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Экскурсия по Афинам с посещением Акрополя

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2 отзыва
Спутник А.
Спутник А. – Гид из Афин
На автомобиле 🚘 с гидом вы побываете возле самых главных зданий современных Афин: Президентского дворца, здания парламента, памятника лорду Байрону.

Увидите знаменитую Афинскую трилогию и Панатинаикос.

После экскурсии 🧭 в городе вы увидите древний Акрополь.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €275 за экскурсию

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Экскурсия по Афинам с посещением Акрополя
Экскурсия по Афинам с посещением Акрополя

Что вы увидите

  • Президентский дворцец
  • Панафинейский стадион
  • Афинская неоклассическая трилогия
  • памятник лорду Байрону
  • Акрополь
Если есть желание почувствовать жизнь древнего города всей душой, полюбоваться гармонией между современностью и древностью, тогда смело можете заказывать экскурсию ⛳ по Афинам. В её процессе Вы сможете ознакомиться с «эвзонами» – почётным караулом Президентского дворца, Панафинейским стадионом, который целиком сделан из белого мрамора (именно на этом стадионе проводились первые Олимпийские игры современного мира), также греческий парламент, комплексом зданий знаменитого Университета, Академией Наук, громадной библиотекой, грандиозным памятником лорду Байрону, который был известным борцом за независимость Греции. И, конечно же, Вы сможете увидеть знаменитый и величавый афинский Акрополь, который потрясает своим видом и в наши дни. Особого внимания заслуживают греческие музеи 🖼, в которых можно увидеть подлинники работ великих греческих мастеров древности, и полной мере насладиться старинной атмосферой Афин.
Если выдастся свободная минутка, то не упустите возможность прогулки по туристическому местечку Плаке, этот район города всячески привлекает туристов своей красотой и услужливостью, и, прогулявшись по этому району, Вы гарантированно не разочаруетесь в поездке.
Что входит
  • Услуги опытного лицензированного гида
  • Автомобиль и водитель
Что не входит
  • Входные билеты в музей
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Экскурсия по Афинам с посещением Акрополя
Экскурсия по Афинам с посещением Акрополя
Экскурсия по Афинам с посещением Акрополя
Экскурсия по Афинам с посещением Акрополя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник А.
Спутник А.
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2 отзыва оставили туристы

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