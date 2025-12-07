Обзорная экскурсия по Парижу: всё самое главное за несколько часов

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Обзорная экскурсия по Парижу познакомит вас с главными достопримечательностями города — от Оперы Гарнье и Лувра до Нотр-Дама и Эйфелевой башни. Маршрут пройдёт по обоим берегам Сены, через легендарные площади, бульвары и средневековые острова.



За несколько часов вы увидите Париж во всём его многообразии и получите целостное представление о столице.

Alvina Ваш гид в Париже Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-3 человека На чём проводится На автомобиле €650 за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Знакомство с Парижем Обзорная экскурсия по Парижу — это увлекательное путешествие по столице Франции с гидом, который знает, как оживить историю и показать город с необычной стороны. Мы начнём у величественной Оперы Гарнье — символа «Бель эпок», где я расскажу, чем жила Парижская знать и почему здание до сих пор называют театром-музеем. По правому берегу Сены мы пройдём через Вандомскую площадь, улицу Риволи и знаменитый Лувр, а на левом берегу окажемся среди университетских кварталов Сорбонны, Пантеона и Люксембургского сада. История и секреты столицы Вы увидите Собор Парижской Богоматери, прикоснётесь к истории Дома Инвалидов и завершите прогулку на площади Трокадеро, где открывается лучший вид на Эйфелеву башню. Но главное — вы узнаете Париж не как турист, а как друг, которому доверили его маленькие секреты: почему у города нет привычного «центра», откуда появились знаменитые османовские бульвары и как менялся облик столицы от Средневековья до ХХ века. Я стараюсь рассказывать просто и живо, без длинных лекций — так, чтобы вам было легко представить Париж разных эпох и почувствовать его атмосферу. После экскурсии вы будете ориентироваться в городе, понимать его логику и ритм, а главное — сможете сказать: «Теперь Париж действительно мой».

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату