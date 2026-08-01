Это маршрут, чтобы увидеть Западную Грузию сразу с нескольких сторон. Вы прогуляетесь по Музыкальному и Дендрологическому паркам, проплывёте на катере по озеру Палеостоми среди колхидских болот и камышей, а завершите путешествие на пляже Малтаква с необычным чёрным магнитным песком.

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Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Батуми

10:20–11:05 — Музыкальный парк

Среди деревьев установлены скульптуры знаменитых музыкантов, а рядом звучат их произведения. Мы поговорим об истории парка, а также вспомним Илико Сухишвили, Нино Рамишвили и других выдающихся деятелей грузинской культуры.

11:15–12:15 — Дендрологический парк

Здесь собраны растения со всего мира, а среди них живут павлины, фламинго, лемуры и другие животные. Вы узнаете, как создавался парк и откуда сюда привезли его необычных обитателей.

12:45–13:45 — Колхидский национальный парк и озеро Палеостоми. На катере отправимся по озеру через заросли камыша и водных растений, благодаря которым маршрут получил название «Грузинская Амазонка». Поговорим о древней Колхиде, мифе о золотом руне, природных особенностях региона и экосистеме, охраняемой ЮНЕСКО.

13:45–14:45 — пикник на берегу озера Палеостоми

Отдохнём на природе и насладимся пейзажами.

15:00–16:00 — пляж Малтаква

Завершим день на берегу Чёрного моря с необычным магнитным песком. При желании можно искупаться, прогуляться вдоль моря или просто отдохнуть.

16:00 — выезд

17:30 — возвращение в Батуми

Тайминг ориентировочный и может меняться в зависимости от дорожной ситуации и темпа группы.

Организационные детали