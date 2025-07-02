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5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Версаль: дворцы, сады и секреты
Увидеть главные и тайные места старинного города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На ж/д вокзале Версаля или на площади у дворца
3 авг в 10:00
7 авг в 08:00
€200
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Cherchez la femme: женские страницы Парижа
Париж - город, где женщины оставили неизгладимый след в истории. Узнайте об их влиянии и прогуляйтесь по знаковым местам столицы
Начало: Метро Place Monge (7 ветка)
12 авг в 10:00
13 авг в 14:30
€267 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Замок-музей Шантийи и средневековый Санлис
Посетить аристократическую резиденцию и погулять по одному из старейших городков Франции
Начало: По договоренности с путешественником
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
€520 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна2 июля 2025Спасибо большое Александру за прекрасную организацию, интересную экскурсию и умение подстроиться под ситуацию, нам пришлось перенести экскурсию на другой день. Получилось короче, чем хотели, но все прошло хорошо.
- ААнна17 мая 2025Нас было 4 девушки. Мы очень разные и по скорости и по степени погруженности в материал, но интересно было всем!
- ММарина7 июня 2024Очень нам понравилась экскурсия с Александром! Повезло с погодой! Все четко организовано, интересный рассказ касаемо поездки и не только! Рекомендуем!
- ААндрей26 апреля 2024Любителям истории и искусства советуем посетить замок Шантийи. Гид Александр обладает обширными знаниями по истории Франции. Было увлекательно и познавательно. Спасибо
- ЭЭлина20 апреля 2024Очень понравилась прогулка по улочкам города под занимательные истории о тайнах Версальского двора, рассказанные Викторией. Спасибо ей большое.
- ВВера25 сентября 2023Отличный гид! Отправляла с Викторией маму гулять по Версалю. Маме очень понравилось)
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Старый город»
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