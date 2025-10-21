Л Лев

Прогулка на яхте была невероятно весёлой и приятной! Мы насладились видами достопримечательностей Батуми в атмосфере покоя и уюта. Капитан был очень энергичным, ставил отличную музыку, благодаря чему поездка стала ещё более запоминающейся. Яхта была в отличном состоянии и прекрасно ухожена.