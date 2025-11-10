Книга из камня и стекла — я помогу вам прочитать её от загадочных гаргулий и витражей до историй, скрытых в стенах. За 2 часа вы проследите путь Нотр-Дама от первого камня 12 века до восстановления после пожара 2019 года. И увидите, как в архитектуре собора переплелись вера, политика, искусство и тайные символы Средневековья.

Описание экскурсии

История Notre-Dame de Paris. В чём состоял замысел епископа Мориса де Сюлли? Какова роль собора для Парижа и как он вдохновлял художников, писателей и верующих разных эпох? Я расскажу о легендах, мифах и реальных событиях, которые превращают Нотр-Дам в летопись Франции.

Красота и секреты архитектуры. Мы поговорим о смыслах, которые мастера Средневековья зашифровали в архитектуре собора. Найдём символы, оставленные алхимиками и учёными. Будем использовать бинокль, чтобы разглядеть отдельные элементы — фигуры апостолов, гаргулий и декоративные сцены на фасадах.

Вы увидите и откроете:

Мост Архиепископа: как Нотр-Дам стал важнейшим храмом страны

Набережная Турнель: основание собора и зарождение французской готики

Южный фасад: особенности Южной розы и её отличия от Северной

Набережная у южного фасада: гаргульи, химеры и реконструкция 19 века

Площадь Нотр-Дам: скрытые символы и сцены в камне

Северная сторона собора: восстановление собора после пожара 2019 года

Интерьеры: витражи и реликвии

