Если есть желание почувствовать жизнь древнего города всей душой, полюбоваться гармонией между современностью и древностью, тогда смело можете заказывать экскурсию ⛳ по Афинам. В её процессе Вы сможете ознакомиться с «эвзонами» – почётным караулом Президентского дворца, Панафинейским стадионом, который целиком сделан из белого мрамора (именно на этом стадионе проводились первые Олимпийские игры современного мира), также греческий парламент, комплексом зданий знаменитого Университета, Академией Наук, громадной библиотекой, грандиозным памятником лорду Байрону, который был известным борцом за независимость Греции. И, конечно же, Вы сможете увидеть знаменитый и величавый афинский Акрополь, который потрясает своим видом и в наши дни. Особого внимания заслуживают греческие музеи 🖼, в которых можно увидеть подлинники работ великих греческих мастеров древности, и полной мере насладиться старинной атмосферой Афин.

Если выдастся свободная минутка, то не упустите возможность прогулки по туристическому местечку Плаке, этот район города всячески привлекает туристов своей красотой и услужливостью, и, прогулявшись по этому району, Вы гарантированно не разочаруетесь в поездке.