Экскурсия по горе Мтирала - это захватывающее путешествие по горным тропам с уникальной флорой и фауной. Участники смогут увидеть живописные водопады и мандариновый сад, а также освоить кулинарные секреты аджарской кухни. В деревенском доме гостей ждет мастер-класс по приготовлению хачапури и долмы. Узнайте о значении Колхидских лесов, входящих в список ЮНЕСКО, и откройте для себя удивительные факты о местной природе и культуре

от €180 за 1–3 человек или €60 за человека, если вас больше

Описание мастер-класса

Прогулка по Колхидскому лесу (5–7 км)

Романтики называют гору Мтирала «плачущей красавицей», ведь она, подобно Царевне-Несмеяне, укутывается в плотные туманы и заливается проливными дождями. Циники же зовут её «мочевым пузырём» Грузии — примерно за то же самое.

Мы поговорим о местной растительности и особенностях региона. Обсудим Аджарию, но не забудем про Сванети, Тушети, Хевсурети и не только.

Кулинарный мастер-класс и обед

Свежий воздух и физическая активность разбудят зверский аппетит, поэтому после экскурсии вас ждёт кулинарный мастер-класс и сытная трапеза в деревенском доме у аджарской семьи. Вы научитесь готовить хачапури по-аджарски и долму.

Вы узнаете:

что такое «бутылочное горлышко» для орнитологов

как листопадные деревья узнают, что надо сбрасывать листья (в тех краях, где нет зимы)

что общего у цветочного бутона и правила «золотого сечения»

почему Колхидские леса входят в список ЮНЕСКО

Организационные детали

Кулинарный мастер-класс и обед входят в стоимость экскурсии.

Дополнительные расходы по желанию (обсудите это в переписке с гидом)