Грузинская Амазонка: озеро Палеостоми, два парка и чёрный пляж
Западная Грузия - с прогулкой на катере, экзотическими растениями и музыкой. Из Батуми
Это маршрут, чтобы увидеть Западную Грузию сразу с нескольких сторон.
Вы прогуляетесь по Музыкальному и Дендрологическому паркам, проплывёте на катере по озеру Палеостоми среди колхидских болот и камышей, а завершите путешествие на пляже Малтаква с необычным чёрным магнитным песком.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Батуми
10:20–11:05 — Музыкальный парк
Среди деревьев установлены скульптуры знаменитых музыкантов, а рядом звучат их произведения. Мы поговорим об истории парка, а также вспомним Илико Сухишвили, Нино Рамишвили и других выдающихся деятелей грузинской культуры.
11:15–12:15 — Дендрологический парк
Здесь собраны растения со всего мира, а среди них живут павлины, фламинго, лемуры и другие животные. Вы узнаете, как создавался парк и откуда сюда привезли его необычных обитателей.
12:45–13:45 — Колхидский национальный парк и озеро Палеостоми. На катере отправимся по озеру через заросли камыша и водных растений, благодаря которым маршрут получил название «Грузинская Амазонка». Поговорим о древней Колхиде, мифе о золотом руне, природных особенностях региона и экосистеме, охраняемой ЮНЕСКО.
13:45–14:45 — пикник на берегу озера Палеостоми
Отдохнём на природе и насладимся пейзажами.
15:00–16:00 — пляж Малтаква
Завершим день на берегу Чёрного моря с необычным магнитным песком. При желании можно искупаться, прогуляться вдоль моря или просто отдохнуть.
16:00 — выезд
17:30 — возвращение в Батуми
Тайминг ориентировочный и может меняться в зависимости от дорожной ситуации и темпа группы.
Организационные детали
Едем на комфортабельном минивэне. Детское кресло предоставляется по предварительному запросу
На маршруте предстоит много ходить, в том числе по природным тропам
Маршрут подходит путешественникам от 3 лет, однако из-за продолжительности поездки и прогулки на катере рекомендуем заранее оценить, будет ли программа комфортна для ребёнка
Дополнительно оплачивается питание
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамаз — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 28 туристов
Грузия — это мой дом с самого рождения, а Батуми стал родным городом много лет назад. Я выбрал его неслучайно: здесь сливаются горы и море, восточная и европейская атмосфера, древние читать дальшеуменьшить
традиции и современная жизнь. За годы я объездил всю страну — от Сванетских башен до виноградников Кахетии, от пещер Уплисцихе до каньонов Окаце — но каждый раз возвращаюсь в Батуми с чувством, что лучшее место на земле всё-таки здесь. Я знаю Аджарию вдоль и поперёк: её тёплые побережья, туманные перевалы, горные аулы и секретные пляжи, о которых не пишут в путеводителях.
Свободно говорю на трёх языках: русском, грузинском и английском. Могу провести экскурсию на любом из них — выбирайте тот, на котором вам комфортнее. Для русскоязычных гостей это особенно удобно: вы услышите все тонкости истории, юмора и местных историй без потерь в переводе.
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