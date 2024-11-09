По Афинам - с ветерком! Мотоэкскурсия

Индивидуальная мотоэкскурсия по Афинам: Акрополь, Ликабет, Парфенон и другие знаковые места. Быстро и комфортно познакомьтесь с историей и мифологией города
Путешествие на мотоцикле по Афинам дарит уникальные впечатления. Ощутите свободу и независимость, посетив места, куда не добраться пешком или на машине. Вас ждут виды на Акрополь, Ликабет, Парфенон и другие
читать дальше

исторические памятники. Узнайте интересные факты о жертвоприношениях, античной демократии и первом марафонском бегуне. Маршрут можно изменить по вашему желанию. Экскурсия подходит для тех, кто интересуется историей и мифологией и хочет быстро увидеть главное

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏍️ Уникальный способ передвижения
  • 🏛️ Посещение знаковых мест
  • 🌟 Ощущение свободы и независимости
  • 📚 Интересные исторические факты
  • 👀 Возможность изменить маршрут
    • По Афинам - с ветерком! Мотоэкскурсия
    По Афинам - с ветерком! Мотоэкскурсия
    По Афинам - с ветерком! Мотоэкскурсия
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

    Что можно увидеть

  • Холм Акрополь
  • Парфенон
  • Пропилеи
  • Храм Ники Аптерос
  • Храм Эрехтейон
  • Одеон Герода Аттика
  • Холм Ареопаг
  • Храм Гефеста
  • Холм Ликабет
  • Стадион Каллимармаро
  • Храм Зевса Олимпийского
  • Арка Адриана
  • Парламент
  • Площадь Синтагма
  • Три храма знаний

    • Описание экскурсии

    • Холм Акрополь: Парфенон, Пропилеи, храм Ники Аптерос, храм Эрехтейон, Одеон Герода Аттика
    • Холм Ареопаг и храм богу Гефесту — самый хороший сохранившийся храм в Греции
    • Холм Ликабет — самый высокий холм в Афинах с чудесным видом на весь город
    • Стадион «Каллимармаро» — единственный мраморный стадион в мире, на нём возрождались Олимпийские игры
    • Храм Зевса Олимпийского и Арка Адриана. Парламент, площадь Синтагма и смена караула — незабываемое зрелище!
    • Три храма знаний — неоклассическая трилогия Библиотека, Институт и Академия — самое красивое и золотое неоклассическое здание в мире

    Маршрут может быть изменён по вашему желанию.

    Вы узнаете:

    • почему наш город посвящён богине Афине и как происходили жертвоприношения
    • почему театр и античная демократия зародилась именно в Афинах
    • сколько километров на самом деле пробежал первый марафонский бегун

    Кому подойдёт эта экскурсия

    Тем, кто хоть немного интересуется историей и мифологией и хочет быстро и комфортно увидеть главное.

    Организационные детали

    • Экскурсия может быть проведена для большего кол-ва человек на авто, подробности уточняйте в переписке
    • С вами будет гид-водитель мотоцикла, а вы разместитесь на заднем месте
    • Вам выдадут шлем

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Афин

    Похожие экскурсии из Афин

    Афины: тайны и мифы
    Пешая
    91 отзыв
    3 часа
    Индивидуальная
    до 5 чел.
    Афины: погружение в мир древних тайн и мифов
    Поднимитесь на Акрополь, ощутите дух древности и узнайте удивительные истории, стоящие за каменными гигантами Афин
    Начало: У метро Акрополь
    Сегодня в 15:00
    12 ноя в 08:00
    169 за всё до 5 чел.
    Афины для детей и взрослых
    Пешая
    56 отзывов
    3 часа
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Афины для детей и взрослых
    Побывать на 3 холмах, подтянуть знания об Элладе и выучить пару фраз на местном языке
    Сегодня в 09:00
    Завтра в 09:00
    100 за всё до 4 чел.
    Афины для детей и взрослых
    Пешая
    61 отзыв
    2 часа
    Индивидуальная
    до 5 чел.
    Афины для детей и взрослых: путешествие в мир древних мифов и историй
    Погрузитесь в волшебный мир древних Афин, где история оживает перед вашими глазами. Экскурсия, которая увлечет как детей, так и взрослых
    Начало: Syntagma square
    Сегодня в 09:00
    Завтра в 08:00
    139 за всё до 5 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Афинах. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Афинах
    ХорошоТам