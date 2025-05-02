Экскурсия по горе Мтирала - это захватывающее путешествие по горным тропам с уникальной флорой и фауной.
Участники смогут увидеть живописные водопады и мандариновый сад, а также освоить кулинарные секреты аджарской кухни. В деревенском доме гостей ждет мастер-класс по приготовлению хачапури и долмы.
Узнайте о значении Колхидских лесов, входящих в список ЮНЕСКО, и откройте для себя удивительные факты о местной природе и культуре
5 причин купить этот мастер-класс
- 🌿 Уникальная природа Колхидского леса
- 🍽 Кулинарный мастер-класс
- 🏞 Живописные водопады
- 👨👩👧👦 Гостеприимство аджарской семьи
- 📚 Интересные факты о регионе
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Колхидский лес
- Водопады
- Мандариновый сад
Описание мастер-класса
Прогулка по Колхидскому лесу (5–7 км)
Романтики называют гору Мтирала «плачущей красавицей», ведь она, подобно Царевне-Несмеяне, укутывается в плотные туманы и заливается проливными дождями. Циники же зовут её «мочевым пузырём» Грузии — примерно за то же самое.
Мы поговорим о местной растительности и особенностях региона. Обсудим Аджарию, но не забудем про Сванети, Тушети, Хевсурети и не только.
Кулинарный мастер-класс и обед
Свежий воздух и физическая активность разбудят зверский аппетит, поэтому после экскурсии вас ждёт кулинарный мастер-класс и сытная трапеза в деревенском доме у аджарской семьи. Вы научитесь готовить хачапури по-аджарски и долму.
Вы узнаете:
- что такое «бутылочное горлышко» для орнитологов
- как листопадные деревья узнают, что надо сбрасывать листья (в тех краях, где нет зимы)
- что общего у цветочного бутона и правила «золотого сечения»
- почему Колхидские леса входят в список ЮНЕСКО
Организационные детали
Кулинарный мастер-класс и обед входят в стоимость экскурсии.
Дополнительные расходы по желанию (обсудите это в переписке с гидом)
- трансфер (туда и обратно) — $25
- сбор мандаринов — 15 лари (€5) за человека
- посещение пасеки — 45 лари (€15) за человека
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Батуми
Провела экскурсии для 5303 туристов
Первый раз я была в Грузии в бессознательном возрасте, а в сознательном приехала в 2003 году, когда это ещё не было трендом, и с тех пор бываю каждый год. КаждыйЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
2 мая 2025
Экскурсия невероятная! Безумно красивые места! Галина замечательный и очень интересный человек, заражающий любовью к окружающему миру ❤️
