Полезная информация о Бордо

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Местное время в Бордо
19:4631
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇫🇷 Франция
Название городаБордо
По-английскиBordeaux
Столица регионаБордо является столицей региона
Население города231 844 чел.
АэропортБордо BOD
Часовой поясEurope/Paris
Средняя высота20 м. от уровня моря

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Бордо

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