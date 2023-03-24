Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🔹Вы пройдёте по крышам знаменитых Серных бань, узнаете интересные факты из их прошлого и правила посещения, а также выясните, зачем им нужны купола и как Пушкин оценивал свой визит сюда. 🔹Прогуляетесь по настоящему горному ущелью в самом центре города и посетите водопад Легвтахеви. 🔹 Поднимитесь к древней крепости Нарикала. Услышите о событии, которое повлияло на нынешний облик цитадели. И окинете взглядом колоритные панорамы Тбилиси. 🔹 На старинных улочках района Сололаки познакомитесь с аутентичной архитектурой домов и оцените красоту их самобытных подъездов. 🔹 У Дома писателей Грузии откроете лайфхак, как попасть во двор и зайти в красивейшую парадную, отделанную мрамором и плиткой. 🔹 На знаковой площади Свободы речь пойдёт об истории строительства и развития Тбилиси. 🔹 Кроме того, вы посетите современный парк Рике и увидите моста Мира — как сами тбилисцы его называют и с чем сравнивают постройку архитекторы, тоже будет на аудиоэкскурсии. 🔹 А в конце вы подниметесь к главной святыне города — кафедральному собору Св. Троицы.
В программе маршрута также: монумент Мать Грузия, Верхняя Бетлемская церковь, дома Татищева и семьи Сименс, площадь Гудиашвили, скульптура «Первый дождь», церковь Норашен, кафедральный собор Сиони, Президентский дворец.
🍷 Хотим вас честно предупредить. Пройти маршрут до конца с первого раза — задача не из простых. А всё потому, что вас будут непрерывно отвлекать умопомрачительные ароматы из кафе и зазывать в гости местные жители. И это мы ещё молчим о соблазне продегустировать очередной сорт вина. Не сдерживайтесь! Вы в Тбилиси — так и задумано. А аудиоэкскурсию всегда можно поставить на паузу и вернуться к ней позже;)
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
рядом с парком Гейдара Алиева в районе серных бань
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Тбилиси
Провёл 2072 экскурсии для 2150 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведет вас по маршруту экскурсии с помощью GPS навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат еще и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или email.