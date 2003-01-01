Мы пройдем по узким улочкам и кривым переулкам квартала Марэ, архитектура которого относится к эпохе позднего средневековья и Возрождения. Сейчас в этом квартале много модных бутиков и известных музеев, но мы уделим внимание особнякам парижской знати XV- XVII века, которые вполне можно назвать дворцами.

Мы встретимся у метро 🚇 Сен-Поль и пойдем гулять 👣 по улицам, чтобы увидеть наиболее интересные особняки. А если устанем, то всегда можем отдохнуть в скверах и кафе.

Я увлекаюсь историей 📖 и искусством. Живу в Париже с 2003 года и часто гуляю по его улицам, каждый раз открывая для себя что-то новое. Мне бы хотелось поделиться этими открытиями с вами и, возможно, вы полюбите этот город 🏙️ и его историю так же, как я.