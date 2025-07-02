Нетуристические красоты высокогорной Аджарии

Из Батуми - к старинным крепостям, арочным мостам и чарующим пейзажам
Откройте для себя высокогорную Аджарию! Мы будем проезжать мимо исторических памятников, гор и уютных сельских домиков.

Обязательно остановимся у развалин старинных крепостей и арочных мостов царицы Тамары, построенных в 10-12 веках и сохранившихся до наших дней. И конечно, поговорим про историю этих мест, уклад жителей, их традиции, культуру и кухню.
Описание экскурсии

Вы посетите:

  • Водопад в селе Мериси
  • Смотровую площадку с восхитительным видом на горы
  • Арочные мосты царицы Тамары 10–12 веков в сёлах Дандало и Фуртио
  • Развалины старинных крепостей Окропилаури и Отолта, с которых открываются панорамы ущелья и гор
  • Церковь Зваре
  • Аутентичное кафе с форелевой фермой

Вы узнаете:

  • Как сохранялись традиции местного населения на протяжении веков
  • В какую эпоху и для чего строили арочные мосты и почему их все называют именем царицы Тамары
  • Как защищали крепости в древности
  • И многое другое

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Батуми
10:30 — смотровая площадка
11:00 — водопад в селе Мериси
12:00 — арочный мост царицы Тамары в селе Дандало
12:30 — развалины старинной крепости Отолта
13:00 — развалины старинной крепости Окропилаури
14:00 — арочный мост царицы Тамары в селе Фуртио
15:00 — церковь Зваре
15:30 — обед
17:00 — возвращение в Батуми

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius (для 1-3 человек) или минивэне Mazda Mpv (для 4-5 человек)
  • Отдельно по желанию оплачивается обед
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каха
Каха — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 323 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Каха, я родился и вырос в Батуми. Мы с супругой работаем в сфере туризма с 2016 года и являемся лицензированными гидами Аджарии. Очень любим активный отдых,
природу, любим общаться с людьми и стараемся найти подход к каждому гостю. Внимательно изучаем все пожелания и стараемся предлагать то, что вас действительно заинтересует, порадует, скрасит ваш день и наполнит только положительными эмоциями.

Надежда
2 июл 2025
Хорошо провели время,было интересно и немноголюдно. Спасибо,приедем еще😊

