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Воспользуйтесь правом бесплатного проезда по Кёльну
Карта действует 24 или 48 часов
Получите скидки до 50% на достопримечательности, искусство, культуру и гастрономию
Посетите Музей духов «Farina»
Скидка на билет в Сокровищницу Кёльнского собора
Путешествуйте по Кёльну с комфортом и экономией благодаря карте KölnCard, которая гарантирует множество скидок при посещении художественных, культурных и развлекательных заведений, а также ресторанов и магазинов. Карта предлагает широкий спектр дисконтных предложений на гастрономические заведения, шопинг, развлечения, а также художественные и культурные достопримечательности.
Например: вы сможете посетить музеи Кёльна и многие другие достопримечательности. Воспользуйтесь скидками на театральные и музыкальные представления и путешествуйте по всему региону тура по воде.
Карта также дает вам право бесплатного проезда в городской транспортной сети.
Скидки KölnCard:
музеи
Немецкий музей спорта и Олимпийских игр – 50% от стоимости билета.
Музей духов (Duftmuseum Farinahaus) – 50% от стоимости билета.
Музей карнавала (Kölner Karnevalsmuseum) – 50% от стоимости билета для взрослых.
Музей Käthe-Kollwitz – 50% от стоимости билета для взрослых.
Музей горчицы (Kölner Senfmuseum) – 50% от стоимости тура по мельницам.
Коллекция фотографии фонда SK Stiftung Kultur – 50% от стоимости посещения текущей выставки.
Музей танца Немецкого архива танцевального искусства (Tanzmuseum des Deutschen Tanzarchivs) – скидка 50% на текущую выставку.
Художественный музей Кёльнского архиепископства «Колумба» (Kolumba Museum) – 40% от стоимости билета.
Музей шоколада (Schokoladenmuseum) – 24% от цены входа.
Археологическая зона Кёльн – 20% от цены входа, за исключением специальных выставок.
Центр документации периода национал-социализма EL-DE Haus NS – 20% от цены входа, за исключением специальных выставок.
Сокровищница Кёльнского собора (Kölner Dom Schatzkammer) – 20% от цены входа, за исключением специальных выставок.
Музей прикладного искусства (Museum für Angewandte Kunst) – 20% от цены за вход, за исключением специальных выставок.
Музей восточноазиатского искусства (Museum for Ostasiatische Kunst) – 20% от цены входа, за исключением специальных выставок.
Музей Людвига – 20% от цены входа, за исключением специальных выставок.
Музей средневекового искусства Шнютген – 20% от цены входа, за исключением специальных выставок.
Этнологический музей Раутенштрауха-Йоста – 20% от цены входа, за исключением специальных выставок.
Римско-германский музей – 20% от цены входа, за исключением специальных выставок.
Государственный музей Кёльна – 20% от цены входа, за исключением специальных выставок.
Музей Вальрафа-Рихарца – 20% от цены входа, за исключением специальных выставок.
Питание
Karstadt Le Buffet Restaurant & Café – 20% от стоимости еды и напитков.
Maritim Hotel – 20% от всех блюд и напитков в кафе Heumarkt.
Brauhaus Sion – 15% от основного меню.
Кафе Scholl – 15% от цены комплексных обедов.
Dinea Café & Restaurant в комплексе GALERIA Kaufhof – 15% скидка (без специальных предложений).
Hard Rock Cafe Cologne – скидка в 15% (не распорстраняется на алкогольные напитки).
Осмотр достопримечательностей.
Тур KölnTourismus – 50% от стоимость тура (кроме туров по субботам и воскресеньям).
Тур Colonia Prima – 28% от тура по костюмам «Посетите запретный город Генриха Гейне в Кёльне».
Экскурсия Stadtgeschichten Köln – 23% от всех туров.
CCS Busreisen GmbH – 20% от дневного билета на обзорные автобусные туры.
Тур Colonia Prima – 20% на туры по костюмам.
Художественный музей Кёльнского архиепископства «Колумба» – 20% от общедоступных туров.
Паром Köln Düsseldorfer (KD) – 20% от обычной платы за проезд, исключая специальные круизы.
Паром KölnTourist – 20% на панорамные круизы, круизы по гавани и дневные круизы на день по массиву Зибенгебирге.
Прокат велосипедов на Центральном вокзале – скидка 20% на аренду City–Bike на 1 день.
StadtKunst Köln – 20% от всех туров.
Inside Cologne – 15–20% от всех общедоступных туров для взрослых.
Тур RheinEnergie – 17% скидка для взрослых.
KölnerCity Tour e.K. – 15% от всех экскурсионных автобусных туров.
KölnTourismus – скидка 15% на общественные экскурсии по городу.
perpedalo Köln Rikscha – скидка 15% на все поездки.
Развлечения
Studiobühne Köln – скидка 50% на проездной билет.
Мини-поезд Wolters Bimmelbahn – 42% скидка для взрослых.
Кёльнский театр комедии – 28% от цены входа.
Зоопарк Кёльна – 17% скидка для взрослых и 24% для детей.
Гюрцених-оркестр в филармонии – 20% концертов в понедельник или вторник.
Детский музей Odysseum – 20% от цены входа.
Кёльнская опера – 20% от всех представлений.
Театр-ам-Дом (Theatre am Dom) – 20% от всех представлений.
Хоккейный клуб «Кёльнер Хайе» – 15% от главных матчей KEC.
Канатная дорога (Seilbahn) – 15% скидка для взрослых.
Театр Theater am Bauturm freies Schauspiel – 15% от стоимости билета.
koelnwhisky Dieter Matuschke – скидка 10% на дегустацию виски и рома.
Шопинг
Hard Rock Cafe Köln – 15% скидка в Rock Shop.
KölnTourismus – 15% от всех покупок в KölnShop.
4711 Traditionshaus – скидка 10% на покупки на сумму от 25 €.
Музей духов Duftmuseum Farina – скидка 10% от стоимости оригинального одеколона Eau de Cologne.
koelnwhisky Dieter Matuschke – 10% на международные марки виски, вин и ликеров.
Ответы на вопросы
Что входит
Карта KölnCard:
Бесплатный проезд на автобусах и поездах
Скидка до 50% на достопримечательности и музеи
Скидка до 50% на экскурсионные туры
Скидка до 20% на рестораны
Скидка до 15% в магазинах
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Существует четыре типа карт, каждый из которых распространяется на одного человека или группы до пяти человек в течение 24/48 часов:
KölnCard включает в себя бесплатный проезд в пределах города
Карта KölnCard действует в течение 24 или 48 часов с момента его первого использования. Например, первая поездка на метро или посещение музея со скидкой. Если вы используете карту в первый раз в 15:00, она будет действительна до 15:00 завтрашнего или послезавтрашнего дня
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
J
Jennifer
6 ноя 2019
Я был в городе чуть более 24 часов и, честно говоря, вам не нужно на общественном транспорте. Если вы не планируете уходить из центра города. Однажды я ушел в подполье, потому что хотел быстро добраться куда-нибудь, но в остальном я гулял, чтобы посмотреть город и сделать снимки, даже в небольшой дождь. Также вы не можете использовать это, чтобы получить скидку на карту Музея.
А
Аноним
11 авг 2017
Мы использовали это для последней части трехдневной поездки - в основном для бесплатного транспорта и дополнительного бонуса, который мы получили скидку для зоопарка. Стоит получить, если вы планируете посетить любое из более дорогих мест, охватываемых картой, в противном случае вам может быть лучше просто купить проездной. Одним из недостатков было то, что после покупки этого и показа моего онлайн-ваучера туристическому офису в соответствии с инструкциями, я должен был отправить его по электронной почте девушке за столом, чтобы его можно было распечатать, поскольку они не смогли обработать электронный ваучер!
А
Аноним
6 янв 2020
Отличная возможность для скидок. Мы много сэкономили на музеях и поездках на поезде! Определенно стоит того.