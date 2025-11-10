Книга из камня и стекла — я помогу вам прочитать её от загадочных гаргулий и витражей до историй, скрытых в стенах.
За 2 часа вы проследите путь Нотр-Дама от первого камня 12 века до восстановления после пожара 2019 года.
И увидите, как в архитектуре собора переплелись вера, политика, искусство и тайные символы Средневековья.
Описание экскурсии
История Notre-Dame de Paris. В чём состоял замысел епископа Мориса де Сюлли? Какова роль собора для Парижа и как он вдохновлял художников, писателей и верующих разных эпох? Я расскажу о легендах, мифах и реальных событиях, которые превращают Нотр-Дам в летопись Франции.
Красота и секреты архитектуры. Мы поговорим о смыслах, которые мастера Средневековья зашифровали в архитектуре собора. Найдём символы, оставленные алхимиками и учёными. Будем использовать бинокль, чтобы разглядеть отдельные элементы — фигуры апостолов, гаргулий и декоративные сцены на фасадах.
Вы увидите и откроете:
- Мост Архиепископа: как Нотр-Дам стал важнейшим храмом страны
- Набережная Турнель: основание собора и зарождение французской готики
- Южный фасад: особенности Южной розы и её отличия от Северной
- Набережная у южного фасада: гаргульи, химеры и реконструкция 19 века
- Площадь Нотр-Дам: скрытые символы и сцены в камне
- Северная сторона собора: восстановление собора после пожара 2019 года
- Интерьеры: витражи и реликвии
Организационные детали
- Мы осматриваем собор внутри, но не поднимаемся на башни и не посещаем реликварий: я расскажу вам о них, а после экскурсии вы сможете продолжить осмотр самостоятельно (билет в реликварий стоит €12, можно купить на месте; билет на башни — €16, нужно покупать заранее онлайн на оф. сайте)
- Одежда должна закрывать плечи (для входа в собор)
- Возрастных ограничений нет
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около моста Архиепархии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Париже
Меня зовут Ксения, и c 2018 года Париж — мой дом, моя любовь и бесконечный источник вдохновения. Моя страсть — влюблять в этот город других, показывать его не таким, как
