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Первое свидание с Берлином

Аксиния Ш.
Аксиния Ш. – Гид из Берлина
Маршрут нашей прогулки вам точно понравится.

Мы начнем путь от самой красивой площади Берлина — Жандарменмаркт, пройдем через Площадь Бебеля, полюбуемся Берлинским кафедральным собором и прогуляемся по знаменитым Липовым Аллеям.

Мы обязательно побываем на Музейном острове 🏝️, а завершим прогулку 👣 на высоте — прямо на куполе Рейхстага.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €130 за экскурсию

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Первое свидание с Берлином
Первое свидание с Берлином

Что вы увидите

  • Памятники Средневековья (квартал святого Николая и др. )
  • Архитектурное наследие королевской Пруссии
  • Жандарменмаркт
  • Площадь Бебеля
  • Берлинский кафедральный собор
  • Берлинская стена
  • Музейный остров
  • Бранденбургские ворота
  • Рейхстаг
Увлекательная экскурсия-история о возникновении и развитии города. Мы прогуляемся по средневековому кварталу, плавно перейдем к культурным шедеврам Пруссии, поразмышляем, как удалось нацистам прийти к власти в самом толерантном городе Европы, поговорим о Берлинской стене и о об объединении Германии, посмотрим современную архитектуру!
Первое свидание с Берлином мы назначаем на площади Жандармерии!
Жандарменмаркт в Берлине нужно посетить обязательно! Это самая красивая площадь Берлина, исполненная в итальянском стиле и обладающая французским шармом! Сразу бросается в глаза совершенство пропорций, с которым выстроен архитектурный ансамбль. Наряду с двумя Соборами: католическим и протестантским, на Площади возвышается здание Концертного Зала, до войны бывшее театром. Неслучайно Площадь привлекала долгое время представителей богемной жизни столицы ⭐️. Среди них и сказочник Гоффман, и композитор Мендельсон-Бартольди.
Прогулка по Жандарменмаркт — это только начало нашей экскурсии 🧭. Далее мы проследуем на знаменитую Площадь Бебеля, где увидим сразу несколько архитектурных шедевров 18 и 19 веков. Рассмотрим Берлинский кафедральный собор - самый большой протестантский собор в Европе и перейдем на Музейный остров 🏝️. Далее по узким улочкам Берлинского района Митте дойдем до Синагоги и узнаем, чем она примечательна. Прогуляемся по Фридрихштрассе до Липовой Аллеи, пройдем через Бранденбургские ворота и завершим нашу встречу с Берлином, поднявшись на купол Рейхстага!
Не забывайте, у Вас - не экскурсия! У Вас - первое свидание с Берлином! Мы познакомим Вас с Берлином, расскажем истории 📖, связанные с его историей и культурой! Приготовьтесь к сюрпризам, будет много неожиданного: того, что обычно скрыто от глаз туристов!
Что входит
  • Услуги гида
  • Пеший тур
Что не входит
  • Транспортные услуги (45 евро в час за группу до 4 человек)
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 На ресепшн в Вашем отеле
Первое свидание с Берлином
Первое свидание с Берлином
Первое свидание с Берлином
Первое свидание с Берлином
Первое свидание с Берлином
Первое свидание с Берлином

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Аксиния Ш.
Аксиния Ш.
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