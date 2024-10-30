Влюбиться в Нормандию: Этрета и Довиль

Два живописных города на Ла-Манше и их история
Всего в двух часах езды от Парижа находится красивейшее побережье Ла-Манша: Этрета и её легендарные фалезы — крутые скалы, уходящие в море; Довиль и его песчаный пляж. Вы насладитесь уютными городами, побываете в неофутуристическом саду и на смотровых площадках.

Узнаете много интересного и сможете попробовать настоящий нормандский кофе со сметаной и кальвадосом!
Влюбиться в Нормандию: Этрета и Довиль
Влюбиться в Нормандию: Этрета и Довиль
Влюбиться в Нормандию: Этрета и Довиль
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание экскурсии

Париж — Этрета (дорога 2,5 часа)

В Этрета живёт чуть больше 1000 человек, зато туристы с лихвой восполняют малочисленное население. Оно и понятно: живописные фалезы на берегу Ла-Манша издавна влекут ценителей прекрасного. Мы пройдём по городу, вспомним сначала норманнов, а затем облюбовавших это место импрессионистов, пообедаем в ресторане и поговорим о местных гастротрадициях. А ещё поднимемся в неофутуристический сад (тот самый, где головы) и дойдём до смотровой, с которой вы полюбуетесь пейзажами.

Этрета — Довиль (дорога 45 минут)

Довиль — это тоже Нормандия, но другая. Здесь нет головокружительных белых скал, зато есть прекрасный песчаный пляж. Пройдём по нему и по самому городу с его виллами в технике коломбаж (французский фахверк), обсудим, для чего Довиль вообще был построен и почему его называют 21-ым округом Парижа. Здесь же можно попробовать настоящий нормандский кофе со сметаной и кальвадосом.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается обед по меню, а также вход в неофутуристический сад (€14 за чел.)
  • Транспорт — комфортабельный минивэн, например, Mercedes V-класса. В нём всегда есть питьевая вода и сладости, зарядные устройства
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Также с нами будет профессиональный водитель
  • Мы заберём вас из отеля в Париже и по окончании отвезём обратно

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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