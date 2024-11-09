читать дальше исторические памятники. Узнайте интересные факты о жертвоприношениях, античной демократии и первом марафонском бегуне. Маршрут можно изменить по вашему желанию. Экскурсия подходит для тех, кто интересуется историей и мифологией и хочет быстро увидеть главное

Путешествие на мотоцикле по Афинам дарит уникальные впечатления. Ощутите свободу и независимость, посетив места, куда не добраться пешком или на машине. Вас ждут виды на Акрополь, Ликабет, Парфенон и другие