3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Из Батуми — в сказочную Имеретию!

Исследовать один из самых живописных регионов Грузии на насыщенной авто-пешеходной экскурсии

Давид
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Давид – ваш гид
Вы посетите все самые впечатляющие места Имеретии: столицу региона, монастыри Гелати и Моцамета, заповедник Сатаплия.

Поплаваете на лодочке по старинной пещере, впечатлитесь фантастическими сталактитами и сталагмитами, услышите легенды Колхиды и отведаете местные сыры, шашлыки и сладкий хлеб.
160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча У канатной дороги
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Из Батуми — в сказочную Имеретию!
Из Батуми — в сказочную Имеретию!

Что вас ожидает

Исторический центр Кутаиси и храм Баграта
Кутаиси — главный город Имеретии, старинный центр грузинской государственности и
столица древней Колхиды, насчитывающей более 4000 лет. Вы погуляете по улочкам Старого города и кинете монетку в Колхидский фонтан. Далее посетите храм Баграта, который можно увидеть из любой точки Кутаиси. Возведенный на Архиерейской горе на рубеже X-XI веков, он впечатлит вас величием, изящной резьбой и мозаиками. Я расскажу, при каком правителе был построен храм, кто был здесь коронован и почему он сыграл исключительную роль в средневековой истории Грузии.

Монастыри Гелати и Моцамета
Мы отправимся в монастырский комплекс Гелати, расположенный на вершине горы.
Основанный святым царем Давидом IV Строителем в 1006 году, он стал усыпальницей грузинских царей и культовым местом для паломников. Следом вы посетите монастырь Моцамета IX века, где покоятся останки защитников Имеретии от арабского вторжения князей Мхеидзе. Вас впечатлит живописное место, в котором он расположен, — на высоком мысе, в ущелье реки Цхалцитела. Монастырь включает купольную Благовещенскую церковь, колокольню, две башни и монашеские кельи.

Пещера Прометея и заповедник Сатаплия
Наша следующая цель — пещера Прометея на северо-западе от Кутаиси. Вы исследуете живописные гроты, поплаваете на лодке по настоящей подземной речке и увидите захватывающие дух сталактиты, сталагмиты, водопады и даже целое озеро. Общение с удивительной природой продолжится в заповеднике Сатаплия, название котрого переводится как «место, где есть мед». В древние времена здесь действительно было пристанище диких пчел — сегодня вас ждут реликтовые колхидские леса, сохранившиеся следы динозавров и стеклянный балкон смотровой площадки, откуда открывается великолепная панорама Кутаиси и окружающей его природы.

Имеретинская кухня
Дорога Имеретии очень живописна — вы проедете потрясающе красивый, покрытый лесами, Сурамский перевал, соединяющий восточную и западную Грузию. По пути остановитесь для дегустации сладкого хлеб назуки. Заедете на винодельню, попробуете знаменитый алхызский шашлык и имеретинский сыр. Экскурсия завершится ужином в ресторане с национальным колоритом, где вы почувствуете все великолепие местной кухни.

Организационные детали

Еда, напитки и входные билеты не включены в стоимость экскурсии: пещера Прометея — 20 лари, прогулка на лодке — 35 лари, Сатаплия — 15 лари.

Из Батуми — в сказочную Имеретию!
Из Батуми — в сказочную Имеретию!
Из Батуми — в сказочную Имеретию!
Из Батуми — в сказочную Имеретию!
Из Батуми — в сказочную Имеретию!
Из Батуми — в сказочную Имеретию!
Из Батуми — в сказочную Имеретию!
Из Батуми — в сказочную Имеретию!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У канатной дороги.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Давид
Давид
Добрый день! Меня зовут Давид, я родился, живу в Грузии и очень люблю свою страну. Работа гида для меня — это осознанный выбор, призвание и истинная страсть. Я покажу вам красоту и теплый нрав нашего края и людей, познакомлю не только с основными достопримечательностями, но и «изюминками» тех мест, куда мы отправимся. Как можно больше посмотреть и узнать, попробовать национальные блюда и напитки в «правильных» местах, пообщаться с местным населением — вот цель моих экскурсий!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 октября 2019
Экскурсия понравилась, рекомендуем.
26 августа 2019
Экскурсия была очень интересная, Давида надо слушать очень внимательно так как он очень много знает. Очень любит свой край,угощал нас своим вином. Рекомендую провести один незабываемый день с Давидом.
6 июля 2019
Поездка с Давидом полна впечатлений! Настоящий грузин! Человек любит свою страну и искренне делает своё дело. Увлекательный рассказчик. Экскурсия спланирована так, что впечатления нарастают и захватывают. Эмеретия сказочный уголок с невероятной божественной энергией!! Кутаиси - город с особой атмосферой! Кухня - восторг. Все это мы почувствовали благодаря Давиду! Если хотите познакомиться с особой атмосферой Грузи - заказывайте экскурсии у Давида!

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