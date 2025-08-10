Что вас ожидает

Вы увидите такие знаковые достопримечательности, как Бранденбургские ворота, Красную ратушу и фонтан «Нептун».

Окажемся на Музейном острове, где сосредоточена культурная душа Европы.

Остановимся у величественного Берлинского собора.

А затем двинемся по аллее Унтер ден Линден — по маршруту парадов, философов и императоров.

Вы услышите истории об опере и Гумбольдтском университете, где учились люди, изменившие мир.

На Жандарменмаркте мы встретим Французский и Немецкий соборы — двух «близнецов» с разными судьбами.

А в финале — Рейхстаг и Берлинская стена — как точка, где прошлое и настоящее встречаются лицом к лицу.

Организационные детали