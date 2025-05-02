Мои заказы

День на склоне горы Мтирала: водопады, мандариновый сад и мастер-класс

Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Колхидскому лесу с посещением водопадов и кулинарным мастер-классом в гостеприимной аджарской семье
Экскурсия по горе Мтирала - это захватывающее путешествие по горным тропам с уникальной флорой и фауной.

Участники смогут увидеть живописные водопады и мандариновый сад, а также освоить кулинарные секреты аджарской кухни. В деревенском доме гостей ждет мастер-класс по приготовлению хачапури и долмы.

Узнайте о значении Колхидских лесов, входящих в список ЮНЕСКО, и откройте для себя удивительные факты о местной природе и культуре
5
1 отзыв

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🌿 Уникальная природа Колхидского леса
  • 🍽 Кулинарный мастер-класс
  • 🏞 Живописные водопады
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Гостеприимство аджарской семьи
  • 📚 Интересные факты о регионе
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Колхидский лес
  • Водопады
  • Мандариновый сад

Описание мастер-класса

Прогулка по Колхидскому лесу (5–7 км)

Романтики называют гору Мтирала «плачущей красавицей», ведь она, подобно Царевне-Несмеяне, укутывается в плотные туманы и заливается проливными дождями. Циники же зовут её «мочевым пузырём» Грузии — примерно за то же самое.
Мы поговорим о местной растительности и особенностях региона. Обсудим Аджарию, но не забудем про Сванети, Тушети, Хевсурети и не только.

Кулинарный мастер-класс и обед

Свежий воздух и физическая активность разбудят зверский аппетит, поэтому после экскурсии вас ждёт кулинарный мастер-класс и сытная трапеза в деревенском доме у аджарской семьи. Вы научитесь готовить хачапури по-аджарски и долму.

Вы узнаете:

  • что такое «бутылочное горлышко» для орнитологов
  • как листопадные деревья узнают, что надо сбрасывать листья (в тех краях, где нет зимы)
  • что общего у цветочного бутона и правила «золотого сечения»
  • почему Колхидские леса входят в список ЮНЕСКО

Организационные детали

Кулинарный мастер-класс и обед входят в стоимость экскурсии.

Дополнительные расходы по желанию (обсудите это в переписке с гидом)

  • трансфер (туда и обратно) — $25
  • сбор мандаринов — 15 лари (€5) за человека
  • посещение пасеки — 45 лари (€15) за человека

Галина
Галина — ваш гид в Батуми
Провела экскурсии для 5303 туристов
Первый раз я была в Грузии в бессознательном возрасте, а в сознательном приехала в 2003 году, когда это ещё не было трендом, и с тех пор бываю каждый год. Каждый
читать дальше

раз я думаю, что видела всё, но находится то, что удивляет и иногда трогает меня до слёз. Я изучаю средневековое искусство и расскажу о том, как это было в Грузии. Когда-то занималась энологией (наукой о вине) и поделюсь с вами своими находками. На экскурсиях уделяю особое внимание фольклору, легендам, обычаям, быту и образу жизни. Но это же великолепные влажные субтропики — как тут не поговорить об окружающей нас природе! А ещё при слове «Грузия» (Сакартвело) я всегда улыбаюсь. Постараюсь, чтобы у вас появилась такая же привычка:)

М
Мария
2 мая 2025
Экскурсия невероятная! Безумно красивые места! Галина замечательный и очень интересный человек, заражающий любовью к окружающему миру ❤️
