное для нас время, в удобном для нас месте встретила на машине. . С комфортом (ребенку 4 года) получили первые впечатления о городе, узнали интересные исторические факты и составили дальнейший самостоятельный маршрут, причем Ольга позаботилась об информационных буклетах для нас-пригодились! Экскурсия прошла живо,спасибо нашему гиду-Ольге! Впечатления прекрасные, успели все что наметили… потому что правильно начали. РЕКОМЕНДУЕМ!

  • Е
    Елена
    31 октября 2016
    Хельсинки для детей
    Нам очень понравилось, то что гид готов индивидуально подстраиваться под запросы гостей и выстраивать программу экскурсии так, чтобы всем было интересно
  • Н
    Наталия
    22 сентября 2014
    Хельсинки для детей
    Экскурсия прошла замечательно. Ольга успешно смогла соединить интересы и мальчика 9 лет и взрослого. На выбор было предложено несколько мест
    читать дальше

    для посещения с ребенком. Выбранное путешествие на остров с совместным походом по подземельям превзошло все ожидания:) Изюминкой было прекрасное знание города и его "потаенных" мест, обычно скрытых от глаз и знаний туристов. Впрочем, известные достопримечательности тоже были показаны очень хорошо, с интересными историческими подробностями. Огромная благодарность за профессионализм в работе и душевность в общении.

