Крупнейший аутлет на северо-западе Европы находится примерно в часе езды от Кёльна. Он закрыт всего один день в году - 1 января.

Часы работы: 10: 00-20:00 по будням и 9:00-20:00 по выходным.

Сайт на русском языке подробно рассказывает о выборе, ценах, удобствах (таких как бесплатный WiFi, кафе, детские площадки и т. д. )

Я отвезу вас из Кёльна, подожду 4 часа и верну вас туда, откуда началось путешествие. Городок Рурмонд - невероятно интересный сам по себе и я предлагаю экскурсию ⛳ по нему. Либо до и после шопинга, либо вовремя (например, для мужчин равнодушных к шопингу) пока дамы наслаждаются исполнением мечты.

Вы увидите:

Озёра Мааса, с парусниками и кемпингом

Собор Святого Христофора и Церковь ⛪ Девы Марии

уникальная библиотеку с презентацией "феномен Марии"

персонажей оперы "Ганс Потрошитель"

фрагмент мощей святого Иакова

кафе со знаменитыми Лимбургскими пирогами

ну, а такого супа буйабес по-лимбургски вы точно не ели

Конечно же вы сможете попробовать (а если захотите купить) неповторимый в своём вкусовом многообразии сыр, заглянуть в магазинчик с 250 сортами виски, 300 сортами ликера и много чего еще. Сам город 🏙️ также полон магазинов и лавочек на любой вкус и толщину кошелька.

P. S. О том, что в Нидерландах марихуана продается легально, вы знаете, поэтому изюминка города - coffeeshop вас тоже заинтересует!

Транспорт: автомобиль Peugeot 5008 с вместительным багажником.

А запомнить увиденное навсегда вам помогут мои фото, сделанные профессиональной камерой.

Ссылку на альбом и пароль к нему вы получите на e-mail (входит в стоимость)