Обзорная экскурсия по Парижу: всё самое главное за несколько часов

Обзорная экскурсия по Парижу познакомит вас с главными достопримечательностями города — от Оперы Гарнье и Лувра до Нотр-Дама и Эйфелевой башни. Маршрут пройдёт по обоим берегам Сены, через легендарные площади, бульвары и средневековые острова.
За несколько часов вы увидите Париж во всём его многообразии и получите целостное представление о столице.
Описание экскурсииЗнакомство с Парижем Обзорная экскурсия по Парижу — это увлекательное путешествие по столице Франции с гидом, который знает, как оживить историю и показать город с необычной стороны. Мы начнём у величественной Оперы Гарнье — символа «Бель эпок», где я расскажу, чем жила Парижская знать и почему здание до сих пор называют театром-музеем. По правому берегу Сены мы пройдём через Вандомскую площадь, улицу Риволи и знаменитый Лувр, а на левом берегу окажемся среди университетских кварталов Сорбонны, Пантеона и Люксембургского сада. История и секреты столицы Вы увидите Собор Парижской Богоматери, прикоснётесь к истории Дома Инвалидов и завершите прогулку на площади Трокадеро, где открывается лучший вид на Эйфелеву башню. Но главное — вы узнаете Париж не как турист, а как друг, которому доверили его маленькие секреты: почему у города нет привычного «центра», откуда появились знаменитые османовские бульвары и как менялся облик столицы от Средневековья до ХХ века. Я стараюсь рассказывать просто и живо, без длинных лекций — так, чтобы вам было легко представить Париж разных эпох и почувствовать его атмосферу. После экскурсии вы будете ориентироваться в городе, понимать его логику и ритм, а главное — сможете сказать: «Теперь Париж действительно мой».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Опера Гарнье
- Вандомская площадь
- Улица Риволи
- Лувр
- Елисейские поля
- Триумфальная арка
- Площадь Согласия
- Собор Парижской Богоматери
- Пантеон
- Люксембургский сад
- Мост Александра III
- Дом Инвалидов
- Площадь Трокадеро
- Эйфелева башня
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
