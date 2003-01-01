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Особняки квартала Маре: туристам вход воспрещен!

5
12 отзывов
Ольга Ж.
Ольга Ж. – Гид из Парижа
Вместе мы пройдемся по парижскому кварталу Марэ и я покажу другую сторону города, о которой вы раньше не знали.

Вы увидите богемные особняки средневековых времен, музей 🖼 Пабло Пикассо, живописные скверы и дворцы королевских особ.

Во время прогулки я познакомлю вас с историей 📖 бывших владельцев особняков, раскрою тайны квартала Марэ и дам совет, как провести идеальный день в Париже.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €50 за человека

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Особняки квартала Маре: туристам вход воспрещен!
Особняки квартала Маре: туристам вход воспрещен!

Что вы увидите

  • особняк Карнавале
  • особняк Субиз
  • особняк Сале
  • особняк Санс
  • площадь Вогезов и другие исторические памятники
Мы пройдем по узким улочкам и кривым переулкам квартала Марэ, архитектура которого относится к эпохе позднего средневековья и Возрождения. Сейчас в этом квартале много модных бутиков и известных музеев, но мы уделим внимание особнякам парижской знати XV- XVII века, которые вполне можно назвать дворцами.
Мы встретимся у метро 🚇 Сен-Поль и пойдем гулять 👣 по улицам, чтобы увидеть наиболее интересные особняки. А если устанем, то всегда можем отдохнуть в скверах и кафе.
Я увлекаюсь историей 📖 и искусством. Живу в Париже с 2003 года и часто гуляю по его улицам, каждый раз открывая для себя что-то новое. Мне бы хотелось поделиться этими открытиями с вами и, возможно, вы полюбите этот город 🏙️ и его историю так же, как я.
Что входит
  • Кофе/чай
  • Услуги гида
Что не входит
  • Зонт
  • вода
Начало
🚩 Место встречи: выход из метро Сен-Поль
Место завершения
🏁 Метро Сен-Поль
Особняки квартала Маре: туристам вход воспрещен!
Особняки квартала Маре: туристам вход воспрещен!
Особняки квартала Маре: туристам вход воспрещен!
Особняки квартала Маре: туристам вход воспрещен!
Особняки квартала Маре: туристам вход воспрещен!
Особняки квартала Маре: туристам вход воспрещен!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга Ж.
Ольга Ж.
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12 отзывов оставили туристы

Ольга Ж. проводит ещё 3 экскурсии

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