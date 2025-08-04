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Первый день в Париже. Обзорная экскурсия на автомобиле с гидом и водителем

Первый день в Париже
Мы предлагаем вам отправиться в сердце Парижа.

Экскурсия-знакомство с городом на комфортабельном автомобиле позволит вам охватить ключевые достопримечательности, полюбоваться видами и узнать интересные факты о Париже.
Первый день в Париже. Обзорная экскурсия на автомобиле с гидом и водителем
Первый день в Париже. Обзорная экскурсия на автомобиле с гидом и водителем
Первый день в Париже. Обзорная экскурсия на автомобиле с гидом и водителем
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие в сердце Парижа

Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Парижу — городу, который вдохновляет миллионы людей по всему миру. Во время нашей экскурсии вы сможете познакомиться с самыми известными достопримечательностями как французской, так и мировой столицы.

Профессиональный гид

Наш опытный гид раскроет перед вами все тайны этого великолепного города. Вы сможете узнать множество интересных фактов и историй, которые сделают вашу экскурсию незабываемой.

Индивидуальный подход

Мы предлагаем индивидуальные экскурсии для групп от 1 до 6 человек. Вы можете выбрать продолжительность экскурсии — 3 или 4 часа, в зависимости от ваших предпочтений.

Индивидуальный маршрут

Кроме того, мы готовы подготовить уникальный маршрут, учитывая ваши пожелания и интересы. Это позволит вам увидеть именно то, что вам интересно, и сделать ваше путешествие по Парижу поистине особенным.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу этого удивительного города и создать незабываемые воспоминания!

Ежедневно, по договоренности

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Место начала и завершения?
Ваш отель в Париже
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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