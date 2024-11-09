Путешествие на мотоцикле по Афинам дарит уникальные впечатления. Ощутите свободу и независимость, посетив места, куда не добраться пешком или на машине. Вас ждут виды на Акрополь, Ликабет, Парфенон и другие
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Холм Акрополь: Парфенон, Пропилеи, храм Ники Аптерос, храм Эрехтейон, Одеон Герода Аттика
- Холм Ареопаг и храм богу Гефесту — самый хороший сохранившийся храм в Греции
- Холм Ликабет — самый высокий холм в Афинах с чудесным видом на весь город
- Стадион «Каллимармаро» — единственный мраморный стадион в мире, на нём возрождались Олимпийские игры
- Храм Зевса Олимпийского и Арка Адриана. Парламент, площадь Синтагма и смена караула — незабываемое зрелище!
- Три храма знаний — неоклассическая трилогия Библиотека, Институт и Академия — самое красивое и золотое неоклассическое здание в мире
Маршрут может быть изменён по вашему желанию.
Вы узнаете:
- почему наш город посвящён богине Афине и как происходили жертвоприношения
- почему театр и античная демократия зародилась именно в Афинах
- сколько километров на самом деле пробежал первый марафонский бегун
Кому подойдёт эта экскурсия
Тем, кто хоть немного интересуется историей и мифологией и хочет быстро и комфортно увидеть главное.
Организационные детали
- Экскурсия может быть проведена для большего кол-ва человек на авто, подробности уточняйте в переписке
- С вами будет гид-водитель мотоцикла, а вы разместитесь на заднем месте
- Вам выдадут шлем
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Афинах
Провели экскурсии для 63 туристов
Мы — команда лицензированных гидов экскурсоводов, проводим любые экскурсии по Афинам и вне: пешеходные, на авто, минивэне, мотоцикле. Являемся дипломированными историками-археологами Греции, участвуем в археологических раскопках, углублённо изучаем мифологию. Наши маршрутыЗадать вопрос
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