3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы посетите все самые впечатляющие места Имеретии: столицу региона, монастыри Гелати и Моцамета, заповедник Сатаплия. Поплаваете на лодочке по старинной пещере, впечатлитесь фантастическими сталактитами и сталагмитами, услышите легенды Колхиды и отведаете местные вина, сыры и сладкий хлеб.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 5 человек, но есть вариант до 6 чел.

Описание экскурсии

Исторический центр Кутаиси и храм Баграта

Кутаиси — главный город Имеретии, старинный центр грузинской государственности и

столица древней Колхиды, насчитывающей более 4000 лет. Вы погуляете по улочкам Старого города и кинете монетку в Колхидский фонтан. Далее посетите храм Баграта, который можно увидеть из любой точки Кутаиси. Возведенный на Архиерейской горе на рубеже X-XI веков, он впечатлит вас величием, изящной резьбой и мозаиками. Я расскажу, при каком правителе был построен храм, кто был здесь коронован и почему он сыграл исключительную роль в средневековой истории Грузии.

Монастыри Гелати и Моцамета

Мы отправимся в монастырский комплекс Гелати, расположенный на вершине горы.

Основанный святым царем Давидом IV Строителем в 1006 году, он стал усыпальницей грузинских царей и культовым местом для паломников. Следом вы посетите монастырь Моцамета IX века, где покоятся останки защитников Имеретии от арабского вторжения князей Мхеидзе. Вас впечатлит живописное место, в котором он расположен, — на высоком мысе, в ущелье реки Цхалцитела. Монастырь включает купольную Благовещенскую церковь, колокольню, две башни и монашеские кельи.

Пещера Прометея и заповедник Сатаплия

Наша следующая цель — пещера Прометея на северо-западе от Кутаиси. Вы исследуете живописные гроты, поплаваете на лодке по настоящей подземной речке и увидите захватывающие дух сталактиты, сталагмиты, водопады и даже целое озеро. Общение с удивительной природой продолжится в заповеднике Сатаплия, название котрого переводится как «место, где есть мед». В древние времена здесь действительно было пристанище диких пчел — сегодня вас ждут реликтовые колхидские леса, сохранившиеся следы динозавров и стеклянный балкон смотровой площадки, откуда открывается великолепная панорама Кутаиси и окружающей его природы.

Имеретинская кухня

По пути вы заедете на винодельню с музеем, попробуете 4 сорта вина, чачу, медовуху, бренди, пиво и имеретинский сыр. А завершится экскурсия ужином в ресторане с национальным колоритом, где вы почувствуете все великолепие местной кухни.

Организационные детали

Транспортные расходы и питьевая вода включены в стоимость

Поездка на автомобиле Dodge Durango

Дополнительные расходы