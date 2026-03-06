Вы можете выбрать «красный», «белый» или «синий» маршрут обзорной экскурсии по Парижу.



«Красный» и «белый» идеально подойдут для первого знакомства с городом, «синий» — ценителям необычных фактов и небанальных достопримечательностей 5 204 отзыва

Paris.compose Ваш гид в Париже Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-15 человек Как проходит Пешком €30 за человека

Описание экскурсии Пешеходная экскурсия. Вы увидите: Елисейские поля, Триумфальная арка, Площадь Согласия, Музей Орси, Эйфелева Башня, площадь Трокадеро, Люксембургский сад, башня Монпарнас и много красивых и тайных мест Парижа. Только внешний осмотр, посещение не предусмотрено. 2 маршрута чередуются каждый день, уточните Ваш на удобную Вам дату (карта маршрутов и дат в фото). Наша цель — познакомить вас с настоящим духом города и увлечь его историей и современной жизнью. Программа экскурсии позволит посетить знаковые места Парижа, в числе которых Елисейские поля, Площадь Согласия, Эйфелева Башня, Люксембургский Сад… Мы познакомим вас как со знаменитыми, так и с секретными местами Парижа, их необычной историей и нравами. Вы услышите то, что знают только местные жители. Эту информацию не печатают в путеводителях! Наша экскурсия — это идеальный вариант и для того, чтобы сориентироваться в городе, и для того, чтобы увидеть основные достопримечательности Парижа. Весь маршрут мы с Вами пройдем пешком, чтобы посмотреть самые красивые и тайные места города. Вы увидите Париж с необычных ракурсов и услышите интересные истории о нем, так что яркие впечатления гарантированы! Каждый день с 15:15 до 17:45 (просьба приходить к месту сбора за 15 мин до начала экскурсии). Дети до 8 лет бесплатно. Важная информация: Оставшуюся сумму, после внесения предоплаты, необходимо оплатить гиду наличными в евро.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Красный маршрут

Эйфелева башня

Дворец Шайо

Набережные Сены

Елисейские поля

Триумфальная арка

Белый маршрут

Собор Парижской Богоматери

Остров Сите

Пале-Рояль

Лувр

Сад Тюильри

Театр Комеди Франсез

Авеню де Л’Опера

Опера Гарнье

Синий маршрут

Площадь Согласия

Музей Орсе

Люксембургский сад

Башня Монпарнас Что включено Пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям исторического центра

Увлекательный рассказ о Париже от профессионального гида

Советы и рекомендации по любимым местам парижан Что не входит в цену Личные расходы туристов Где начинаем и завершаем? Начало: Метро Шанпс Элисеес Клеменсо (выход 1) Завершение: Площадь Трокадеро или Латинский квартал Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Важная информация Оставшуюся сумму

После внесения предоплаты

Необходимо оплатить гиду наличными в евро Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.