Индивидуальная
до 12 чел.
Морская фотопрогулка на яхте с флайбриджем
Насладиться пейзажами Батуми с воды и получить профессиональные фото и видео с квадрокоптера
Начало: В порту Батуми
«Пока вы будете любоваться городскими пейзажами с воды, мы снимем креативные фото и видео нашей прогулки, чтобы вы навсегда оставили этот мини-круиз в памяти»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:30
от €180 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Утренняя рыбалка на яхте в Батуми
Полюбоваться городом с моря и поймать на обед ставриду
Начало: Возле Нового парка
«Рано утром на причале Батуми вас будет ждать яхта и опытный капитан»
13 июл в 07:00
14 июл в 07:00
от €200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
K
Очень удобно забронировать на нужную дату и время. Оргпнизатор сразу связался с нами по ватсап. Сразу обо всём договорились. Всё отлично 🤗 всем большая благодарность
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Е
Обязательно стоит попробовать, чтобы увидеть этот красивый город с другой стороны. Капитан Ачи — настоящий профессионал, который создаёт уютную и комфортную обстановку. Связь с организатором компании была отличной, они стараются сделать поездку по‑настоящему особенной. Очень ценю этот подход!
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Л
Прогулка на яхте была невероятно весёлой и приятной! Мы насладились видами достопримечательностей Батуми в атмосфере покоя и уюта. Капитан был очень энергичным, ставил отличную музыку, благодаря чему поездка стала ещё более запоминающейся. Яхта была в отличном состоянии и прекрасно ухожена.
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Всего 3 отзыва в Батуми в категории "Круизы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Круизы»
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Сколько стоит экскурсия по Батуми в июле 2026
Сейчас в Батуми в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 200. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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