Увлекательная экскурсия-история о возникновении и развитии города. Мы прогуляемся по средневековому кварталу, плавно перейдем к культурным шедеврам Пруссии, поразмышляем, как удалось нацистам прийти к власти в самом толерантном городе Европы, поговорим о Берлинской стене и о об объединении Германии, посмотрим современную архитектуру!

Первое свидание с Берлином мы назначаем на площади Жандармерии!

Жандарменмаркт в Берлине нужно посетить обязательно! Это самая красивая площадь Берлина, исполненная в итальянском стиле и обладающая французским шармом! Сразу бросается в глаза совершенство пропорций, с которым выстроен архитектурный ансамбль. Наряду с двумя Соборами: католическим и протестантским, на Площади возвышается здание Концертного Зала, до войны бывшее театром. Неслучайно Площадь привлекала долгое время представителей богемной жизни столицы ⭐️. Среди них и сказочник Гоффман, и композитор Мендельсон-Бартольди.

Прогулка по Жандарменмаркт — это только начало нашей экскурсии 🧭. Далее мы проследуем на знаменитую Площадь Бебеля, где увидим сразу несколько архитектурных шедевров 18 и 19 веков. Рассмотрим Берлинский кафедральный собор - самый большой протестантский собор в Европе и перейдем на Музейный остров 🏝️. Далее по узким улочкам Берлинского района Митте дойдем до Синагоги и узнаем, чем она примечательна. Прогуляемся по Фридрихштрассе до Липовой Аллеи, пройдем через Бранденбургские ворота и завершим нашу встречу с Берлином, поднявшись на купол Рейхстага!

Не забывайте, у Вас - не экскурсия! У Вас - первое свидание с Берлином! Мы познакомим Вас с Берлином, расскажем истории 📖, связанные с его историей и культурой! Приготовьтесь к сюрпризам, будет много неожиданного: того, что обычно скрыто от глаз туристов!