Что такое настоящая Кахетия? Это аромат свежеиспечённого хлеба, звон бокалов с вином, древние монастыри и город любви, затерянный среди виноградников. Мы отправимся в край, где гостеприимство стало традицией, а по пути я расскажу о виноделии, истории и людях, которые делают Кахетию сердцем Грузии.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €220 за экскурсию

Описание экскурсии

Винодельня и погреб дедушки Вано. Продегустируете грузинские вина и услышите о традициях кахетинского виноделия.

Кахетинская пекарня. Увидите, как в глиняной печи выпекают традиционный хлеб, и при желании сами поучаствуете в процессе. По желанию устроим мини-пикник с горячим лавашем, домашним сыром и деревенскими угощениями.

Сигнахи. Прогуляетесь по городу любви с видами на Алазанскую долину, посетите круглосуточный дворец бракосочетания и пройдёте по крепостной стене.

Монастырь Бодбе. Побываете в базилике Святой Нино, а при желании спуститесь к её чудотворному источнику.

Организационные детали