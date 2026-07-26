Что такое настоящая Кахетия? Это аромат свежеиспечённого хлеба, звон бокалов с вином, древние монастыри и город любви, затерянный среди виноградников.
Мы отправимся в край, где гостеприимство стало традицией, а по пути я расскажу о виноделии, истории и людях, которые делают Кахетию сердцем Грузии.
Мы отправимся в край, где гостеприимство стало традицией, а по пути я расскажу о виноделии, истории и людях, которые делают Кахетию сердцем Грузии.
Описание экскурсии
Винодельня и погреб дедушки Вано. Продегустируете грузинские вина и услышите о традициях кахетинского виноделия.
Кахетинская пекарня. Увидите, как в глиняной печи выпекают традиционный хлеб, и при желании сами поучаствуете в процессе. По желанию устроим мини-пикник с горячим лавашем, домашним сыром и деревенскими угощениями.
Сигнахи. Прогуляетесь по городу любви с видами на Алазанскую долину, посетите круглосуточный дворец бракосочетания и пройдёте по крепостной стене.
Монастырь Бодбе. Побываете в базилике Святой Нино, а при желании спуститесь к её чудотворному источнику.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на минивэне Honda Stepwgn из Тбилиси, дегустация на винодельне и бутылка домашнего грузинского вина (18+)
- Дополнительно оплачиваются (по желанию): пикник — от €50, обед — от 30 лари (~€10) за чел.
- С вами будет опытный гид-водитель
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 12570 туристов
Гамарджоба, Генацвале! Меня зовут Ирина, и это моё любимое приветствие. Вместе с коллегами мы покажем вам самые удивительные уголки Грузии, расскажем о прошлом и настоящем страны счастья и свободы и
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