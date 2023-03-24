Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки

Путешествие на полдня по самым известным и колоритным достопримечательностям грузинской столицы

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Купола Серных бань и атмосферные парадные, древние храмы и современные парки, вдохновляющие виды с крепости Нарикала и даже водопад с ущельем — всё это развернётся перед вами ярким полотном тбилисской мозаики. В комфортном для себя темпе вы познакомитесь с историей, архитектурой и легендами города. А вашим гидом выступит приложение, заранее установленное на смартфон.
Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
Аудиопрогулка по районам Старый Тбилиси и Сололаки
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🔹Вы пройдёте по крышам знаменитых Серных бань, узнаете интересные факты из их прошлого и правила посещения, а также выясните, зачем им нужны купола и как Пушкин оценивал свой визит сюда.
🔹Прогуляетесь по настоящему горному ущелью в самом центре города и посетите водопад Легвтахеви.
🔹 Поднимитесь к древней крепости Нарикала. Услышите о событии, которое повлияло на нынешний облик цитадели. И окинете взглядом колоритные панорамы Тбилиси.
🔹 На старинных улочках района Сололаки познакомитесь с аутентичной архитектурой домов и оцените красоту их самобытных подъездов.
🔹 У Дома писателей Грузии откроете лайфхак, как попасть во двор и зайти в красивейшую парадную, отделанную мрамором и плиткой.
🔹 На знаковой площади Свободы речь пойдёт об истории строительства и развития Тбилиси.
🔹 Кроме того, вы посетите современный парк Рике и увидите моста Мира — как сами тбилисцы его называют и с чем сравнивают постройку архитекторы, тоже будет на аудиоэкскурсии.
🔹 А в конце вы подниметесь к главной святыне города — кафедральному собору Св. Троицы.

В программе маршрута также: монумент Мать Грузия, Верхняя Бетлемская церковь, дома Татищева и семьи Сименс, площадь Гудиашвили, скульптура «Первый дождь», церковь Норашен, кафедральный собор Сиони, Президентский дворец.

🍷 Хотим вас честно предупредить. Пройти маршрут до конца с первого раза — задача не из простых. А всё потому, что вас будут непрерывно отвлекать умопомрачительные ароматы из кафе и зазывать в гости местные жители. И это мы ещё молчим о соблазне продегустировать очередной сорт вина. Не сдерживайтесь! Вы в Тбилиси — так и задумано. А аудиоэкскурсию всегда можно поставить на паузу и вернуться к ней позже;)

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
рядом с парком Гейдара Алиева в районе серных бань
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Обзорные
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Серные бани
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Мост мира
Парк Рике
Крепость Нарикала
Площадь Свободы
Собор Сиони
Религиозные
Цминда Самеба
Сололаки
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