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Из Кёльна в Рурмонд. Шоппинг, буйабес и марихуана

Григорий Л.
Григорий Л. – Гид из Кёльна
Из Кёльна в Рурмонд.

Шоппинг, буйабес и марихуана
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €180 за экскурсию

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Из Кёльна в Рурмонд. Шоппинг, буйабес и марихуана
Из Кёльна в Рурмонд. Шоппинг, буйабес и марихуана

Что вы увидите

  • Озёра Мааса, с парусниками и кемпингом
  • Собор Святого Христофора
  • Церковь Девы Марии
  • Уникальная библиотека Рурмонда
  • аутлет
Крупнейший аутлет на северо-западе Европы находится примерно в часе езды от Кёльна. Он закрыт всего один день в году - 1 января.
Часы работы: 10: 00-20:00 по будням и 9:00-20:00 по выходным.
Сайт на русском языке подробно рассказывает о выборе, ценах, удобствах (таких как бесплатный WiFi, кафе, детские площадки и т. д. )
Я отвезу вас из Кёльна, подожду 4 часа и верну вас туда, откуда началось путешествие. Городок Рурмонд - невероятно интересный сам по себе и я предлагаю экскурсию ⛳ по нему. Либо до и после шопинга, либо вовремя (например, для мужчин равнодушных к шопингу) пока дамы наслаждаются исполнением мечты.

Вы увидите:

  • Озёра Мааса, с парусниками и кемпингом
  • Собор Святого Христофора и Церковь ⛪ Девы Марии
  • уникальная библиотеку с презентацией "феномен Марии"
  • персонажей оперы "Ганс Потрошитель"
  • фрагмент мощей святого Иакова
  • кафе со знаменитыми Лимбургскими пирогами
  • ну, а такого супа буйабес по-лимбургски вы точно не ели
  • Конечно же вы сможете попробовать (а если захотите купить) неповторимый в своём вкусовом многообразии сыр, заглянуть в магазинчик с 250 сортами виски, 300 сортами ликера и много чего еще. Сам город 🏙️ также полон магазинов и лавочек на любой вкус и толщину кошелька.
P. S. О том, что в Нидерландах марихуана продается легально, вы знаете, поэтому изюминка города - coffeeshop вас тоже заинтересует!
Транспорт: автомобиль Peugeot 5008 с вместительным багажником.
А запомнить увиденное навсегда вам помогут мои фото, сделанные профессиональной камерой.
Ссылку на альбом и пароль к нему вы получите на e-mail (входит в стоимость)
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспорт: автомобиль (45 ев­ро)
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Из Кёльна в Рурмонд. Шоппинг, буйабес и марихуана
Из Кёльна в Рурмонд. Шоппинг, буйабес и марихуана
Из Кёльна в Рурмонд. Шоппинг, буйабес и марихуана
Из Кёльна в Рурмонд. Шоппинг, буйабес и марихуана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Григорий Л.
Григорий Л.
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