Индивидуальная
Открыть красоту природы западной Грузии
Поездка к Цхраджвари - «горе девяти крестов»
Начало: Центр города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €70 за человека
Индивидуальная
Увлекательное путешествие по Кутаиси
Погрузитесь в историю и природу Кутаиси: пещеры, монастыри, древние крепости и уникальные природные объекты ждут вас на этом незабываемом маршруте
Начало: Центр
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €140 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
Горная сказка Грузии
Путешествие из Кутаиси в мир грузинского фэнтези. Храм 10 века, реликтовый лес и панорамы Кавказа ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: В центре Кутаиси
Сегодня в 08:00
8 дек в 08:00
от €100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльмира16 мая 2024Спасибо за чудесную поездку. Прекрасная страна. Великолепная природа.
