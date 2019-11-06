Кёльн: путешествие по городу с картой KölnCard

Путешествуйте по Кёльну с комфортом и экономией благодаря карте KölnCard

4.4
320 отзывов
В группе
до 100 чел.
Путешествуйте по Кёльну с комфортом и экономией благодаря карте KölnCard.

Бесплатного пользуйтесь общественным транспортом в течение 24 или 48 часов и получите скидки до 50% от партнеров.

Можно заказать индивидуальную или групповую карту KölnCard.
Кёльн: путешествие по городу с картой KölnCard
Кёльн: путешествие по городу с картой KölnCard
Кёльн: путешествие по городу с картой KölnCard
Кёльн: путешествие по городу с картой KölnCard
Кёльн: путешествие по городу с картой KölnCard
Кёльн: путешествие по городу с картой KölnCard
Кёльн: путешествие по городу с картой KölnCard
Кёльн: путешествие по городу с картой KölnCard
Кёльн: путешествие по городу с картой KölnCard

Что вы увидите 🤩

  • Канатная дорога над Рейном
  • Hard Rock Cafe, Кёльн
  • Зоологический сад в Кёльне
  • Немецкий музей спорта и олимпийских игр
  • Музей Людвига, Кёльн
  • Музей шоколада в Кёльне
  • Кёльнский кафедральный собор
  • Римско-германский музей
  • Музей Вальрафа-Рихарца
  • Этнологический музей Раутенштрауха-Йоста
  • Дом-музей духов Фарина
  • Odysseum, Кёльн
  • Музей кельнского диоцеза «Колумба»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Воспользуйтесь правом бесплатного проезда по Кёльну
  2. Карта действует 24 или 48 часов
  3. Получите скидки до 50% на достопримечательности, искусство, культуру и гастрономию
  4. Посетите Музей духов «Farina»
  5. Скидка на билет в Сокровищницу Кёльнского собора
Путешествуйте по Кёльну с комфортом и экономией благодаря карте KölnCard, которая гарантирует множество скидок при посещении художественных, культурных и развлекательных заведений, а также ресторанов и магазинов. Карта предлагает широкий спектр дисконтных предложений на гастрономические заведения, шопинг, развлечения, а также художественные и культурные достопримечательности.
Например: вы сможете посетить музеи Кёльна и многие другие достопримечательности. Воспользуйтесь скидками на театральные и музыкальные представления и путешествуйте по всему региону тура по воде.
Карта также дает вам право бесплатного проезда в городской транспортной сети.

Скидки KölnCard:

    музеи
    • Немецкий музей спорта и Олимпийских игр – 50% от стоимости билета.
    • Музей духов (Duftmuseum Farinahaus) – 50% от стоимости билета.
    • Музей карнавала (Kölner Karnevalsmuseum) – 50% от стоимости билета для взрослых.
    • Музей Käthe-Kollwitz – 50% от стоимости билета для взрослых.
    • Музей горчицы (Kölner Senfmuseum) – 50% от стоимости тура по мельницам.
    • Коллекция фотографии фонда SK Stiftung Kultur – 50% от стоимости посещения текущей выставки.
    • Музей танца Немецкого архива танцевального искусства (Tanzmuseum des Deutschen Tanzarchivs) – скидка 50% на текущую выставку.
    • Художественный музей Кёльнского архиепископства «Колумба» (Kolumba Museum) – 40% от стоимости билета.
    • Музей шоколада (Schokoladenmuseum) – 24% от цены входа.
    • Археологическая зона Кёльн – 20% от цены входа, за исключением специальных выставок.
    • Центр документации периода национал-социализма EL-DE Haus NS – 20% от цены входа, за исключением специальных выставок.
    • Сокровищница Кёльнского собора (Kölner Dom Schatzkammer) – 20% от цены входа, за исключением специальных выставок.
    • Музей прикладного искусства (Museum für Angewandte Kunst) – 20% от цены за вход, за исключением специальных выставок.
    • Музей восточноазиатского искусства (Museum for Ostasiatische Kunst) – 20% от цены входа, за исключением специальных выставок.
    • Музей Людвига – 20% от цены входа, за исключением специальных выставок.
    • Музей средневекового искусства Шнютген – 20% от цены входа, за исключением специальных выставок.
    • Этнологический музей Раутенштрауха-Йоста – 20% от цены входа, за исключением специальных выставок.
    • Римско-германский музей – 20% от цены входа, за исключением специальных выставок.
    • Государственный музей Кёльна – 20% от цены входа, за исключением специальных выставок.
    • Музей Вальрафа-Рихарца – 20% от цены входа, за исключением специальных выставок.
    Питание
    • Karstadt Le Buffet Restaurant & Café – 20% от стоимости еды и напитков.
    • Maritim Hotel – 20% от всех блюд и напитков в кафе Heumarkt.
    • Brauhaus Sion – 15% от основного меню.
    • Кафе Scholl – 15% от цены комплексных обедов.
    • Dinea Café & Restaurant в комплексе GALERIA Kaufhof – 15% скидка (без специальных предложений).
    • Hard Rock Cafe Cologne – скидка в 15% (не распорстраняется на алкогольные напитки).
    • Осмотр достопримечательностей.
    • Тур KölnTourismus – 50% от стоимость тура (кроме туров по субботам и воскресеньям).
    • Тур Colonia Prima – 28% от тура по костюмам «Посетите запретный город Генриха Гейне в Кёльне».
    • Экскурсия Stadtgeschichten Köln – 23% от всех туров.
    • CCS Busreisen GmbH – 20% от дневного билета на обзорные автобусные туры.
    • Тур Colonia Prima – 20% на туры по костюмам.
    • Художественный музей Кёльнского архиепископства «Колумба» – 20% от общедоступных туров.
    • Паром Köln Düsseldorfer (KD) – 20% от обычной платы за проезд, исключая специальные круизы.
    • Паром KölnTourist – 20% на панорамные круизы, круизы по гавани и дневные круизы на день по массиву Зибенгебирге.
    • Прокат велосипедов на Центральном вокзале – скидка 20% на аренду City–Bike на 1 день.
    • StadtKunst Köln – 20% от всех туров.
    • Inside Cologne – 15–20% от всех общедоступных туров для взрослых.
    • Тур RheinEnergie – 17% скидка для взрослых.
    • KölnerCity Tour e.K. – 15% от всех экскурсионных автобусных туров.
    • KölnTourismus – скидка 15% на общественные экскурсии по городу.
    • perpedalo Köln Rikscha – скидка 15% на все поездки.
    Развлечения
    • Studiobühne Köln – скидка 50% на проездной билет.
    • Мини-поезд Wolters Bimmelbahn – 42% скидка для взрослых.
    • Кёльнский театр комедии – 28% от цены входа.
    • Зоопарк Кёльна – 17% скидка для взрослых и 24% для детей.
    • Гюрцених-оркестр в филармонии – 20% концертов в понедельник или вторник.
    • Детский музей Odysseum – 20% от цены входа.
    • Кёльнская опера – 20% от всех представлений.
    • Театр-ам-Дом (Theatre am Dom) – 20% от всех представлений.
    • Хоккейный клуб «Кёльнер Хайе» – 15% от главных матчей KEC.
    • Канатная дорога (Seilbahn) – 15% скидка для взрослых.
    • Театр Theater am Bauturm freies Schauspiel – 15% от стоимости билета.
    • koelnwhisky Dieter Matuschke – скидка 10% на дегустацию виски и рома.
    Шопинг
    • Hard Rock Cafe Köln – 15% скидка в Rock Shop.
    • KölnTourismus – 15% от всех покупок в KölnShop.
    • 4711 Traditionshaus – скидка 10% на покупки на сумму от 25 €.
    • Музей духов Duftmuseum Farina – скидка 10% от стоимости оригинального одеколона Eau de Cologne.
    • koelnwhisky Dieter Matuschke – 10% на международные марки виски, вин и ликеров.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Карта KölnCard:
    • Бесплатный проезд на автобусах и поездах
    • Скидка до 50% на достопримечательности и музеи
    • Скидка до 50% на экскурсионные туры
    • Скидка до 20% на рестораны
    • Скидка до 15% в магазинах
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 2 дней
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
    Важная информация
    • Существует четыре типа карт, каждый из которых распространяется на одного человека или группы до пяти человек в течение 24/48 часов:
    • KölnCard включает в себя бесплатный проезд в пределах города
    • Карта KölnCard действует в течение 24 или 48 часов с момента его первого использования. Например, первая поездка на метро или посещение музея со скидкой. Если вы используете карту в первый раз в 15:00, она будет действительна до 15:00 завтрашнего или послезавтрашнего дня
    Требования к участникам
    • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
    • You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

    Вы сами выбираете дату и время

    J
    6 ноя 2019
    Я был в городе чуть более 24 часов и, честно говоря, вам не нужно на общественном транспорте. Если вы не планируете уходить из центра города. Однажды я ушел в подполье, потому что хотел быстро добраться куда-нибудь, но в остальном я гулял, чтобы посмотреть город и сделать снимки, даже в небольшой дождь. Также вы не можете использовать это, чтобы получить скидку на карту Музея.
    А
    11 авг 2017
    Мы использовали это для последней части трехдневной поездки - в основном для бесплатного транспорта и дополнительного бонуса, который мы получили скидку для зоопарка. Стоит получить, если вы планируете посетить любое из более дорогих мест, охватываемых картой, в противном случае вам может быть лучше просто купить проездной. Одним из недостатков было то, что после покупки этого и показа моего онлайн-ваучера туристическому офису в соответствии с инструкциями, я должен был отправить его по электронной почте девушке за столом, чтобы его можно было распечатать, поскольку они не смогли обработать электронный ваучер!
    А
    6 янв 2020
    Отличная возможность для скидок. Мы много сэкономили на музеях и поездках на поезде! Определенно стоит того.
    Ещё 317 отзывов

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