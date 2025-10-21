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Круизы и туры по воде в Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы» в Батуми, цены от €140. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Морская фотопрогулка на яхте с флайбриджем
На яхте
Круизы
30 минут
1 отзыв
Индивидуальная
до 12 чел.
Морская фотопрогулка на яхте с флайбриджем
Насладиться пейзажами Батуми с воды и получить профессиональные фото и видео с квадрокоптера
Начало: В порту Батуми
«Пока вы будете любоваться городскими пейзажами с воды, мы снимем креативные фото и видео нашей прогулки, чтобы вы навсегда оставили этот мини-круиз в памяти»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
от €180 за всё до 12 чел.
Утренняя рыбалка на яхте в Батуми
На яхте
Круизы
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Утренняя рыбалка на яхте в Батуми
Полюбоваться городом с моря и поймать на обед ставриду
Начало: Возле Нового парка
«Рано утром на причале Батуми вас будет ждать яхта и опытный капитан»
13 июл в 07:00
14 июл в 07:00
от €200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

K
Морская фотопрогулка на яхте с флайбриджем
Очень удобно забронировать на нужную дату и время. Оргпнизатор сразу связался с нами по ватсап. Сразу обо всём договорились. Всё отлично 🤗 всем большая благодарность
Очень удобно забронировать на нужную дату и время. Оргпнизатор сразу связался с нами по ватсап. Сразу
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Е
Эксклюзивное морское приключение в Батуми - частная прогулка на яхте
Обязательно стоит попробовать, чтобы увидеть этот красивый город с другой стороны. Капитан Ачи — настоящий профессионал, который создаёт уютную и комфортную обстановку. Связь с организатором компании была отличной, они стараются сделать поездку по‑настоящему особенной. Очень ценю этот подход!
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Л
Эксклюзивное морское приключение в Батуми - частная прогулка на яхте
Прогулка на яхте была невероятно весёлой и приятной! Мы насладились видами достопримечательностей Батуми в атмосфере покоя и уюта. Капитан был очень энергичным, ставил отличную музыку, благодаря чему поездка стала ещё более запоминающейся. Яхта была в отличном состоянии и прекрасно ухожена.
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Всего 3 отзыва в Батуми в категории "Круизы"

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Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Круизы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
  1. Морская фотопрогулка на яхте с флайбриджем;
  2. Утренняя рыбалка на яхте в Батуми.
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Горная Аджария;
  2. Мартвильский каньон;
  3. Площадь Пьяцца;
  4. Набережная;
  5. Старый город;
  6. Канатная дорога «Арго»;
  7. Площадь Европы;
  8. Водопад и мост Махунцети;
  9. Каньон Окаце;
  10. Ботанический сад.
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июле 2026
Сейчас в Батуми в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 200. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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