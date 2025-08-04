Первый день в Париже. Обзорная экскурсия на автомобиле с гидом и водителем

Мы предлагаем вам отправиться в сердце Парижа. Экскурсия-знакомство с городом на комфортабельном автомобиле позволит вам охватить ключевые достопримечательности, полюбоваться видами и узнать интересные факты о Париже.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие в сердце Парижа

Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Парижу — городу, который вдохновляет миллионы людей по всему миру. Во время нашей экскурсии вы сможете познакомиться с самыми известными достопримечательностями как французской, так и мировой столицы.

Профессиональный гид

Наш опытный гид раскроет перед вами все тайны этого великолепного города. Вы сможете узнать множество интересных фактов и историй, которые сделают вашу экскурсию незабываемой.

Индивидуальный подход

Мы предлагаем индивидуальные экскурсии для групп от 1 до 6 человек. Вы можете выбрать продолжительность экскурсии — 3 или 4 часа, в зависимости от ваших предпочтений.

Индивидуальный маршрут

Кроме того, мы готовы подготовить уникальный маршрут, учитывая ваши пожелания и интересы. Это позволит вам увидеть именно то, что вам интересно, и сделать ваше путешествие по Парижу поистине особенным.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу этого удивительного города и создать незабываемые воспоминания!