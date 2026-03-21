3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Кутаиси — главный город Имеретии, старинный центр грузинской государственности и столица древней Колхиды, насчитывающей более 4000 лет. Вы погуляете по улочкам Старого города и кинете монетку в Колхидский фонтан. Далее посетите храм Баграта, который можно увидеть из любой точки Кутаиси. Возведенный на Архиерейской горе на рубеже X-XI веков, он впечатлит вас величием, изящной резьбой и мозаиками. Я расскажу, при каком правителе был построен храм, кто был здесь коронован и почему он сыграл исключительную роль в средневековой истории Грузии.
Монастыри Гелати и Моцамета
Мы отправимся в монастырский комплекс Гелати, расположенный на вершине горы. Основанный святым царем Давидом IV Строителем в 1006 году, он стал усыпальницей грузинских царей и культовым местом для паломников. Следом вы посетите монастырь Моцамета IX века, где покоятся останки защитников Имеретии от арабского вторжения князей Мхеидзе. Вас впечатлит живописное место, в котором он расположен, — на высоком мысе, в ущелье реки Цхалцитела. Монастырь включает купольную Благовещенскую церковь, колокольню, две башни и монашеские кельи.
Пещера Прометея и заповедник Сатаплия
Наша следующая цель — пещера Прометея на северо-западе от Кутаиси. Вы исследуете живописные гроты, поплаваете на лодке по настоящей подземной речке и увидите захватывающие дух сталактиты, сталагмиты, водопады и даже целое озеро. Общение с удивительной природой продолжится в заповеднике Сатаплия, название котрого переводится как «место, где есть мед». В древние времена здесь действительно было пристанище диких пчел — сегодня вас ждут реликтовые колхидские леса, сохранившиеся следы динозавров и стеклянный балкон смотровой площадки, откуда открывается великолепная панорама Кутаиси и окружающей его природы.
Имеретинская кухня
По пути вы заедете на винодельню с музеем, попробуете 4 сорта вина, чачу, медовуху, бренди, пиво и имеретинский сыр. А завершится экскурсия ужином в ресторане с национальным колоритом, где вы почувствуете все великолепие местной кухни.
Организационные детали
Транспортные расходы и питьевая вода включены в стоимость
Поездка на автомобиле Dodge Durango
Дополнительные расходы
Пещера Прометея — 40 лари/взрослые, 40 лари/дети 6-18 лет, до 6 лет бесплатно
Прогулка на лодке — 30 лари/чел.
Заповедник Сатаплия — 30 лари/взрослые,30 лари/дети 6-18 лет, до 6 лет бесплатно
Дегустация — 35 лари/чел.
Еда, напитки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У канатной дороги Арго
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1099 туристов
Добрый день! Меня зовут Давид, я родился, живу в Грузии и очень люблю свою страну. Работа гида для меня — это осознанный выбор, призвание и истинная страсть. Я покажу вам читать дальшеуменьшить
красоту и теплый нрав нашего края и людей, познакомлю не только с основными достопримечательностями, но и «изюминками» тех мест, куда мы отправимся. Как можно больше посмотреть и узнать, попробовать национальные блюда и напитки в «правильных» местах, пообщаться с местным населением — вот цель моих экскурсий!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Андрей
Давиди человек любящий свое дело, и родные места! Отличная поездка в Имеретию!
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Лилия
Все интересно и красиво. Даже дождь не помешал оценить красоту Кутаиси и его окрестностей.
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c
christie78
Спасибо Давиду за быстрый отклик (мы забронировали экскурсию в 11 вечера накануне) и прекрасно проведенный день! Несмотря на некоторые накладки в дороге, а с маленькими детьми без них никуда, мы читать дальшеуменьшить
смогли посмотреть почти все, что было запланировано (пещера Прометея была закрыта из-за сильных дождей, прошедших накануне, но нам и без нее впечатлений хватило). По факту экскурсия длилась более 12 часов, гид был бодр, терпелив к детским капризам, подстраивался под наши просьбы, забрал нас из дома и доставил домой. Посещенные места прекрасны - дети очаровались Сатаплией, а мы с мужем великолепными и такими разными храмами и монастырями Кутаиси. Экскурсию очень рекомендуем, аналогов ни на одном ресурсе не нашли. Единственное пожелание - конечно длинноват путь из Батуми до первой точки, если бы можно было сделать какую-то остановку на достопримечательности или посещение дегустации на полдороги, было бы вообще идеально (но не уверена, что по пути что-то есть, поэтому это просто пожелание, в конце концов это всего пара часов, но когда ездишь с детьми, на такие моменты обращаешь внимание). И еще совет будущим путешественникам - дорога и климат не всегда идеальны, поэтому если есть проблемы с укачиванием, запаситесь соответствующим лекарством. Нашего 7-летку жестко укачало на пути к Кутаиси со всеми вытекающими, но отдаю должное Давиду, ни единого замечания или слова недовольства, только терпение и готовность помочь.
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П
Павел
Были с Давидом на этой экскурсии уже аж целых два года назад. И, как зачастую бывает, написать хороший отзыв не дошли руки, а потом забылось. Но сейчас зашел в историю читать дальшеуменьшить
заказов на Трипстере - и с удовольствием это сделаю даже через два года спустя!
Экскурсия с Давидом оказалась, наверное, самой интересной из всех экскурсий, которые мы посетили в Грузии, и однозначно запомнилась нам больше всего. Давид сам родом из Имеретии, он очень любит свой край — и это чувствуется, это трепетное отношение передается и тебе, когда он рассказывает! ❤️ Что прекрасно — Давид не нагружает вас сухими фактами, а в форме дружеского общения (диалога) рассказывает вам о посещаемых местах, о традициях, обычаях, об истории, ориентируясь на то, что интересно и вам, и показывает удивительно красивые места. Кроме того, всегда очень ценно услышать частичку личной истории человека, связанную с тем местом, где проводится экскурсия — и это тоже было в ходе экскурсии. Также мы побывали с Давидом в частном доме-музее грузинского писателя Отиа Иоселиани, увидели и услышали много интересного, попробовали там вкуснейшего и ни на что не похожего домашнего грузинского вина!
Огромное спасибо Давиду за чудесную экскурсию и прекрасно проведенный день, о котором всегда приятно вспоминать! Мы обязательно вернемся еще!
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Е
Елена
Экскурсия нам очень понравилась. Начали мы на 3 часа позже (ребёнок не очень хорошо себя чувствовал с утра). Сначала отменили экскурсию. Давид успел вернуться назад домой, в Имеретию, а потом читать дальшеуменьшить
опять приехал к нам (в общей сложности, в тот день наш гид проехал 500 км). За что ему большое спасибо! Впечатления от поездки- незабываемые, с нотками экстрима. Только пещеры чего стоят! Страшно красиво!). Давид показал нам древние храмы - места энергетически сильные и очень важные для грузин! Провел экскурсию по родному городу Кутаиси. Ресторан «Дым» - отдельная тема. Очень вкусно и колоритно! Конечно, мы не все успели посмотреть. Стемнело. Но в целом, получили массу положительных эмоций. Спасибо большое гиду за прекрасную экскурсию!
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Александр
Интересная и очень насыщенная экскурсия по Имеретии с гидом Давидом. Посетили Цхалтубо и пещеру Прометея, целый ряд религиозных объектов, город Кутаиси, а также дом писателя Отиа Иоселиани, где состоялась дегустация читать дальшеуменьшить
сыров, вин и прочих напитков. Все очень понравилось: достопримечательности оказались заслуживающими внимания, погода - превосходной, транспорт - комфортабельным, а гид Давид - интересным рассказчиком, осторожным водителем и превосходным организатором. Вот только на данную экскурсию настоятельно рекомендовал бы ехать не из Батуми, а из Кутаиси, т. к. в моем случае более 5-и часов 10-часовой экскурсии занимала дорога (расстояние от Батуми до достопримечательностей Имеретии весьма существенное).
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