Всего в двух часах езды от Парижа находится красивейшее побережье Ла-Манша: Этрета и её легендарные фалезы — крутые скалы, уходящие в море; Довиль и его песчаный пляж. Вы насладитесь уютными городами, побываете в неофутуристическом саду и на смотровых площадках. Узнаете много интересного и сможете попробовать настоящий нормандский кофе со сметаной и кальвадосом!

Описание экскурсии

Париж — Этрета (дорога 2,5 часа)

В Этрета живёт чуть больше 1000 человек, зато туристы с лихвой восполняют малочисленное население. Оно и понятно: живописные фалезы на берегу Ла-Манша издавна влекут ценителей прекрасного. Мы пройдём по городу, вспомним сначала норманнов, а затем облюбовавших это место импрессионистов, пообедаем в ресторане и поговорим о местных гастротрадициях. А ещё поднимемся в неофутуристический сад (тот самый, где головы) и дойдём до смотровой, с которой вы полюбуетесь пейзажами.

Этрета — Довиль (дорога 45 минут)

Довиль — это тоже Нормандия, но другая. Здесь нет головокружительных белых скал, зато есть прекрасный песчаный пляж. Пройдём по нему и по самому городу с его виллами в технике коломбаж (французский фахверк), обсудим, для чего Довиль вообще был построен и почему его называют 21-ым округом Парижа. Здесь же можно попробовать настоящий нормандский кофе со сметаной и кальвадосом.

Организационные детали