Бонжур, Париж, и вуаля

Увидеть в Старом городе главное и обсудить удивительное
Зову вас на душевную прогулку по Старому городу.

Мы окажемся в местах, где зарождался Париж, где на узких мостовых до сих пор слышны шаги тех, кто творил его судьбу.

Среди улочек острова Сите и Латинского квартала, каменных арок зданий и мостов оживут голоса прошлого: королей, революционеров, поэтов и просто влюблённых — в Париж.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

  • Нотр-Дам — икона католической Европы и сердце средневекового Парижа, где каждое каменное изваяние фасада хранит тайну
  • Остров Сите. Здесь судили еретиков, слагали песни трубадуры и исчезали без следа целые эпохи
  • Латинский квартал — пульс вольного духа Парижа, где на узких улочках витают ароматы книг, кофе и философии
  • Мост Менял — старейший каменный мост с долгой историей торговли, веселья и сплетен
  • Тюрьма Консьержери — готическая тень над Сеной, последнее пристанище Марии-Антуанетты
  • Сен-Мишель — бульвар, где кипит студенческая жизнь и ощущается дух сопротивления. Где, как ни здесь, можно встретить привидение Сартра по соседству с Ремарком?
  • Внутренний двор Лувра — королевского замка, превращённого в храм искусства
  • Пале-Рояль — дворец, который помнит интриги кардинала Ришелье, а ещё — беседы острословов, вольнодумцев и философов

На прогулке будем погружаться в исторические и мистические легенды Парижа, а также пробовать вкуснейшую парижскую выпечку.

Организационные детали

Кофе и выпечка — по желанию, за ваш счёт.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Hotel de Ville
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 70 туристов
Привет, меня зовут Мария, я гид и фотограф в Барселоне и Париже. В течение многих лет я была влюблена во Францию и Испанию, мечтала жить здесь, и вот, моя мечта
читать дальше

сбылась, и я постоянно живу между двумя самыми крутыми городами мира. Моя страсть — крыши и панорамные виды. Я очень люблю смотреть на Барселону и Париж с высоты и знаю много уникальных мест, где это можно сделать. Когда вы смотрите с высоты, вы всё видите с другого ракурса, открываете новые детали и подробности, видите, как живёт город, чувствуете его ритм и его дыхание. Узкие улочки, витые балкончики, уютные площади, свой неповторимый стиль, своя уникальная атмосфера — всё это делает Париж и Барселону неповторимыми, непохожими на другие города мира, и я очень хочу, чтобы с моей помощью вы увидели это своими глазами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Алина
1 ноя 2025
Все понравилось!

Входит в следующие категории Парижа

