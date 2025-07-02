Откройте для себя высокогорную Аджарию! Мы будем проезжать мимо исторических памятников, гор и уютных сельских домиков.
Обязательно остановимся у развалин старинных крепостей и арочных мостов царицы Тамары, построенных в 10-12 веках и сохранившихся до наших дней. И конечно, поговорим про историю этих мест, уклад жителей, их традиции, культуру и кухню.
Описание экскурсии
Вы посетите:
- Водопад в селе Мериси
- Смотровую площадку с восхитительным видом на горы
- Арочные мосты царицы Тамары 10–12 веков в сёлах Дандало и Фуртио
- Развалины старинных крепостей Окропилаури и Отолта, с которых открываются панорамы ущелья и гор
- Церковь Зваре
- Аутентичное кафе с форелевой фермой
Вы узнаете:
- Как сохранялись традиции местного населения на протяжении веков
- В какую эпоху и для чего строили арочные мосты и почему их все называют именем царицы Тамары
- Как защищали крепости в древности
- И многое другое
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Батуми
10:30 — смотровая площадка
11:00 — водопад в селе Мериси
12:00 — арочный мост царицы Тамары в селе Дандало
12:30 — развалины старинной крепости Отолта
13:00 — развалины старинной крепости Окропилаури
14:00 — арочный мост царицы Тамары в селе Фуртио
15:00 — церковь Зваре
15:30 — обед
17:00 — возвращение в Батуми
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius (для 1-3 человек) или минивэне Mazda Mpv (для 4-5 человек)
- Отдельно по желанию оплачивается обед
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Батуми
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каха — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 323 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Каха, я родился и вырос в Батуми. Мы с супругой работаем в сфере туризма с 2016 года и являемся лицензированными гидами Аджарии. Очень любим активный отдых,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Надежда
2 июл 2025
Хорошо провели время,было интересно и немноголюдно. Спасибо,приедем еще😊
