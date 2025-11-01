Зову вас на душевную прогулку по Старому городу. Мы окажемся в местах, где зарождался Париж, где на узких мостовых до сих пор слышны шаги тех, кто творил его судьбу. Среди улочек острова Сите и Латинского квартала, каменных арок зданий и мостов оживут голоса прошлого: королей, революционеров, поэтов и просто влюблённых — в Париж.

Описание экскурсии

Нотр-Дам — икона католической Европы и сердце средневекового Парижа, где каждое каменное изваяние фасада хранит тайну

— икона католической Европы и сердце средневекового Парижа, где каждое каменное изваяние фасада хранит тайну Остров Сите. Здесь судили еретиков, слагали песни трубадуры и исчезали без следа целые эпохи

Здесь судили еретиков, слагали песни трубадуры и исчезали без следа целые эпохи Латинский квартал — пульс вольного духа Парижа, где на узких улочках витают ароматы книг, кофе и философии

— пульс вольного духа Парижа, где на узких улочках витают ароматы книг, кофе и философии Мост Менял — старейший каменный мост с долгой историей торговли, веселья и сплетен

— старейший каменный мост с долгой историей торговли, веселья и сплетен Тюрьма Консьержери — готическая тень над Сеной, последнее пристанище Марии-Антуанетты

— готическая тень над Сеной, последнее пристанище Марии-Антуанетты Сен-Мишель — бульвар, где кипит студенческая жизнь и ощущается дух сопротивления. Где, как ни здесь, можно встретить привидение Сартра по соседству с Ремарком?

— бульвар, где кипит студенческая жизнь и ощущается дух сопротивления. Где, как ни здесь, можно встретить привидение Сартра по соседству с Ремарком? Внутренний двор Лувра — королевского замка, превращённого в храм искусства

— королевского замка, превращённого в храм искусства Пале-Рояль — дворец, который помнит интриги кардинала Ришелье, а ещё — беседы острословов, вольнодумцев и философов

На прогулке будем погружаться в исторические и мистические легенды Парижа, а также пробовать вкуснейшую парижскую выпечку.

Организационные детали

Кофе и выпечка — по желанию, за ваш счёт.