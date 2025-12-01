Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы От моста Альма, в самом центре Парижа, вы отправляетесь в 1-часовой и 10-минутный круиз по воде.



Описание круиза Что вас ждет От моста Альма, в самом центре Парижа, вы отправляетесь в 1-часовой и 10-минутный круиз по воде. Вы можете удобно расположиться на главной палубе и наблюдать за проплывающим мимо Парижем через наши большие окна или подняться на верхнюю палубу и любоваться памятниками под солнцем или звездами. От Собора Парижской Богоматери до Эйфелевой башни, через Лувр, площадь Согласия и мост Инвалидов, вы не пропустите ни одного из обязательных для посещения памятников Парижа. Нравится ли вам делать оригинальные фотографии, наслаждаться спокойствием Сены или узнавать все секреты Парижа всего за несколько минут, этот круиз создан для вас! Хотите немного волшебства? Выберите вечернее расписание, и вы проплывете мимо Эйфелевой башни именно в тот момент, когда она вспыхивает тысячью мерцающих огней. Нужны оригинальные локации для ваших видео? Виды памятников Парижа с Сены станут источником вдохновения! Хотите ли вы дать своей семье возможность увидеть весь Париж всего за несколько минут? Нет лучшего способа увидеть весь Париж и привезти домой особенный сувенир. Хотите добавить романтики? Bateaux Mouches подумали и об этом: выберите круиз Sparkling, и вы сможете попробовать Париж с бокалами шампанского в руках.

