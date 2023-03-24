Купола Серных бань и атмосферные парадные, древние храмы и современные парки, вдохновляющие виды с крепости Нарикала и даже водопад с ущельем — всё это развернётся перед вами ярким полотном тбилисской мозаики. В комфортном для себя темпе вы познакомитесь с историей, архитектурой и легендами города. А вашим гидом выступит приложение, заранее установленное на смартфон.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🔹Вы пройдёте по крышам знаменитых Серных бань, узнаете интересные факты из их прошлого и правила посещения, а также выясните, зачем им нужны купола и как Пушкин оценивал свой визит сюда.

🔹Прогуляетесь по настоящему горному ущелью в самом центре города и посетите водопад Легвтахеви.

🔹 Поднимитесь к древней крепости Нарикала. Услышите о событии, которое повлияло на нынешний облик цитадели. И окинете взглядом колоритные панорамы Тбилиси.

🔹 На старинных улочках района Сололаки познакомитесь с аутентичной архитектурой домов и оцените красоту их самобытных подъездов.

🔹 У Дома писателей Грузии откроете лайфхак, как попасть во двор и зайти в красивейшую парадную, отделанную мрамором и плиткой.

🔹 На знаковой площади Свободы речь пойдёт об истории строительства и развития Тбилиси.

🔹 Кроме того, вы посетите современный парк Рике и увидите моста Мира — как сами тбилисцы его называют и с чем сравнивают постройку архитекторы, тоже будет на аудиоэкскурсии.

🔹 А в конце вы подниметесь к главной святыне города — кафедральному собору Св. Троицы.

В программе маршрута также: монумент Мать Грузия, Верхняя Бетлемская церковь, дома Татищева и семьи Сименс, площадь Гудиашвили, скульптура «Первый дождь», церковь Норашен, кафедральный собор Сиони, Президентский дворец.

🍷 Хотим вас честно предупредить. Пройти маршрут до конца с первого раза — задача не из простых. А всё потому, что вас будут непрерывно отвлекать умопомрачительные ароматы из кафе и зазывать в гости местные жители. И это мы ещё молчим о соблазне продегустировать очередной сорт вина. Не сдерживайтесь! Вы в Тбилиси — так и задумано. А аудиоэкскурсию всегда можно поставить на паузу и вернуться к ней позже;)

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

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