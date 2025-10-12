Монмартр - это место, где искусство и история сливаются в единое целое. Прогулка по его улицам открывает удивительные виды и атмосферу, вдохновляющую художников и артистов.Вы сможете посетить такие знаковые места,

как Стена любви, площадь Сюзанны-Валадон и панорамная площадка напротив Сакре-Кёр. Каждое из этих мест оставит неизгладимое впечатление. После прогулки вас ждут около 50 профессиональных фотографий, из которых 10 будут с цветокоррекцией

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает:

Мы погуляем по всему району, но заранее обговорим ваши предпочтения и выберем от 3 до 5 удивительных мест для фотостопов:

Стена любви — где написано «Я тебя люблю» на 250 языках. Обязательное место для влюблённых и романтиков!

Площадь Сюзанны-Валадон — красивый вид для фотографий и проход к «лестнице Джона Уика», где герой фильма преодолевает невероятные препятствия

Панорамная площадка напротив Сакре-Кёр — самая высокая точка Парижа и самый прекрасный вид на столицу Франции

Базилика Сакре-Кёр — погружение в невероятную красоту мастеров 19 века

Площадь Тертр — также известная как Площадь артистов, символ богемной и артистической жизни

Улица де л’Абревуар и Розовый дом — очень атмосферное и популярное место для фотосессий

Бюст Далиды — знаменитой певицы, которая пела «Пароле, пароле, пароле» и многие другие хиты 70-х и 80-х

Скульптура «Человек, проходящий сквозь стены» — Дютийёль, персонаж из повести Марселя Эме

Мулен де ла Галетт — самая известная мельница Франции и любимица французских живописцев

Мулен Руж — олицетворение роскоши и тайной жизни Парижа

После прогулки у вас останутся не только чудесные воспоминания, но и профессиональные фотографии. Через 1-2 недели я пришлю около 50 снимков, на 10 фотографиях на ваш выбор будет сделана профессиональная цветокоррекция.