Описание круизаЧто вас ждет От моста Альма, в самом центре Парижа, вы отправляетесь в 1-часовой и 10-минутный круиз по воде. Вы можете удобно расположиться на главной палубе и наблюдать за проплывающим мимо Парижем через наши большие окна или подняться на верхнюю палубу и любоваться памятниками под солнцем или звездами. От Собора Парижской Богоматери до Эйфелевой башни, через Лувр, площадь Согласия и мост Инвалидов, вы не пропустите ни одного из обязательных для посещения памятников Парижа. Нравится ли вам делать оригинальные фотографии, наслаждаться спокойствием Сены или узнавать все секреты Парижа всего за несколько минут, этот круиз создан для вас! Хотите немного волшебства? Выберите вечернее расписание, и вы проплывете мимо Эйфелевой башни именно в тот момент, когда она вспыхивает тысячью мерцающих огней. Нужны оригинальные локации для ваших видео? Виды памятников Парижа с Сены станут источником вдохновения! Хотите ли вы дать своей семье возможность увидеть весь Париж всего за несколько минут? Нет лучшего способа увидеть весь Париж и привезти домой особенный сувенир. Хотите добавить романтики? Bateaux Mouches подумали и об этом: выберите круиз Sparkling, и вы сможете попробовать Париж с бокалами шампанского в руках.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей Орсе
- Консьержери
- Лувр
- Собор Парижской Богоматери
- Эйфелева башня
Что включено
- Обзорный круиз продолжительностью 1 час 10 минут, отправляющийся от моста Альма в Париже (возвращение в пункт отправления).
- Верхняя палуба с обзором на 360 градусов
- Главная палуба с большими окнами
- Бесплатный аудиогид, загружаемый на ваш смартфон
- Две полностью электрические лодки (при наличии)
- Один билет действителен в течение нескольких дней и времени
Что не входит в цену
- Транспорт в отель и обратно
- Закуски и напитки (можно приобрести на месте)
Место начала и завершения?
Port de la Conférence, 75008 Paris, France
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, с 10:00 до 21:30
Экскурсия длится около 1 часа 10 минут 11 секунд
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
