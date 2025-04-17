Наследие античности: аудиоэкскурсия по Афинам + билет в Акрополь
Откройте для себя величие Афин с аудиоэкскурсией, включающей билет в Акрополь. Исследуйте храмы и мифы Древней Греции
Самостоятельная аудиоэкскурсия по Афинам предлагает путешествие через тысячелетия. Гости увидят Акрополь, Парфенон и другие исторические памятники. Это уникальная возможность узнать о жизни древних греков и их мифах. Включён входной билет в Акрополь, что делает экскурсию ещё более доступной и удобной. Приложение с аудиогидом проведёт по маршруту, не требуя интернета. Важно взять с собой наушники и заряженный смартфон
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Афинах
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё читать дальше
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.
Mariia
17 апр 2025
Аудиоэкскурсия интересная,но по моему мнению слишком дорогая цена для относительного малого количества информации
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Спасибо за ваш отзыв и честную обратную связь. Рады, что вам показалась интересной сама экскурсия — это очень ценно! Что касается читать дальше
объема информации и соотношения с ценой — мы обязательно передадим это нашим авторам. Нам важно, чтобы впечатление от прогулки было не только вдохновляющим, но и оправдывало ожидания по наполненности. Если у вас будут идеи, чего хотелось бы больше — исторических деталей, каких-то неожиданных фактов или, может быть, рекомендаций по маршруту — будем рады услышать!