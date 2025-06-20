Мои заказы

Парк Люстгартен – экскурсии в Берлине

Найдено 4 экскурсии в категории «Парк Люстгартен» в Берлине на русском языке, цены от €29. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
Пешая
3 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
Увлекательная прогулка по Берлину, раскрывающая его историю и культуру. Погрузитесь в атмосферу города с личным гидом
Начало: Ваш отель либо любое другое удобное для Вас место
Расписание: В любое время
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€152 за всё до 7 чел.
Ситивойс. Музыкальная экспедиция по Берлину
Пешая
3 часа
4 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Ситивойс. Музыкальная экспедиция по Берлину
Начало: Bodestraße 1, 10178 Berlin
20 сен в 11:00
21 сен в 11:00
€29 за человека
Автомобильная экскурсия по Берлину
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильная экскурсия по Берлину
Начало: Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
Расписание: Ежедневно с 8:00
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Пешеходная экскурсия по Берлину
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Берлину
Начало: Karl-Liebknecht-Str. 8, 10178 Berlin
Расписание: Ежедневно с 8:00
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    20 июня 2025
    Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
    Александр провел прекрасную и содержательную экскурсию, очень ему благодарны
  • И
    Ирис
    15 июня 2025
    Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
    очень понравилось,юлия просто умница,очень интересно рассказывала
  • Г
    Гредина
    5 июня 2025
    Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
    Очень довольны экскурсией. Юлия провела нас по самым известным местам в городе, рассказав об интересных фактактах создания Берлинской стены, её
    читать дальше

    падения, о мемориале жертвам Холокоста. Дошли до Рейхстага и Бранденургских ворот. Увидели самую красивую площадь Берлина, побывали на площади перед университетом, где под землёй расположен памятник сожженной университетской библиотеке нацистами, посмотрели на остров музеев и на дом, где живёт Ангела Меркель. И конечно же Берлинской кафедральный собор, невероятной красоты. Узнали от Юлии много нового и интересного о важнейших вехах немецкой истории.

  • В
    Валерия
    25 апреля 2025
    Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
    Спасибо большое Юлии за интересную экскурсию. Радует, когда экскурсию проводит человек, который любит город. Время прошло незаметно, нам очень понравилось
  • K
    Kristina
    19 апреля 2025
    Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
    Большое спасибо Юлии за отличную экскурсию по Берлину! Вся группа очень довольна, была интересно и познавательно.
  • J
    Julija
    19 января 2025
    Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
    Очень понравилась экскурсия. Девушка интересно всё рассказала. Он вообще всё время что-то рассказывала. Задавали вопросы и она на них всегда отвечала.
  • О
    Ольга
    24 сентября 2024
    Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
    Всё очень интересно рассказал.
  • C
    Cветлана
    17 августа 2024
    Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Сергей - знающий гид, делал остановки, где требовалось. Все понравилось.
  • С
    Светлана
    17 августа 2024
    Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Сергей - знающий гид, делал остановки, где требовалось. Все понравилось.
  • А
    Артур
    5 июня 2024
    Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
    Отличная экскурсия! Для знакомства с Берлином то, что нужно! Юлия потрясающе интересно рассказывает про историю и современность, про жизнь в
    читать дальше

    Берлине, про общество, про трагические события, прямо окунаешься в историю находясь в местах страшных событий.
    Юлия очень приятный собеседник! Объективно и четко доносит информацию!
    Потрясающие впечатления от поездки, благодаря экскурсии! Спасибо огромное!

  • О
    Ольга
    28 марта 2024
    Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
    Экскурсия очень понравилась. Мы как-будто прогулялись по Берлину в отличной компании. Юля замечательный рассказчик, обязательно вернёмся ещё))) Спасибо!!!!!!
  • A
    Anna
    16 октября 2023
    Ситивойс. Музыкальная экспедиция по Берлину
    Замечательный формат экскурсии - удобный и необычный. Маршрут прекрасен, как и экскурсовод!
    Благодарю за время, проведенное интересно и с душой! 🤍
  • A
    Aleksandra
    10 октября 2023
    Дойти до Рейхстага! Пешеходная экскурсия
    Экскурсией остались очень довольны! Александр очень увлеченно и с огромным энтузиазмом все рассказывал. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Берлину в категории «Парк Люстгартен»

Какие места ещё посмотреть в Берлине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Бранденбургские ворота
  2. Рейхстаг
  3. Музейный остров
  4. Берлинская стена
  5. Самое главное
  6. Берлинский кафедральный собор
  7. Мемориал жертвам Холокоста
  8. Улица Унтер-ден-Линден
  9. Площадь Жандарменмаркт
  10. Александрплац
