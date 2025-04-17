Самостоятельная аудиоэкскурсия по Афинам предлагает путешествие через тысячелетия. Гости увидят Акрополь, Парфенон и другие исторические памятники. Это уникальная возможность узнать о жизни древних греков и их мифах. Включён входной билет в Акрополь, что делает экскурсию ещё более доступной и удобной. Приложение с аудиогидом проведёт по маршруту, не требуя интернета. Важно взять с собой наушники и заряженный смартфон

Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Библиотека Адриана рядом с железнодорожной станцией Монастираки. Здесь вы познакомитесь с тысячелетней историей Афин.

Римская Агора. Узнаете о золотом веке Греции и её упадке после Пелопоннесской войны.

Акрополь — афинская цитадель, дом античных богов и царей с прекрасно сохранившейся архитектурой.

Храм Ники Аптерос, посвящённый богине победы. Расположен на Акрополе и известен своим фронтоном с изображением Ники с трофеем в руках.

Парфенон — главный храм Акрополя, посвящённый богине Афине. Один из самых известных памятников древнегреческой архитектуры, построенный в 5 веке до н. э.

Эрехтейон — храм в честь Афины, Посейдона и Эрехтея. Известен своим портиком кариатид и рельефами с изображением сцен из греческой мифологии.

Театр Диониса на южном склоне Акрополя. Один из старейших театров в мире. Здесь проводились не только представления, но и религиозные праздники.

Арка Адриана у подножия Акрополя — римская триумфальная арка, построенная во 2 веке н. э. Является одной из немногих сохранившихся римских построек в Афинах.

Греческий парламент на площади Синтагма. Архитектура здания включает как древние, так и современные элементы неоклассицизма и модернизма.

Кафедральный собор — духовное сердце Афин, где переплелись византийские традиции и современное православие. Главный храм Греции, по значимости сравнимый с Ватиканом.

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

