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Экскурсии по Старому городу в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Париже на русском языке, цены от €200, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
С Версалем на «ты»
Пешая
2 часа
-
5%
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Версаль: дворцы, сады и секреты
Увидеть главные и тайные места старинного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На ж/д вокзале Версаля или на площади у дворца
3 авг в 10:00
7 авг в 08:00
€200€210 за всё до 4 чел.
Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Cherchez la femme: женские страницы Парижа
Париж - город, где женщины оставили неизгладимый след в истории. Узнайте об их влиянии и прогуляйтесь по знаковым местам столицы
Начало: Метро Place Monge (7 ветка)
12 авг в 10:00
13 авг в 14:30
€267 за всё до 5 чел.
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
На машине
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
Посетить аристократическую резиденцию и погулять по одному из старейших городков Франции
Начало: По договоренности с путешественником
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
€520 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    2 июля 2025
    Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
    Спасибо большое Александру за прекрасную организацию, интересную экскурсию и умение подстроиться под ситуацию, нам пришлось перенести экскурсию на другой день. Получилось короче, чем хотели, но все прошло хорошо.
  • А
    Анна
    17 мая 2025
    С Версалем на «ты»
    Нас было 4 девушки. Мы очень разные и по скорости и по степени погруженности в материал, но интересно было всем!
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    Потрясающая экскурсия по городу с интересными историческими и современными фактами. Виктория помогла купить билеты во дворец, потому что онлайн на нужное время мы уже не успели. Рекомендуем на все 100%

    Нас было 4 девушки. Мы очень разные и по скорости и по степени погруженности в материалНас было 4 девушки. Мы очень разные и по скорости и по степени погруженности в материалНас было 4 девушки. Мы очень разные и по скорости и по степени погруженности в материалНас было 4 девушки. Мы очень разные и по скорости и по степени погруженности в материал
  • М
    Марина
    7 июня 2024
    Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
    Очень нам понравилась экскурсия с Александром! Повезло с погодой! Все четко организовано, интересный рассказ касаемо поездки и не только! Рекомендуем!
    Очень нам понравилась экскурсия с Александром! Повезло с погодой! Все четко организовано, интересный рассказ касаемо поездки и не только! Рекомендуем!
  • А
    Андрей
    26 апреля 2024
    Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
    Любителям истории и искусства советуем посетить замок Шантийи. Гид Александр обладает обширными знаниями по истории Франции. Было увлекательно и познавательно. Спасибо
    Любителям истории и искусства советуем посетить замок Шантийи. Гид Александр обладает обширными знаниями по истории Франции
  • Э
    Элина
    20 апреля 2024
    С Версалем на «ты»
    Очень понравилась прогулка по улочкам города под занимательные истории о тайнах Версальского двора, рассказанные Викторией. Спасибо ей большое.
  • В
    Вера
    25 сентября 2023
    С Версалем на «ты»
    Отличный гид! Отправляла с Викторией маму гулять по Версалю. Маме очень понравилось)

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Старый город»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
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  10. Музей Орсе
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июле 2025
Сейчас в Париже в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 520 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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