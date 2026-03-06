Вы можете выбрать «красный», «белый» или «синий» маршрут обзорной экскурсии по Парижу.
«Красный» и «белый» идеально подойдут для первого знакомства с городом, «синий» — ценителям необычных фактов и небанальных достопримечательностей
Описание экскурсииПешеходная экскурсия. Вы увидите: Елисейские поля, Триумфальная арка, Площадь Согласия, Музей Орси, Эйфелева Башня, площадь Трокадеро, Люксембургский сад, башня Монпарнас и много красивых и тайных мест Парижа. Только внешний осмотр, посещение не предусмотрено. 2 маршрута чередуются каждый день, уточните Ваш на удобную Вам дату (карта маршрутов и дат в фото). Наша цель — познакомить вас с настоящим духом города и увлечь его историей и современной жизнью. Программа экскурсии позволит посетить знаковые места Парижа, в числе которых Елисейские поля, Площадь Согласия, Эйфелева Башня, Люксембургский Сад… Мы познакомим вас как со знаменитыми, так и с секретными местами Парижа, их необычной историей и нравами. Вы услышите то, что знают только местные жители. Эту информацию не печатают в путеводителях! Наша экскурсия — это идеальный вариант и для того, чтобы сориентироваться в городе, и для того, чтобы увидеть основные достопримечательности Парижа. Весь маршрут мы с Вами пройдем пешком, чтобы посмотреть самые красивые и тайные места города. Вы увидите Париж с необычных ракурсов и услышите интересные истории о нем, так что яркие впечатления гарантированы! Каждый день с 15:15 до 17:45 (просьба приходить к месту сбора за 15 мин до начала экскурсии). Дети до 8 лет бесплатно. Важная информация: Оставшуюся сумму, после внесения предоплаты, необходимо оплатить гиду наличными в евро.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красный маршрут
- Эйфелева башня
- Дворец Шайо
- Набережные Сены
- Елисейские поля
- Триумфальная арка
- Белый маршрут
- Собор Парижской Богоматери
- Остров Сите
- Пале-Рояль
- Лувр
- Сад Тюильри
- Театр Комеди Франсез
- Авеню де Л’Опера
- Опера Гарнье
- Синий маршрут
- Площадь Согласия
- Музей Орсе
- Люксембургский сад
- Башня Монпарнас
Что включено
- Пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям исторического центра
- Увлекательный рассказ о Париже от профессионального гида
- Советы и рекомендации по любимым местам парижан
Что не входит в цену
- Личные расходы туристов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Шанпс Элисеес Клеменсо (выход 1)
Завершение: Площадь Трокадеро или Латинский квартал
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 204 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Jana
6 мар 2026
Экскурсия прошла интересно, динамично, познавательно, все важное и нужное без обилия дат.
Эвелина
16 фев 2026
Малхас - замечательный профессионал. Провел нашу разношёрстную компанию (двое взрослых и школьники 17 и 10 лет) по ознакомительному маршруту с учётом разницы интересов, весело и увлеченно! Рекомендую от души. Для первоначального знакомства с городом - замечательная опция!
Oksana
15 янв 2026
Добрый вечер)Огромное спасибо за информативную,веселую экскурсию по Парижу 🤗Мы с сыном погрузились в истории,рассказанные гидом Анастасией❤️действительно узнали много интересного то что не знали,и побывали в парке о котором даже не слышали!
Получили массу позитивных эмоций 🤗Спасибо огромное ❤️Буду советовать вас и вашу команду)
Мария
12 янв 2026
Отличный вариант для знакомства с городом, с кучей фактов и историй от человека, который хорошо разбирается в этом месте.
Небанальный маршрут, приятный темп, много обсуждений.
Мария
7 янв 2026
Супер!
дарья
22 дек 2025
Душевная экскурсия и прекрасный экскурсовод Марина
Ярослава
13 дек 2025
Это была очень интересная экскурсия! Благодарю гида Малхаса за такое знакомство с Парижем. Очень интересно, легко, с деталями и юмором!) Очень приятно, когда человек знающий и увлеченный. Первое впечатление от города создалось потрясающим, благодаря гиду. Однозначно рекомендую!
Gggalina
12 дек 2025
Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Малхасу за великолепно проведенную обзорную экскурсию по Парижу. Я абсолютно уверена, что нам невероятно повезло сегодня с гидом. Малхас очень профессионально и подробно, во всех деталях рассказал нам о важнейших исторических и культурных событиях в истории Франции, благодаря ему и его рассказам мы прониклись искренней любовью к этому прекрасном во всех отношениях городу.
Larysa
12 дек 2025
Это была прекрасная экскурсия! Спасибо Валерии, мы влюбились в Париж. Хочется приезжать снова и снова. Хочется открывать новые места. Поэтому мы не прощаемся🫶🏻
Елена
2 дек 2025
Прекрасная экскурсия, понравилось все. Интересно, познавательно. Екатерина мастер своего дела! Спасибо!
Вероника
16 ноя 2025
Замечательный экскурсовод, очень хорошо рассказывает, знает интересные факты!
Маршрут экскурсии очень продуман, совершенно не устаёшь!
Также посоветовали очень много интересных мест для посещения, безумно благодарна гиду😊
Оксана
14 ноя 2025
Посмотрели центр Парижа! Очень понравилась гид Екатерина! Интересно и с душой! Очень рекомендую!
Ксения
9 ноя 2025
Спасибо за экскурсию! было очень интересно
Надежда
9 ноя 2025
Я первый раз в Париже, поэтому все увиденное не передаст слово понравилось, а скорее восхитило! Замечательный экскурсовод Мария, чудесная погода и незабываемые места, что я увидела сделали мой день. Было очень познавательно и в то же время не утомительно, время экскурсии пролетело незаметно… Жду новых встреч с Парижем с вашей командой!
Наталья
1 ноя 2025
Экскурсия просто блеск, очень интересная,познавательная. Хочется отметить экскурсовода Валерию,которая кроме экскурсии отвечала на все вопросы, я не заметила, как прошла экскурсия на одном дыхании. Большое спасибо!!!!!
