Первый день в Париже. Обзорная экскурсия на автомобиле с гидом и водителем

Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Парижу — городу, который вдохновляет миллионы людей по всему миру. Во время нашей экскурсии вы сможете познакомиться с самыми известными достопримечательностями как французской, так и мировой столицы.
Профессиональный гид
Наш опытный гид раскроет перед вами все тайны этого великолепного города. Вы сможете узнать множество интересных фактов и историй, которые сделают вашу экскурсию незабываемой.
Индивидуальный подход
Мы предлагаем индивидуальные экскурсии для групп от 1 до 6 человек. Вы можете выбрать продолжительность экскурсии — 3 или 4 часа, в зависимости от ваших предпочтений.
Индивидуальный маршрут
Кроме того, мы готовы подготовить уникальный маршрут, учитывая ваши пожелания и интересы. Это позволит вам увидеть именно то, что вам интересно, и сделать ваше путешествие по Парижу поистине особенным.
Не упустите возможность погрузиться в атмосферу этого удивительного города и создать незабываемые воспоминания!
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.