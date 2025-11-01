Зову вас на душевную прогулку по Старому городу.
Мы окажемся в местах, где зарождался Париж, где на узких мостовых до сих пор слышны шаги тех, кто творил его судьбу.
Среди улочек острова Сите и Латинского квартала, каменных арок зданий и мостов оживут голоса прошлого: королей, революционеров, поэтов и просто влюблённых — в Париж.
Описание экскурсии
- Нотр-Дам — икона католической Европы и сердце средневекового Парижа, где каждое каменное изваяние фасада хранит тайну
- Остров Сите. Здесь судили еретиков, слагали песни трубадуры и исчезали без следа целые эпохи
- Латинский квартал — пульс вольного духа Парижа, где на узких улочках витают ароматы книг, кофе и философии
- Мост Менял — старейший каменный мост с долгой историей торговли, веселья и сплетен
- Тюрьма Консьержери — готическая тень над Сеной, последнее пристанище Марии-Антуанетты
- Сен-Мишель — бульвар, где кипит студенческая жизнь и ощущается дух сопротивления. Где, как ни здесь, можно встретить привидение Сартра по соседству с Ремарком?
- Внутренний двор Лувра — королевского замка, превращённого в храм искусства
- Пале-Рояль — дворец, который помнит интриги кардинала Ришелье, а ещё — беседы острословов, вольнодумцев и философов
На прогулке будем погружаться в исторические и мистические легенды Парижа, а также пробовать вкуснейшую парижскую выпечку.
Организационные детали
Кофе и выпечка — по желанию, за ваш счёт.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Hotel de Ville
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мария — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 70 туристов
Привет, меня зовут Мария, я гид и фотограф в Барселоне и Париже. В течение многих лет я была влюблена во Францию и Испанию, мечтала жить здесь, и вот, моя мечта
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
1 ноя 2025
Все понравилось!
