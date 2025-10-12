Монмартр - это место, где искусство и история сливаются в единое целое. Прогулка по его улицам открывает удивительные виды и атмосферу, вдохновляющую художников и артистов.
Вы сможете посетить такие знаковые места,
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📷 Профессиональная фотосессия
- 🎨 Вдохновляющая атмосфера
- 🗺️ Уникальные исторические места
- 💑 Идеально для романтиков
- 🌟 Незабываемые впечатления
Что можно увидеть
- Стена любви
- Площадь Сюзанны-Валадон
- Панорамная площадка напротив Сакре-Кёр
- Базилика Сакре-Кёр
- Площадь Тертр
- Улица де л’Абревуар
- Розовый дом
- Бюст Далиды
- Скульптура «Человек, проходящий сквозь стены»
- Мулен де ла Галетт
- Мулен Руж
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает:
Мы погуляем по всему району, но заранее обговорим ваши предпочтения и выберем от 3 до 5 удивительных мест для фотостопов:
- Стена любви — где написано «Я тебя люблю» на 250 языках. Обязательное место для влюблённых и романтиков!
- Площадь Сюзанны-Валадон — красивый вид для фотографий и проход к «лестнице Джона Уика», где герой фильма преодолевает невероятные препятствия
- Панорамная площадка напротив Сакре-Кёр — самая высокая точка Парижа и самый прекрасный вид на столицу Франции
- Базилика Сакре-Кёр — погружение в невероятную красоту мастеров 19 века
- Площадь Тертр — также известная как Площадь артистов, символ богемной и артистической жизни
- Улица де л’Абревуар и Розовый дом — очень атмосферное и популярное место для фотосессий
- Бюст Далиды — знаменитой певицы, которая пела «Пароле, пароле, пароле» и многие другие хиты 70-х и 80-х
- Скульптура «Человек, проходящий сквозь стены» — Дютийёль, персонаж из повести Марселя Эме
- Мулен де ла Галетт — самая известная мельница Франции и любимица французских живописцев
- Мулен Руж — олицетворение роскоши и тайной жизни Парижа
После прогулки у вас останутся не только чудесные воспоминания, но и профессиональные фотографии. Через 1-2 недели я пришлю около 50 снимков, на 10 фотографиях на ваш выбор будет сделана профессиональная цветокоррекция.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Abbesses
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 74 туристов
Вырос в Ницце и более десяти лет живу в Париже, где преподаю кинематограф в университете. Режиссёр фильмов, участник Каннского кинофестиваля. С радостью познакомлю с любимым городом и расскажу о французской культуре и творческой жизни.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Антон
12 окт 2025
Александр спасибо большое за вашу работу. Мы в восторге! Очень живая история видео и фото в одном формате!!! Это важно для туристов! Мы будем именно вас рекомендовать знакомым. Спасибо, что учли наши пожелания в монтаже видео. Благодарим за эмоции прогулки. Ты молодец
Н
Наталия
10 окт 2025
Мы ходили с Александром по Монмартре в июне 2025, это была интересная насыщенная экскурсия, мы узнали много нового про историю времён Наполеона 3, Александр сумел привлечь внимание наших детей к
М
Михаил
16 июн 2025
Очень понравилось, особенно то как Александр структурированно подаёт материал!
О
Ольга
14 июн 2025
Отличая экскурсия! Замечательный гид! Очень интересно, гид разносторонне рассказывает про историю! Он сделал замечательные Фото! Большое спасибо!
Л
Любовь
7 мая 2025
Александр провел нам отличную экскурсию. Было впечатление, что нас тепло встретил старый друг, и очень интересно рассказал историю Монмартра. И еще пофотографировал нас, и прислал много фотографий. Спасибо вам, Александр)
П
Полина
1 мая 2025
Я заказала прогулку по Монмартру с Александром, и мне очень понравилось!!
С ним мы посетили один из самых известных районов Парижа и почувствовали его особую художественную атмосферу.
Экскурсия была очень интересной и
Р
Рыбина
30 апр 2025
Нам очень понравилось! Александр интересный рассказчик и приятный человек. Фотографии получились отличные. Спасибо!
В
Влад
30 апр 2025
Отличная прогулка по району Монмарт, классные локации для фото сессии.
Александр был очень внимателен. Маршрут очень насыщенный достопримечательностями.
natalija
21 апр 2025
Хочу выразить огромную благодарность гиду Александру за потрясающую экскурсию по Парижу! Александр — настоящий профессионал своего дела: его знание материала впечатляет — увлекательно, глубоко, с интересными историческими фактами и живыми
Е
Екатерина
20 апр 2025
Выбрали Александра для знакомства с Монмартром! И не ошиблись ни на минуту!
Интересная, увлекательная прогулка на трёх языках))) русский, английский и немного немецкого.
Александр очень комфортный и интересный рассказчик, которого хочется слушать.
А
Алина
19 апр 2025
Благодарю Александра за приятную экскурсию и замечательные впечатления о Париже! Александр очень был ориентирован и доступно и понятно рассказывал про события и отвечал на все интересующие вопросы. Так же, учитывал все пожелания по маршруту.
Юлия
13 апр 2025
Хотела сказать Александру большое спасибо за сегодняшнюю прогулку, Монмартр прекрасен. Я очень люблю фильм Амели, и по моей просьбе Александр изменил немного маршрут, и я смогла посетить все места из
Сергей
13 апр 2025
Рад оставить отзыв про Александра! Он отличный рассказчик и очень хорошо знаком с Монмартром. Я очень большой любитель французского кино. Был рад увидеть съемочные локации культовых фильмов таких как Джон Уик, Амели, и Мулен Руж. Было интересно услышать забавные анекдоты и узнать секреты французской киноиндустрии. Да, и ещё фотки классные получились! Мерси, Александр!
Александр
12 апр 2025
Это наше первое посещение Парижа. Прогулялись по атмосферным и романтичным местам Парижа, которые видели в фильмах! Фотографии получились отличные! Александру, очень благодарны! Очень теплая и уютная прогулка со знающим и приятным человеком.
Он знает как показать "Тот самый Париж" и рассказать о нем.
V
Vladimir
10 апр 2025
Отличная экскурсия! Мне очень понравился выбор мест, особенно Сакре-Кёр. Александр увлекательно рассказывает истории и делает замечательные фотографии. Очень рекомендую посетить!
Входит в следующие категории Парижа
