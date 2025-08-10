Эта экскурсия — ранний доступ к городу. Пока никто не мешает. Пока только мы знаем, как он прекрасен с утра. Не слишком рано, но ещё и не поздно, и точно
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите такие знаковые достопримечательности, как Бранденбургские ворота, Красную ратушу и фонтан «Нептун».
Окажемся на Музейном острове, где сосредоточена культурная душа Европы.
Остановимся у величественного Берлинского собора.
А затем двинемся по аллее Унтер ден Линден — по маршруту парадов, философов и императоров.
Вы услышите истории об опере и Гумбольдтском университете, где учились люди, изменившие мир.
На Жандарменмаркте мы встретим Французский и Немецкий соборы — двух «близнецов» с разными судьбами.
А в финале — Рейхстаг и Берлинская стена — как точка, где прошлое и настоящее встречаются лицом к лицу.
Организационные детали
- Экскурсия проводится минимум для 2 человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у команды гидов, состоится ли экскурсия в этот день.
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
- При желании в начале экскурсии вы возьмёте кофе с собой в одной из местных кофеен (не входит в стоимость).
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 11:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€40
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центрального входа в Красную ратушу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Берлине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 92118 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Экскурсия прошла великолепно! Информации очень много, но она преподносилась легко и непринужденно. Спасибо за отличную экскурсию. Теперь Берлин в моем сердце!
