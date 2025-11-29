Осмотрите достопримечательности Парижа с воды во время круиза по Сене и узнайте о них с помощью аудиогида. Отведайте традиционный французский блинчик до или после круиза.
Насладитесь комментариями аудиогида на борту, доступными на 14 языках, которые вы также можете прослушать из приложения на своем смартфоне.
Описание круизаЧто вас ждет Осмотрите достопримечательности Парижа с воды во время круиза по Сене и узнайте о них с помощью аудиогида. Отведайте традиционный французский блинчик до или после круиза. Для круиза встречайтесь в «Bateaux Parisiens» / Port de la Bourdonnais прямо рядом с Эйфелевой башней, чтобы сесть на лодку. Во время круиза по Сене расслабьтесь, размышляя об истории Парижа и любуясь его многочисленными памятниками, такими как Лувр, Музей Орсе, Собор Парижской Богоматери и множеством мостов с их уникальной архитектурой. Насладитесь комментариями аудиогида на борту, доступными на 14 языках, которые вы также можете прослушать из приложения на своем смартфоне. До или после круиза насладитесь вкусом настоящего французского блинчика в местном буфете недалеко от Эйфелевой башни. Этот тур сочетает в себе элегантность парижских достопримечательностей с восхитительными вкусами Франции, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет погрузиться в романтику и кухню Парижа. Полюбуйтесь живописными видами Эйфелевой башни и Парижа, наслаждаясь этим восхитительным французским деликатесом. Важная информация: Запрещено • Домашние животные • Крупногабаритный багаж • Чемоданы и большие сумки Примите во внимание • Обратите внимание, что дегустация будет проходить не во время круиза.
- Ваши билеты будут отправлены вам за день до даты тура по электронной почте и Whats.
- App, если они будут использованы.
- Вы можете использовать свои билеты на круиз в любое время в течение месяца.
- Вы можете выбрать круиз до или после дегустации.
- Определенного времени для бронирования нет. Вы можете воспользоваться билетами в часы работы обеих компаний.
- В летний сезон круиз доступен ежедневно с отправлением каждые 30 минут с 10:00 утра до 10:00 вечера. В зимний сезон отправления осуществляются каждые 45 минут с 10:30 до 21:00.
- Террасы Трокадеро открыты каждый день с утра до вечера (с 10:00 до 22:00).
- Пожалуйста, обратите внимание, что часы работы могут меняться в зависимости от расписания компаний.
- В пиковые сезоны из-за большого количества посетителей круизы по реке Сене могут ждать дольше (ожидание может достигать двух часов).
- Посторонняя еда и напитки на Bateaux Parisiens не разрешены.
Ежедневно, 10:00 - 22:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом Инвалидов
- Музей Орсе
- Остров Сите
- Собор Парижской Богоматери
- Отель-де-Виль
- Лувр
- Площадь Согласия
- Большой дворец
- Эйфелева башня
Что включено
- Круиз по Сене
- Аудиогид на английском языке
- 1 блин с нутеллой или сахаром
Место начала и завершения?
Port de la Bourdonnais, 75007 Paris, France
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, 10:00 - 22:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Запрещено
- Домашние животные
- Крупногабаритный багаж
- Чемоданы и большие сумки
- Примите во внимание
- Обратите внимание, что дегустация будет проходить не во время круиза
- Ваши билеты будут отправлены вам за день до даты тура по электронной почте и WhatsApp, если они будут использованы
- Вы можете использовать свои билеты на круиз в любое время в течение месяца
- Вы можете выбрать круиз до или после дегустации
- Определенного времени для бронирования нет. Вы можете воспользоваться билетами в часы работы обеих компаний
- В летний сезон круиз доступен ежедневно с отправлением каждые 30 минут с 10:00 утра до 10:00 вечера. В зимний сезон отправления осуществляются каждые 45 минут с 10:30 до 21:00
- Террасы Трокадеро открыты каждый день с утра до вечера (с 10:00 до 22:00)
- Пожалуйста, обратите внимание, что часы работы могут меняться в зависимости от расписания компаний
- В пиковые сезоны из-за большого количества посетителей круизы по реке Сене могут ждать дольше (ожидание может достигать двух часов)
- Посторонняя еда и напитки на Bateaux Parisiens не разрешены
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
