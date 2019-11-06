Путешествуйте по Кёльну с комфортом и экономией благодаря карте KölnCard, которая гарантирует множество скидок при посещении художественных, культурных и развлекательных заведений, а также ресторанов и магазинов. Карта предлагает широкий спектр дисконтных предложений на гастрономические заведения, шопинг, развлечения, а также художественные и культурные достопримечательности.

Например: вы сможете посетить музеи Кёльна и многие другие достопримечательности. Воспользуйтесь скидками на театральные и музыкальные представления и путешествуйте по всему региону тура по воде.

Карта также дает вам право бесплатного проезда в городской транспортной сети.

Скидки KölnCard:

музеи

Немецкий музей спорта и Олимпийских игр – 50% от стоимости билета.

Музей духов (Duftmuseum Farinahaus) – 50% от стоимости билета.

Музей карнавала (Kölner Karnevalsmuseum) – 50% от стоимости билета для взрослых.

Музей Käthe-Kollwitz – 50% от стоимости билета для взрослых.

Музей горчицы (Kölner Senfmuseum) – 50% от стоимости тура по мельницам.

Коллекция фотографии фонда SK Stiftung Kultur – 50% от стоимости посещения текущей выставки.

Музей танца Немецкого архива танцевального искусства (Tanzmuseum des Deutschen Tanzarchivs) – скидка 50% на текущую выставку.

Художественный музей Кёльнского архиепископства «Колумба» (Kolumba Museum) – 40% от стоимости билета.

Музей шоколада (Schokoladenmuseum) – 24% от цены входа.

Археологическая зона Кёльн – 20% от цены входа, за исключением специальных выставок.

Центр документации периода национал-социализма EL-DE Haus NS – 20% от цены входа, за исключением специальных выставок.

Сокровищница Кёльнского собора (Kölner Dom Schatzkammer) – 20% от цены входа, за исключением специальных выставок.

Музей прикладного искусства (Museum für Angewandte Kunst) – 20% от цены за вход, за исключением специальных выставок.

Музей восточноазиатского искусства (Museum for Ostasiatische Kunst) – 20% от цены входа, за исключением специальных выставок.

Музей Людвига – 20% от цены входа, за исключением специальных выставок.

Музей средневекового искусства Шнютген – 20% от цены входа, за исключением специальных выставок.

Этнологический музей Раутенштрауха-Йоста – 20% от цены входа, за исключением специальных выставок.

Римско-германский музей – 20% от цены входа, за исключением специальных выставок.

Государственный музей Кёльна – 20% от цены входа, за исключением специальных выставок.

Музей Вальрафа-Рихарца – 20% от цены входа, за исключением специальных выставок.

Питание

Karstadt Le Buffet Restaurant & Café – 20% от стоимости еды и напитков.

Maritim Hotel – 20% от всех блюд и напитков в кафе Heumarkt.

Brauhaus Sion – 15% от основного меню.

Кафе Scholl – 15% от цены комплексных обедов.

Dinea Café & Restaurant в комплексе GALERIA Kaufhof – 15% скидка (без специальных предложений).

Hard Rock Cafe Cologne – скидка в 15% (не распорстраняется на алкогольные напитки).

Осмотр достопримечательностей.

Тур KölnTourismus – 50% от стоимость тура (кроме туров по субботам и воскресеньям).

Тур Colonia Prima – 28% от тура по костюмам «Посетите запретный город Генриха Гейне в Кёльне».

Экскурсия Stadtgeschichten Köln – 23% от всех туров.

CCS Busreisen GmbH – 20% от дневного билета на обзорные автобусные туры.

Тур Colonia Prima – 20% на туры по костюмам.

Художественный музей Кёльнского архиепископства «Колумба» – 20% от общедоступных туров.

Паром Köln Düsseldorfer (KD) – 20% от обычной платы за проезд, исключая специальные круизы.

Паром KölnTourist – 20% на панорамные круизы, круизы по гавани и дневные круизы на день по массиву Зибенгебирге.

Прокат велосипедов на Центральном вокзале – скидка 20% на аренду City–Bike на 1 день.

StadtKunst Köln – 20% от всех туров.

Inside Cologne – 15–20% от всех общедоступных туров для взрослых.

Тур RheinEnergie – 17% скидка для взрослых.

KölnerCity Tour e.K. – 15% от всех экскурсионных автобусных туров.

KölnTourismus – скидка 15% на общественные экскурсии по городу.

perpedalo Köln Rikscha – скидка 15% на все поездки.

Развлечения

Studiobühne Köln – скидка 50% на проездной билет.

Мини-поезд Wolters Bimmelbahn – 42% скидка для взрослых.

Кёльнский театр комедии – 28% от цены входа.

Зоопарк Кёльна – 17% скидка для взрослых и 24% для детей.

Гюрцених-оркестр в филармонии – 20% концертов в понедельник или вторник.

Детский музей Odysseum – 20% от цены входа.

Кёльнская опера – 20% от всех представлений.

Театр-ам-Дом (Theatre am Dom) – 20% от всех представлений.

Хоккейный клуб «Кёльнер Хайе» – 15% от главных матчей KEC.

Канатная дорога (Seilbahn) – 15% скидка для взрослых.

Театр Theater am Bauturm freies Schauspiel – 15% от стоимости билета.

koelnwhisky Dieter Matuschke – скидка 10% на дегустацию виски и рома.

Шопинг