Мои заказы

Наследие античности: аудиоэкскурсия по Афинам + билет в Акрополь

Откройте для себя величие Афин с аудиоэкскурсией, включающей билет в Акрополь. Исследуйте храмы и мифы Древней Греции
Самостоятельная аудиоэкскурсия по Афинам предлагает путешествие через тысячелетия. Гости увидят Акрополь, Парфенон и другие исторические памятники. Это уникальная возможность узнать о жизни древних греков и их мифах. Включён входной билет в Акрополь, что делает экскурсию ещё более доступной и удобной. Приложение с аудиогидом проведёт по маршруту, не требуя интернета. Важно взять с собой наушники и заряженный смартфон

5 причин купить этот билет

  • 🎧 Удобная аудиоэкскурсия
  • 🏛 Включён билет в Акрополь
  • 📱 Приложение с маршрутом
  • 🗺 Погружение в историю
  • ⛪ Визит к древним храмам
Наследие античности: аудиоэкскурсия по Афинам + билет в Акрополь© Экскурсии с аудиогидом
Наследие античности: аудиоэкскурсия по Афинам + билет в Акрополь© Экскурсии с аудиогидом
Наследие античности: аудиоэкскурсия по Афинам + билет в Акрополь© Экскурсии с аудиогидом
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Что можно увидеть

  • Библиотека Адриана
  • Римская Агора
  • Акрополь
  • Храм Ники Аптерос
  • Парфенон
  • Эрехтейон
  • Театр Диониса
  • Арка Адриана
  • Греческий парламент
  • Кафедральный собор

Описание билета

Библиотека Адриана рядом с железнодорожной станцией Монастираки. Здесь вы познакомитесь с тысячелетней историей Афин.

Римская Агора. Узнаете о золотом веке Греции и её упадке после Пелопоннесской войны.

Акрополь — афинская цитадель, дом античных богов и царей с прекрасно сохранившейся архитектурой.

Храм Ники Аптерос, посвящённый богине победы. Расположен на Акрополе и известен своим фронтоном с изображением Ники с трофеем в руках.

Парфенон — главный храм Акрополя, посвящённый богине Афине. Один из самых известных памятников древнегреческой архитектуры, построенный в 5 веке до н. э.

Эрехтейон — храм в честь Афины, Посейдона и Эрехтея. Известен своим портиком кариатид и рельефами с изображением сцен из греческой мифологии.

Театр Диониса на южном склоне Акрополя. Один из старейших театров в мире. Здесь проводились не только представления, но и религиозные праздники.

Арка Адриана у подножия Акрополя — римская триумфальная арка, построенная во 2 веке н. э. Является одной из немногих сохранившихся римских построек в Афинах.

Греческий парламент на площади Синтагма. Архитектура здания включает как древние, так и современные элементы неоклассицизма и модернизма.

Кафедральный собор — духовное сердце Афин, где переплелись византийские традиции и современное православие. Главный храм Греции, по значимости сравнимый с Ватиканом.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включён входной билет в Акрополь
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€96
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У библиотеки Адриана
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Афинах
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
читать дальше

и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
1
2
1
Mariia
Mariia
17 апр 2025
Аудиоэкскурсия интересная,но по моему мнению слишком дорогая цена для относительного малого количества информации
Аудиоэкскурсия интересная,но по моему мнению слишком дорогая цена для относительного малого количества информацииАудиоэкскурсия интересная,но по моему мнению слишком дорогая цена для относительного малого количества информацииАудиоэкскурсия интересная,но по моему мнению слишком дорогая цена для относительного малого количества информацииАудиоэкскурсия интересная,но по моему мнению слишком дорогая цена для относительного малого количества информацииАудиоэкскурсия интересная,но по моему мнению слишком дорогая цена для относительного малого количества информацииАудиоэкскурсия интересная,но по моему мнению слишком дорогая цена для относительного малого количества информацииАудиоэкскурсия интересная,но по моему мнению слишком дорогая цена для относительного малого количества информации
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Спасибо за ваш отзыв и честную обратную связь.
Рады, что вам показалась интересной сама экскурсия — это очень ценно! Что касается
читать дальше

объема информации и соотношения с ценой — мы обязательно передадим это нашим авторам. Нам важно, чтобы впечатление от прогулки было не только вдохновляющим, но и оправдывало ожидания по наполненности.
Если у вас будут идеи, чего хотелось бы больше — исторических деталей, каких-то неожиданных фактов или, может быть, рекомендаций по маршруту — будем рады услышать!

Входит в следующие категории Афин

Похожие экскурсии из Афин

Погружение в Античность: Акрополь, Парфенон и Новый музей
Пешая
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Погружение в Античность: Акрополь и Парфенон
Погрузитесь в мир древнегреческого искусства, посетив Акрополь и Новый музей. Восхититесь архитектурой Парфенона и другими шедеврами античности
Начало: У подножия Акрополя
Завтра в 12:30
11 ноя в 12:30
€164 за всё до 10 чел.
Акрополь с профессиональным гидом
Пешая
3 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Акрополь в Афинах: историческое путешествие с гидом
Познайте тайны Акрополя, встретьтесь лицом к лицу с древней историей и архитектурой, вместе с опытным гидом
Начало: В районе метро Акрополь
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€182 за всё до 5 чел.
Акрополь: в гости к богине Афине
Пешая
1.5 часа
97 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Акрополь в Афинах: эксклюзивное путешествие в прошлое
Поднимитесь на священную скалу Акрополя, чтобы увидеть величественный Парфенон и загадочный Эрехтейон. Полное погружение в древнегреческую историю ждет вас
Начало: У метро Акрополи
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€120 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Афинах. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Афинах