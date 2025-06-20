Индивидуальная
до 7 чел.
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
Увлекательная прогулка по Берлину, раскрывающая его историю и культуру. Погрузитесь в атмосферу города с личным гидом
Начало: Ваш отель либо любое другое удобное для Вас место
Расписание: В любое время
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€152 за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Ситивойс. Музыкальная экспедиция по Берлину
Начало: Bodestraße 1, 10178 Berlin
20 сен в 11:00
21 сен в 11:00
€29 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильная экскурсия по Берлину
Начало: Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
Расписание: Ежедневно с 8:00
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Берлину
Начало: Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
Расписание: Ежедневно с 8:00
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина20 июня 2025Александр провел прекрасную и содержательную экскурсию, очень ему благодарны
- ИИрис15 июня 2025очень понравилось,юлия просто умница,очень интересно рассказывала
- ГГредина5 июня 2025Очень довольны экскурсией. Юлия провела нас по самым известным местам в городе, рассказав об интересных фактактах создания Берлинской стены, её
- ВВалерия25 апреля 2025Спасибо большое Юлии за интересную экскурсию. Радует, когда экскурсию проводит человек, который любит город. Время прошло незаметно, нам очень понравилось
- KKristina19 апреля 2025Большое спасибо Юлии за отличную экскурсию по Берлину! Вся группа очень довольна, была интересно и познавательно.
- JJulija19 января 2025Очень понравилась экскурсия. Девушка интересно всё рассказала. Он вообще всё время что-то рассказывала. Задавали вопросы и она на них всегда отвечала.
- ООльга24 сентября 2024Всё очень интересно рассказал.
- CCветлана17 августа 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Сергей - знающий гид, делал остановки, где требовалось. Все понравилось.
- ААртур5 июня 2024Отличная экскурсия! Для знакомства с Берлином то, что нужно! Юлия потрясающе интересно рассказывает про историю и современность, про жизнь в
- ООльга28 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Мы как-будто прогулялись по Берлину в отличной компании. Юля замечательный рассказчик, обязательно вернёмся ещё))) Спасибо!!!!!!
- AAnna16 октября 2023Замечательный формат экскурсии - удобный и необычный. Маршрут прекрасен, как и экскурсовод!
Благодарю за время, проведенное интересно и с душой! 🤍
- AAleksandra10 октября 2023Экскурсией остались очень довольны! Александр очень увлеченно и с огромным энтузиазмом все рассказывал. Спасибо!
